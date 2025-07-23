Sony WH-1000XM6 : le meilleur casque à réduction de bruit est déjà à prix cassé 

Le Sony WH-1000XM6 est un modèle qui frôle la perfection. Sa réduction de bruit est d’une efficacité redoutable, le confort, exemplaire, et l’endurance impressionnante. S’il vous intéresse, il est en ce moment en promotion à 329 euros au lieu de 450 euros.
Sony WH-1000XM6

Après le XM5, Sony revient sur le marché audio avec son successeur, le WH-1000XM6. Ce dernier propose une réduction de bruit active perfectionnée, une qualité sonore affinée et un confort repensé pour les longues sessions d’écoute. Noté 9/10 par nos soins, ce nouveau casque qui est notre référence des meilleurs casques audio Bluetooth devient bien plus recommandable en perdant plus de 100 euros de son prix.

Pourquoi choisir le Sony WH-1000XM6 ?

  • Un design pliable et un confort exemplaire
  • L’efficacité de la réduction de bruit
  • Une belle signature sonore

De base à 450 euros, le Sony WH-1000XM6 est en ce moment affiché en promotion à 329 euros sur Rakuten, mais notez qu’il s’agit là d’un modèle international.

Sony WH-1000XM6 au meilleur prix

Un design raffiné et amélioré

Le Sony WH-1000XM6 opte pour des matériaux toujours de qualité et mise sur un design minimaliste à la fois élégant et discret. La réelle nouveauté est qu’il corrige le défaut du XM5 en apportant un nouveau mécanisme de pliage qui vient faciliter le transport. On a toujours affaire à un casque confortable avec des mousses à mémoire de forme qui assure un bon confort et un poids de 250 g. Après 4 heures d’écoute en continu, lors de notre test, nous n’avons ressenti aucune gêne.

Sur l’autonomie, la firme japonaise annonce 30 heures d’autonomie avec l’ANC activée, un chiffre qui se vérifie sans mal à 50 % du volume. Cela fait du WH-1000XM6 l’un des plus endurants de sa catégorie.

Un casque qui fait encore des progrès côté audio

Réputé pour la qualité de sa réduction de bruit active, Sony arrive à proposer une meilleure ANC sur son XM6. Avec la puce QN3, sept fois plus rapide que la génération précédente, et la présence de 12 microphones, le casque de Sony est ultra efficace pour supprimer les bruits, même lourds. Le mode transparence lui aussi bénéficie d’une amélioration notable, avec un son bien plus naturel, très réaliste. 

Le XM6 ne déçoit pas non plus côté audio. L’expérience sonore est immersive, équilibrée et dynamique, sans fatigue auditive, quel que soit le type de contenu écouté. Les basses, généreuses, et les médiums, d’une clarté exemplaire, enchantent à chaque écoute. Quant à la compatibilité avec le codec LDAC, cela garantit une restitution sonore haute résolution.

Enfin, l’application Sound Connect propose de nombreux réglages audio avancés, tandis que la détection de conversation facilite l’usage quotidien. 

Découvrez plus d’informations dans notre test complet sur le casque Sony WH-1000XM6.

Sony WH-1000XM6

Sony WH-1000XM6

Fiche technique
9/10 Lire le test
Mélanie Capelli

