Une enceinte autour du cou ? C’est ce que propose ce produit Sony compatible Dolby Atmos à -30 %

La Bravia Theatre U est un produit atypique : présentée comme une enceinte tour de cou, elle peut faire office de casque pour se faire une session ciné seule. Aujourd’hui, vous la retrouvez à 219,99 euros sur Amazon, au lieu de 299 euros de base.

Sony Bravia Theatre U // Source : Sony

Difficile de classer cette enceinte/casque Sony Bravia Theatre U. Le produit se présente comme un tour de cou Bluetooth avec deux haut-parleurs large bande de chaque côté pour vous faire profiter d’un son Dolby Atmos. Elle se connecte en Bluetooth sur votre téléviseur et, passé un rayon de 1,5 à 2 mètres, personne ne peut entendre ce que vous écoutez. Une façon originale de se créer une bulle audio sans pour autant avoir quelque chose de posé sur les oreilles. Si vous voulez tester ce produit, il bénéficie d’une remise de 80 euros en ce moment sur Amazon.

Les points forts de la Sony Bravia Theatre U

Une autonomie de 12 h, en Dolby Atmos c’est vraiment bien

Il y a un micro intégré, ce qui permet de participer à des réunions en TT ou de jouer

La compatibilité Bluetooth LDAC pour une bonne qualité sonore

Un casque/enceinte pour des sessions solo

La Sony Bravia Theatre U, puisqu’on va la considérer comme une enceinte Bluetooth, est un produit atypique. C’est une enceinte, certes, mais qui s’utilise comme un casque. N’imaginez pas la ramener en soirée pour écouter de la musique, puisque son champ d’action s’étend sur un diamètre de 1,5 à 2 mètres. Idem, ne pensez pas passer une soirée en amoureux sur la même enceinte Bravia Theatre U, il en faudra une par personne.

Mais une fois autour de votre cou, vous allez vivre une expérience unique. Car le son n’est pas cantonné aux écouteurs posés sur vos oreilles et peut s’étendre tout autour de vous, comme on l’a précisé juste au-dessus. Ce qui fait que vous profitez d’un son Dolby Atmos « de poche », juste pour le porteur de l’enceinte. L’idéal si vous avez des enfants qui dorment juste à côté et que la perspective de porter un vrai casque ne vous enchante pas.

Des haut-parleurs pensés pour une expérience cinéma de qualité

Sony est passé pro dans l’art de maîtriser le son, en témoigne son casque WH-1000XM5 ou simplement ses téléviseurs Bravia. Tout le savoir-faire de la marque se retrouve dans cette enceinte/casque tour de cou avec deux haut-parleurs large bande de 44 × 32 mm capable de déployer un son directionnel. En plus, le récepteur Bluetooth est compatible avec les codecs SBC, AAC et LDAC. Ce dernier est particulièrement intéressant puisqu’il permet de profiter d’un son Hi-Res Audio.

Autre point positif de l’enceinte : elle est compatible Multipoint. Vous pouvez donc la relier à deux appareils et la priorité sera aux appels entrants, si elle est par exemple reliée à votre smartphone en plus du téléviseur. L’autonomie est de 12 h, ce qui permet de regarder tranquillement la trilogie du Seigneur des Anneaux version longue sans passer par la case recharge. Le seul souci, c’est qu’il faut un appareil par spectateur.

