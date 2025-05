Sony WH-1000XM5 vs WH-1000XM6, la nouvelle génération est-elle vraiment meilleure ?

Sony vient d’annoncer la commercialisation de son nouveau casque haut de gamme, le WH-1000XM6. Mais que vaut-il par rapport au précédent WH-1000XM5 d’il y a maintenant 3 ans ? Nous avons passé en revue les principales différences pour que vous puissiez y voir plus clair.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Depuis plusieurs années, la gamme WH-1000X de Sony s’est imposée comme une référence sur le marché des casques Bluetooth à réduction de bruit active. Le WH-1000XM5, lancé en 2022, a confirmé cette position grâce à ses performances audio, son confort et son efficacité dans la gestion du bruit ambiant.

Désormais, en 2025, Sony propose le WH-1000XM6, une évolution qui promet des améliorations notables tout en conservant les fondamentaux qui ont fait le succès de la série. Mais lequel est vraiment fait pour vous ?

Gamme casques Sony WH-1000X // Source : Sony

Design, confort et ergonomie : retour au pliant

Le design constitue l’un des changements les plus visibles entre les deux modèles. Le WH-1000XM5 avait adopté une silhouette épurée, monolithique, mais avait abandonné la conception pliable des générations précédentes, ce qui avait déçu bon nombre d’utilisateurs.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Rappelons que le WH-1000XM4, son prédécesseur, est capable de se replier. Avec le WH-1000XM6, Sony réintroduit donc un design pliable, facilitant le transport du casque et répondant ainsi à une attente forte du public. Les charnières sont désormais renforcées par du métal, un choix qui permet d’améliorer la robustesse et de limiter les risques de fissures observés sur le XM5. Sony nous a dit l’avoir soumis à des tests extrêmement rigoureux.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le bouton pour allumer le casque XM6 est beaucoup plus imposant et plus facilement identifiable que sur le XM5.

Toutes les connectiques et les boutons du XM5 Toutes les connectiques et les boutons du XM6

En outre, pour optimiser le confort lors du port du casque, le bandeau du XM6 a également été élargi et aplati pour offrir une meilleure répartition du poids sur le crâne. Côté finition, il y a une seule couture sur le XM6 contre deux sur le XM5.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les coussinets ont aussi été repensés pour davantage de douceur et d’enveloppement. Le poids reste similaire, autour de 250 grammes, garantissant toujours un confort d’utilisation prolongée.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’étui de transport évolue aussi, avec une fermeture magnétique plus pratique et un format plus compact.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le module pour ranger les câbles a aussi été revu.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Réduction de bruit active : une nouvelle ère technologique

La réduction de bruit active (ANC) a toujours été le point fort de la gamme. Le WH-1000XM5 utilisait une combinaison du processeur V1 et de la puce QN1, pilotant huit microphones pour une isolation sonore très performante, notamment dans les aigus et les médiums. L’optimisation automatique (Auto NC Optimizer) permettait déjà d’ajuster la réduction en fonction de l’environnement et de l’utilisateur.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le WH-1000XM6 franchit un cap avec l’intégration de la nouvelle puce V2 (pour les appels) et du nouveau chipset QN3, annoncée comme sept fois plus rapide que le QN1. Notez également l’intégration de douze microphones dédiés à l’ANC contre huit sur le XM5. Cette configuration permet une captation plus précise des bruits ambiants et une adaptation encore plus dynamique, y compris face aux bruits soudains ou aux environnements changeants. Le mode Ambient Sound, également amélioré, offre une transparence accrue pour rester attentif à l’environnement sans sacrifier la qualité audio. Sony promet ainsi une réduction de bruit et un mode transparence jamais atteints sur ses casques.

Performances audio : continuité et raffinement

Sur le plan sonore, les deux modèles reposent sur des haut-parleurs de 30 mm à dôme en fibre de carbone. Le XM5 avait déjà marqué des points avec une restitution équilibrée, riche et musicale, ainsi qu’une excellente gestion des hautes fréquences grâce à la technologie LDAC et à la certification Hi-Res Audio. Le XM6 va plus loin en intégrant un nouveau convertisseur DAC, une technologie issue des baladeurs Walkman de la marque, et en optimisant les composants internes pour réduire la distorsion et améliorer la clarté du signal.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La collaboration avec des ingénieurs du son et des artistes de renom a permis d’affiner la signature sonore du XM6, qui conserve la prise en charge du Hi-Res Audio sans fil, du DSEE Extreme pour l’upscaling des fichiers compressés et du 360 Reality Audio pour une spatialisation immersive.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’égaliseur intégré à l’application Sony Sound Connect évolue, passant de 6 à 10 bandes, ce qui offre une personnalisation plus poussée des réglages audio. Parmi les nouveautés, on note aussi un mode « Gaming EQ » pour améliorer la précision et la spatialisation lors des sessions de jeu, ainsi que la fonction 360 Upmix pour transformer les contenus stéréo en son surround, notamment pour le cinéma.

Une meilleure qualité des appels et des fonctionnalités intelligentes

La qualité des appels, déjà satisfaisante sur le XM5 grâce à quatre microphones dédiés et des algorithmes de réduction du bruit, progresse encore sur le XM6. Ce dernier embarque six microphones à formation de faisceau, dopés à l’intelligence artificielle, pour une captation vocale plus précise et une meilleure isolation du bruit du vent. Ce renforcement vise à répondre aux critiques sur la restitution parfois perfectible de la voix dans les environnements bruyants. Un bouton mute fait également son apparition sur le XM6, facilitant la gestion des appels professionnels.

Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les deux modèles proposent la connectivité multipoint, la compatibilité avec les assistants vocaux et l’application Sound Connect pour la personnalisation des réglages. Le XM6 ajoute la compatibilité Auracast et Bluetooth LE, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de diffusion et de partage audio.

Autonomie et recharge équivalentes pour un prix légèrement supérieur

L’autonomie reste un point fort commun aux deux générations, avec jusqu’à 30 heures d’écoute annoncées, que ce soit en utilisation sans fil ou avec la réduction de bruit activée. La recharge rapide est également présente sur les deux modèles : trois minutes de charge offrent environ trois heures d’utilisation. Le XM6 introduit la possibilité d’écouter de la musique pendant la recharge, alors que le XM5 ne permettait pas cette fonctionnalité.

Le WH-1000XM5 était proposé à son lancement autour de 420 euros, tandis que le XM6 s’affiche à 450 euros environ. Les deux modèles restent positionnés sur le segment haut de gamme, en concurrence directe avec les références du marché, telles que le Bose QuietComfort Ultra, l’Apple AirPods Max, le Sonos Ace ou le Sennheiser Momentum 4.