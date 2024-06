Sony : son prochain casque et ses prochains écouteurs sans-fil de référence pas attendu avant 2025

Une fuite vient révéler les plans de Sony concernant son prochain casque et ses prochains écouteurs : les WH-1000XM6 et WF-1000XM6. Le constructeur préparerait aussi une deuxième génération de LinkBuds et LinkBuds S.

Sony n’est pas connu que pour ses PlayStation, mais aussi pour ses casques Bluetooth et ses écouteurs sans-fil. Les derniers modèles phares à date : le casque Sony WH-1000XM5 arrivé il y a deux ans, ainsi que les écouteurs Sony WF-1000XM5, arrivés l’année dernière. Sony voudrait retarder son prochain casque pour le sortir en même temps que ses nouveaux écouteurs.

Quels plans pour l’audio chez Sony ?

C’est le leaker Zackbuks, qui sur le réseau social chinois Weibo, a révélé les plans futurs de Sony pour ses produits audio, relayé par NoteBookCheck. Un leaker souvent bien informé des projets de Sony. Selon lui, Sony ne sortira pas son casque WH-1000XM6 cette année, alors que le fabricant nous a habitué à un cycle de sortie d’un casque tous les deux ans. En fait, Sony voudrait synchroniser la sortie de ses casques WH-1000X et de ses écouteurs WF-1000X.

Ce qui fait qu’on attendrait trois ans entre le WH-1000XM5 et le WH-1000XM6 au lieu de deux ans. Ce qui signifie que le prochain casque devrait sortir en 2025 ; pour Zackbuks, la sortie serait prévue pour le premier semestre de l’année prochaine. Il n’a pas précisé si les deux produits (le casque et les écouteurs) sortiraient simultanément.

Vers une deuxième génération d’écouteurs LinkBuds

Autre information révélée par Zackbuks : Sony va se concentrer sur sa série LinkBuds avec deux nouvelles paires d’écouteurs qui seraient prévues. Elles seraient en fait les successeuses des Sony LinkBuds et Sony LinkBuds S, dont les designs sont significativement différents. La version S adopte un style ouvert, avec un poids très léger.

Pas d’informations supplémentaires pour le moment : aucune spécification n’a été indiquée par le leaker, ni même de date de sortie approximative.