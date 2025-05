Sony WH-1000XM6, un casque plus intelligent, plus performant et mieux pensé

Sony renouvelle son casque phare avec le WH-1000XM6. Doté d’un design revisité, d’un nouveau processeur QN3, de 12 microphones, de plusieurs innovations audio, ce modèle vise à renforcer la domination de la marque sur le marché des casques à réduction de bruit active.

Sony WH-1000XM6 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Depuis la sortie du WH-1000XM4 en 2020, puis du WH-1000XM5 en 2022, Sony s’est imposé comme l’un des leaders du marché des casques à réduction de bruit active, devançant régulièrement ses concurrents directs sur la qualité de l’ANC, du son et du confort. La série WH-1000X est reconnue pour sa capacité à offrir une expérience sonore immersive, une excellente qualité d’appel et un style sobre, autant d’éléments qui ont forgé sa réputation auprès des audiophiles comme du grand public.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le WH-1000XM6 entend poursuivre cette trajectoire ascendante. Ainsi, Sony promet une évolution qui s’appuie sur les retours des utilisateurs et une collaboration renforcée avec des ingénieurs du son et artistes de renom, tels que Randy Merrill, Michael Romanowski, Chris Gehringer et Mike Piacentini.

Mike Piacentini (Battery Studios), qui

a masterisé des pistes pour Bob Dylan et Koji Takamura (ingénieur Sony) qui a travaillé sur le WH-1000XM5 et le WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques audio Bluetooth sans fil en 2025 ?

Réduction de bruit active : processeur QN3 et système à 12 microphones

L’un des axes majeurs de cette nouvelle génération est l’amélioration de la réduction de bruit active (ANC). Le WH-1000XM6 embarque le tout nouveau processeur HD QN3, annoncé comme sept fois plus rapide que le QN1 du XM5. Ce bond technologique permettrait une analyse et une gestion du bruit ambiant bien plus réactives et précises, grâce à un système de 12 microphones, dont 6 dédiés à la captation de la voix via un système de beamforming assisté par intelligence artificielle.

Source : Sony

L’optimiseur adaptatif NC, revisité, ajuste dynamiquement la réduction de bruit en fonction de la morphologie de l’utilisateur et de l’environnement sonore. Il s’agit d’une fonction que l’on peut activer ou non, selon les préférences de chacun. Ce système est complété par un mode Ambient Sound lui aussi adaptatif, permettant de rester attentif à son entourage sans sacrifier la qualité audio. La réduction du bruit du vent a été améliorée grâce à une entrée redessinée, et un bouton mute fait son apparition pour couper rapidement le son lors des appels ou réunions.

Cette combinaison place le WH-1000XM6 parmi les casques les plus avancés du marché pour l’ANC, un domaine où Sony était déjà considéré comme une référence, notamment face aux Bose QuietComfort Ultra, Apple AirPods Max, Sonos Ace ou Sennheiser Momentum 4.

La qualité audio au rendez-vous

La restitution sonore du WH-1000XM6 s’appuie sur des haut-parleurs de 30 mm à dôme en fibre de carbone (même diamètre que les transducteurs du XM5), optimisés pour réduire la distorsion et offrir une meilleure clarté.

Transducteur du casque Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony a travaillé avec des ingénieurs de renom pour affiner la signature sonore, et le casque bénéficie de technologies héritées des baladeurs Walkman haut de gamme, comme l’oscillateur à faible bruit de phase et un circuit optimisé avec soudure avancée contenant de l’or.

Pour aller plus loin

Transducteurs : comment fonctionnent les haut-parleurs de vos casques et écouteurs

Le processeur QN3 associé au Noise Shaper assure une conversion numérique-analogique de haute précision, limitant la distorsion même à fort volume. Le casque prend en charge le Hi-Res Audio sans fil, le LDAC, le DSEE Extreme pour l’upscaling des fichiers compressés, ainsi que le 360 Upmix, qui transforme les contenus stéréo en expérience surround immersive pour le cinéma, y compris en Bluetooth depuis un smartphone, un PC ou même un téléviseur (n’importe quelle marque).

Pour les joueurs, notez la présence d’un mode Gaming EQ qui a été ajouté afin d’optimiser la précision et la spatialisation du son, un atout pour entendre chaque détail lors des sessions de jeu.

Confort, design repensé et expérience d’appel hors du commun

Largement critiqué pour le côté inflexible du XM5, Sony a revu sa copie pour le XM6. En effet, son design marque le retour des charnières pliables (disponibles sur le XM4), renforcées en métal pour une meilleure durabilité, tout en conservant un poids contenu de 254 grammes. En outre, le bandeau a été élargi pour mieux répartir la pression sur la tête, et les coussinets d’oreille sont (toujours) amovibles pour faciliter l’entretien. Sony a également travaillé sur la discrétion des mouvements mécaniques et la résistance aux traces de doigts sur l’extérieur des coques, bien que ce dernier détail reste encore perfectible d’après nos premiers essais.

Sony WH-1000XM6 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Notez également que l’étui de transport a été revisité. En effet, fini la fermeture éclair et bonjour la fermeture magnétique beaucoup plus pratique. L’étui est nettement plus compact que sur le modèle précédent.

Etui du casque Sony WH-1000XM6

Le casque profite d’un bouton d’allumage totalement repensé qui est différent de celui qui permet d’activer la fonction de réduction de bruit permettant ainsi de limiter les erreurs de manipulations.

Sony WH-1000XM6 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Avec le casque WH-1000XM6, la qualité des appels a été revue à la hausse grâce à l’intégration de 6 microphones à formation de faisceau, contre 4 sur la génération précédente, et à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour l’isolation de la voix. Cette configuration, associée à la réduction du bruit du vent, promet une restitution vocale plus claire, même dans des environnements bruyants. Nous avons pu assister à une démonstration d’un appel avec le casque dans une situation extrêmement difficile avec énormément de bruit autour de la personne qui parlait et le résultat est totalement bluffant, car on entend seulement sa voix et rien d’autre !

Bonne autonomie, large connectivité et des fonctionnalités intelligentes

Le WH-1000XM6 offre jusqu’à 30 heures d’autonomie, selon la marque, avec une charge rapide permettant jusqu’à trois heures d’écoute après seulement trois minutes de charge. Point pratique : il peut être utilisé pendant la recharge. La connectivité multipoint est de la partie, tout comme la compatibilité Bluetooth LE et Auracast, facilitant la connexion à plusieurs appareils simultanément et l’écoute partagée.

L’application Sony Sound Connect permet de personnaliser les réglages, gérer l’égaliseur 10 bandes et accéder aux différentes fonctions intelligentes, comme le Speak-to-Chat ou la gestion adaptative du son ambiant. Le casque est également compatible avec les assistants vocaux et rappelons qu’il propose un bouton sourdine.

Prix et disponibilité du casque Sony WH-1000XM6

Disponible en noir, argent et bleu nuit, le nouveau casque Sony WH-1000XM6 vise à répondre à tous les usages, du télétravail à la mobilité urbaine en passant par l’écoute audiophile. Il est proposé à un prix conseillé de 450 euros. Il affiche donc une légère hausse tarifaire par rapport au XM5 (420 euros lors de sa sortie), justifiée par des améliorations techniques intéressantes. Toutefois, cela reste contenu malgré l’inflation. Nul doute qu’il sera l’un des best-sellers sur le marché des casques haut de gamme.