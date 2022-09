On en sait un peu plus sur le futur Chevrolet Equinox EV, un SUV électrique qui devrait afficher un tarif attractif (30 000 dollars) et qui pourrait faire son arrivée en Europe. Il rivaliserait alors frontalement avec la Renault Mégane E-Tech.

Si le groupe General Motors n’était jusqu’alors pas vraiment en avance sur l’électrification, voilà que celui-ci commence à bien accélérer, alors que le groupe propose déjà plusieurs modèles électriques. On pense notamment au Hummer EV ainsi qu’au Cadillac Lyriq, mais la firme américaine a évidemment d’autres plans pour le futur.

Un nouveau SUV électrique

C’est notamment le cas de Chevrolet, qui prévoit notamment de lancer une version 100 % électrique de sa Corvette, comme l’avait confirmé le président de General Motors sur Linkedin en avril dernier. Mais le constructeur souhaite également proposer des modèles plus abordables, et notamment une toute nouvelle génération du SUV Equinox, lancé pour la toute première fois en 2004. Celle-ci devrait alors remplacer l’actuelle Bolt EV et dévoile déjà quelques informations, relayées par le très sérieux site Automotive News.

Selon les journalistes, la version thermique sera toujours vendue en parallèle de l’électrique, qui devrait ainsi voir le jour dès l’an prochain. Le SUV familial devrait alors pouvoir parcourir pas moins de 400 kilomètres en une seule charge dans sa version d’entrée de gamme selon le cycle EPA, qui diffère de notre WLTP européen en étant plus dur. La version la plus chère affichera quant à elle une autonomie de 482 kilomètres environ.

Si la capacité de la batterie n’est pas encore connue, il se dit que seulement 10 minutes seront nécessaires pour récupérer environ 110 kilomètres sur une borne en courant continu. La version de base sera propulsée par un seul moteur électrique de 210 chevaux et 328 Nm de couple. La variante quatre roues motrices est équipé de deux moteurs, pour une puissance de 290 chevaux et un couple de 469 Nm.

Autour de 30 000 dollars

Selon Automotive News, ce nouveau Chevrolet Equinox EV sera le modèle équipé de la batterie Ultium le plus abordable du groupe. Développée en partenariat avec LG Chem, celle-ci se distingue notamment par sa faible teneur en cobalt et ses coûts de production réduits. Elle affiche une capacité oscillant entre 50 et 200 kWh, pour une autonomie allant jusqu’à 640 kilomètres. Selon General Motors, cette batterie est compatible avec des architectures 400 et 800 volts, mais il faudra encore patienter pour savoir ce que nous réserve Chevrolet avec son SUV électrique.

Celui-ci devrait donc être affiché à un prix débutant autour des 30 000 dollars (environ 29 700 euros) hors taxes, ce qui lui permettrait de rivaliser frontalement avec la Renault Mégane E-Tech Electrique, avec un ticket d’entrée à 35 200 € dans sa version 130 chevaux et avec une batterie de 40 kWh. À ce prix-là, les clients américains profiteront notamment d’un écran tactile de 11 pouces, du freinage automatique d’urgence ainsi que de l’aide au maintien dans la voie. Il faudra aller piocher dans le catalogue des options pour profiter de la conduite semi-autonome Super Cruise.

Attendu pour l’an prochain, le SUV électrique pourrait faire son arrivée en Europe, alors que le groupe General Motors envisage désormais très sérieusement cette éventualité.

