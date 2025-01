Prix inédit pour le Sony WH-1000XM5 lors des soldes : plus de 200 € de réduction sur cet excellent casque sans fil à réduction de bruit

Les soldes d’hiver suivent leur cours, même sur AliExpress, qui vient d’ailleurs de lancer une excellente offre sur le WH-1000XM5, le casque sans fil haut de gamme de Sony. Son prix chute de 419 euros à seulement 216 euros grâce à un code promo, c’est du jamais vu !

Il est qualifié de meilleur casque à réduction de bruit active, mais le Sony WH-1000XM5 n’est qu’une évolution en finesse de son prédécesseur, le WH-1000XM4. Peu de différences démarquent les deux modèles, la plus flagrante étant le changement de design qui n’est pas vraiment en faveur du Sony WH-1000XM5. Il n’empêche que ce dernier reste l’une des meilleures références du marché, même deux ans après sa sortie. Et, aujourd’hui, pour les soldes d’hiver, son prix n’est jamais tombé aussi bas !

Pourquoi opter pour le Sony WH-1000XM5 ?

La meilleure réduction de bruit du marché !

Des performances sonores au rendez-vous

Le Bluetooth multipoint

La grosse autonomie de 40 heures

Au lieu de 419 euros habituellement, le Sony WH-1000XM5 est maintenant disponible en promotion à 216 euros sur AliExpress avec le code promo 30CNYFR.

Un changement là où il n’en fallait pas

Le seul changement visible dont profite le Sony WH-1000XM5, c’est celui du design et l’évolution est pour le moins radicale. En revanche, cela ne veut pas dire que cela ait été bien pensé. Alors que le WH-1000XM4 profitait d’un arceau pliable, ce n’est pas du tout le cas du Sony WH-1000XM5 qui perd ainsi en ergonomie, seules ses oreillettes sont désormais pivotables. Il ne faut donc pas attendre de lui à ce qu’il ne prenne pas de place dans un sac. Toutefois, le confort est toujours de mise avec l’arceau rembourré et les oreillettes qui englobent parfaitement les oreilles pour une excellente isolation sonore.

En plus d’être un bijou de confort, le Sony WH-1000XM5 est également un champion d’autonomie. Le constructeur nippon annonce une endurance de 30 heures avec la réduction de bruit active, comme pour le WH-1000XM4. Sans la réduction de bruit active, on grimpe à 40 heures, ce qui est un très bon score qui tient d’ailleurs ses promesses comme nous l’avons pu relever dans notre test. Sony indique également qu’il est possible de récupérer 3 heures d’autonomie avec seulement 3 minutes de recharge. Pour une charge complète avec câble USB-C, il faut patienter dans les 1h30.

Une réduction de bruit active sans égale !

Autre changement majeur pour le Sony WH-1000XM5 : un total de huit micros pour la réduction de bruit active au lieu de quatre pour son prédécesseur, sachant que ce dernier était lui aussi considéré comme le meilleur casque à réduction de bruit active à son époque. Le WH-1000XM5 intègre également un système à double processeur de réduction de bruit qui le rend plus efficace sur les fréquences médiums et aigües, et donc les voix humaines. Enfin, ce casque propose une ANC adaptée à l’environnement de son porteur grâce à un capteur de pression atmosphérique.

Le Sony WH-1000XM5 apporte également un menu changement du côté de l’architecture audio. Au lieu des transducteurs de 40 mm du WH-1000XM4, on retrouve des transducteurs de 30 mm mais le WH-1000XM5 ne descend pas pour autant en gamme. Ces nouveaux transducteurs sont maintenant conçus avec des matériaux composites en fibres de carbone et un aimant en néodyme, ce qui les rend plus réactifs malgré leur petit format. En termes de rendu, ce casque délivre un son plus précis et plus naturel que son prédécesseur. Côté Bluetooth, le WH-1000XM5 peut se connecter en multipoint avec les codecs SBC, AAC et LDAC.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony WH-1000XM5.

