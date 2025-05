Face au Sony WH-1000XM6 qui vient de sortir, le XM5 brille avec une réduction de 40 % difficile à ignorer

Le casque Sony haut de gamme avant-dernière génération, le WH-1000XM5, se retrouve aujourd’hui avec une belle promotion chez Rakuten, passant ainsi de 419,99 euros au lancement à seulement 250,99 euros grâce à un code promo valable uniquement ce jour.

Alors que Sony vient de sortir le WH-1000XM6, son tout nouveau casque haut de gamme, le modèle WH-1000XM5 reste encore aujourd’hui une référence. Tout comme le WH-1000XM4 l’était quand ce modèle est sorti. Vous avez donc là un casque Bluetooth à réduction de bruit active d’excellente facture, multipoint, avec des options poussés de personnalisation audio. Tout ce qui permet de profiter d’un son de grande qualité, avec une autonomie dans le haut du panier. L’avantage qu’il a aussi, c’est son prix en baisse naturelle avec le temps, il date quand même de 2022, auquel se rajoute la promo du jour qui lui fait perdre 170 euros de son prix.

Les points forts du Sony WH-1000XM5

La qualité de la réduction de bruit active

La connexion multipoint fonctionne très bien

Toutes les possibilités offertes par l’application

Un casque qui apporte confort et silence

Les références WH de Sony se sont fait un nom dans le domaine des casques à réduction de bruit active justement à cause de la qualité de ces dernières. Et cette référence XM5 n’échappe pas à la règle. Lorsque vous l’activez, l’ANC vous coupe très efficacement des nuisances extérieures. Tout vous paraît étouffé et même si vous n’écoutez pas de musique ou autre, vous êtes enfermé dans une bulle de tranquillité, c’est assez impressionnant à l’usage.

Il propose aussi le mode Son ambiant, pour écouter ce qu’il se passe autour de vous, et vous pouvez tout désactiver, pour une écoute classique. Il se connecte en Bluetooth, mais peut aussi être utilisé en filaire. C’est pratique si vous n’avez plus de batterie. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser l’ANC. Ou si vous jouez sur PS5, car aussi étrange que cela puisse paraître, ça a beau être un casque Sony, il ne fonctionne pas en Bluetooth avec la console du même constructeur.

Une app poussée pour personnaliser votre son

L’app compagnon de ce casque, récemment rebaptisée Sound Connect, permet de gérer les appareils auxquels le casque est connecté dans le cadre du multipoint. D’un clic, vous passez de l’un à l’autre et pouvez même fixer la connexion sur l’un des deux, pour éviter toute déconnexion. C’est là aussi que se retrouvent l’égaliseur, le contrôle adaptatif du son, les assistants vocaux et les services de streaming audio à lier au casque.

Petite nouveauté sur ce modèle, qui n’a pas forcément plu aux utilisateurs par rapport au précédent : il ne se plie plus pour être rangé. Tout au plus il est possible de faire pivoter les écouteurs pour mettre le casque dans sa boîte de transport rigide. Dans celle-ci se trouve le câble jack fourni, l’adaptateur 6,35 mm et le câble de chargement USB-C, si jamais vous arrivez au bout des 30 h d’autonomie.

Vous pensez bien que le Sony WH-1000XM5 est passé entre nos mains : le test complet est disponible juste ici, pour le découvrir sous tous les angles.

