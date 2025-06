Enfin, TCL dévoile l’enceinte Z100, la première compatible Dolby Atmos FlexConnect

Après des prototypes qui datent de presque deux ans, TCL vient enfin d’annoncer la sortie de la Z100, la première enceinte sans fil au monde intégrant la technologie Dolby Atmos FlexConnect. L’idée est de proposer des enceintes qui se synchronisent facilement avec les TV, sans fil, et d’offrir un son immersif.

Source : TCL

Le Dolby Atmos FlexConnect, c’est une technologie dont nous avons entendu parler depuis un bon petit moment. Hisense et TCL nous avaient fait des démonstrations de prototypes, il y a presque deux ans maintenant et nous avions été convaincus.

Le Dolby Atmos FlexConnect, c’est quoi ?

La promesse était de proposer des enceintes, une, deux, trois, quatre (et peut-être plus à l’avenir) qui s’interface directement avec un téléviseur, sans passer par un amplificateur et permet de profiter du format Dolby Atmos et donc d’un son des plus immersifs.

Autre avantage : l’enceinte peut être positionnée à peu près n’importe où dans la pièce s’adaptant à son emplacement pour proposer le meilleur rendu possible. Fini les installations obligatoires aux 4 coins de la pièce puisque les enceintes peuvent être placées sur les côtés, et pas forcément alignées, compensant les écarts physiques.

La station électrique Apex 300 à moitié prix ! Voici la nouvelle station électrique portable de Bluetti : l’Apex 300. Pour le camping, les coupures électriques ou la vie hors réseau : elle peut alimenter tous les appareils !

Sur le marché, la technologie Dolby Atmos FlexConnect fait face à de nouveaux concurrents, notamment la solution UpHear Flexible Rendering de Fraunhofer, qui promet également une grande liberté de placement et d’autocalibrage des enceintes, mais qui peut s’intégrer à une gamme plus large d’appareils, y compris des téléviseurs d’autres marques et des enceintes intelligentes.

L’enceinte Z100, seule ou à plusieurs

TCL propose donc désormais l’enceinte Z100. Il est possible de connecter deux, trois ou quatre enceintes simultanément, ce qui permet de simuler des environnements sonores dignes des systèmes 5.1.2 ou 7.1.4, selon la configuration choisie.

TCL Z100 // Source : TCL

Chaque enceinte Z100 délivre une puissance maximale de 170 W et intègre quatre haut-parleurs haute-fidélité, dont un canal vertical incliné à 15 degrés pour une restitution optimale des sons en hauteur. En Bluetooth, la Z100 se transforme également en système stéréo pour smartphones ou tablettes, bien que sans la prise en charge du Dolby Atmos.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV TCL en 2025 ?

La Z100 fonctionne par sans fil (entre le TV et l’enceinte) mais nécessite tout de même une alimentation électrique. Attention, TCL précise que ce produit est exclusivement compatible avec les téléviseurs TCL Mini LED de dernière génération, notamment les séries C6K, C7K, C8K, C9K et X11K. Les prochaines séries prendront également en charge cette technologie et l’idée, d’autres marques devraient être compatibles.

Pour aller plus loin

Test du TCL C8K : pourquoi ce modèle Mini LED QD Premium fait sensation

Design, modularité

Le design de la Z100 se veut épuré et élégant, avec une finition noire métallisée et un format compact qui s’intègre facilement dans tous les intérieurs. Sa conception verticale permet d’intégrer deux haut-parleurs frontaux, un haut-parleur vertical incliné et un subwoofer, offrant ainsi un son surround tridimensionnel et une restitution audio haute-fidélité.

Disponibilité et prix de l’enceinte TCL Z100

D’après TCL, la Z100 sera disponible en France à partir du début juillet 2025. Le tarif indicatif annoncé est de 249 € par unité.