Seulement aujourd’hui, l’excellent casque Sony WH-1000XM5 est à un super prix : 185 € de moins qu’au lancement

Avec sa réduction de bruit active aussi agréable que celle offerte par son prédécesseur, ou encore ses bonnes performances sonores, le casque Bluetooth Sony WH-1000XM5 a de quoi convaincre, des années après son lancement. La bonne nouvelle, c’est qu’on le trouve actuellement à 234,99 euros au lieu de 419 euros chez Cdiscount.

Bien différent physiquement de son prédécesseur, le Sony WH-1000XM5 lancé il y a trois ans a de quoi impressionner avec son excellente réduction de bruit active (placée parmi les meilleures du marché, c’est dire). Certes, ce casque Bluetooth n’est pas exempt de défauts, mais lorsqu’il bénéficie d’une réduction de 185 euros, ses points négatifs sont bien plus faciles à accepter.

Les atouts du Sony WH-1000XM5

L’une des meilleures réductions de bruit actives du marché

De bonnes performances sonores

Le Bluetooth multipoint

Un changement de design un peu regrettable, mais un excellent confort

Alors que les modèles qui l’ont précédé avaient tendance à (beaucoup) se ressembler, le casque Sony WH-1000XM5 représentait, pour la marque, un certain renouveau, niveau design. En effet, le géant japonais a cette fois-ci misé sur des oreillettes reliées par une simple branche à l’arceau, alors que le WH-1000XM4 présentait des écouteurs fixés à l’arceau par une double branche. Ce qui est un peu plus fâcheux, c’est le fait que contrairement à son prédécesseur, le WH-1000XM5 ne peut pas se replier sur lui-même et ne dispose désormais que d’oreillettes pouvant pivoter à 140 degrés. Difficile de le ranger dans un sac sans qu’il prenne trop de place, donc.

Notez aussi que l’arceau étant plus fin (même si rembourré), le poids du casque est fatalement moins bien réparti sur le haut du crâne, et l’appareil a tendance à exercer une certaine pression sur le haut de la tête. Heureusement, les écouteurs dotés de coussinets en cuir souple assurent un bon confort puisqu’ils englobent très bien les oreilles, comme les casques circum-aural savent bien le faire. Par ailleurs, le Sony WH-1000XM5 s’utilise avec l’application Sony Headphones Connect, qui permet de personnaliser son expérience.

Une ANC qui régale

Le Sony WH-1000XM5 est un casque Bluetooth, compatible avec la version 5.2. Surtout, il propose le Bluetooth multipoint, ce qui veut dire qu’on peut le connecter simultanément à deux appareils. Autre avantage de l’appareil, et pas des moindres : l’excellente réduction de bruit active offerte, qui figure encore parmi les meilleures du secteur de l’audio. Il s’appuie, pour cela, sur quatre microphones par écouteur, alors que le WH-1000XM4 n’en embarquait que quatre au total. Le WH-1000XM5 renferme en plus une puce et un processeur, qui lui permettent de proposer une ANC plus efficace dans les médiums et les aigus et donc plus à même de réduire le son des voix humaines.

Côté audio, la marque a troqué les haut-parleurs de 40 mm du WH-1000XM4 contre des haut-parleurs de 30 mm. Malgré cette diminution de taille, l’utilisation de matériaux composites en fibres de carbone avec un dôme qualifié d’ultra-rigide, mais léger, permet une meilleure réactivité du transducteur dans les aigus tandis que la légèreté est là pour appuyer les basses. Un aimant en néodyme est aussi présent pour assurer une plus grande précision de reproduction du son. Côté Bluetooth, le WH-1000XM5 est compatible avec les codecs AAC, SBC et LDAC. Et pour ce qui est de l’autonomie, le casque a tenu 30h17 avant qu’il ne tombe à court de batterie lors de notre test, avec l’ANC et le volume à 80 %. La promesse de Sony, qui promet 30h d’autonomie, est donc respectée.

