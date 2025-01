Premières indiscrétions sur le futur casque Sony WH-1000XM6

Le très attendu Sony WH-1000XM6 vient d’apparaître dans les documents de certification de la FCC. On peut y voir les tout premiers détails sur ce casque haut de gamme de la marque nippone.

Casque WH-1000XM5 // Source : Sony

Après un excellent casque WH-1000XM4 et un modèle plus controversé, le WH-1000XM5 critiqué pour son manque d’innovation et un changement de design qui a oublié sa capacité à se replier, le prochain casque haut de gamme de Sony devrait prochainement être commercialisé.

Repéré par le site The Walkman Blog et identifié sous le code YY2984, il vient de passer la certification FCC, obligatoire pour une mise sur le marché aux États-Unis. Cela signifie que sa sortie est imminente, car les autres appareils électroniques qui passent par là sont annoncés quelques semaines après, à peine quelques mois tout au plus. Effectivement, le document met en lumière une fin de confidentialité au 22 juillet 2025… Le WH-1000XM5 est sorti en 2022. Habituellement, Sony renouvelle ses casques tous les deux ans, mais il ne s’est rien passé en 2024.

Des coussinets qui se détachent

Sur la certification, on peut voir quelques éléments de la fabrication du produit sous la forme d’un schéma. Celui-ci montre une construction qui semble également avoir été revue avec, ce qui pourrait être, des coussinets détachables, bien que le mécanisme de fixation (clips ou aimants) ne soit pas précisé.

Le WH-1000XM6 reprendrait ainsi le principe de plusieurs casques déjà disponibles sur le marché, dont l’excellent Sonos Ace avec lequel il va entrer en concurrence, en plus du fameux Apple AirPods Max rafraîchit en fin d’année dernière à la faveur de nouvelles couleurs et d’un port USB-C. La charnière semble être différente du WH-1000XM5.

En outre, le document met en évidence la valeur nominale de charge : 5V signifiant une charge rapide. Enfin, toujours d’après le schéma, on peut imaginer des transducteurs de 30 mm de diamètre environ, comme sur le modèle actuel.

Ce que l’on attend du WH-1000XM6

Pour le moment, à part ce document, les informations concernant le WH-1000XM6 sont très minces. Toutefois, on attend de lui qui offre une technologie de réduction de bruit parmi les meilleures du marché, Sony s’étant fait dépasser par les autres marques, dont Bose avec le QuietComfort. Nous aimerions également que le casque profite d’une très grande autonomie pour l’emporter partout avec soi, sans avoir à penser à le recharger, avec, peut-être, une utilisation supérieure (on peut toujours rêver) à 70 heures, comme le Marshall Monitor III ANC.

Côté partie audio, s’il est certain qu’il sera compatible avec les titres 360 Reality Audio de Sony, la prise en charge du Dolby Atmos serait aussi une bonne nouvelle, car plus largement disponible à travers les différentes plateformes de streaming audio.

Cela serait encore mieux qu’il pouvait être compatible avec la fonction de suivi de tête de Dolby, comme le Sonos Ace, par exemple. En outre, nous attendons également qu’il puisse utiliser une liaison filaire USB-C depuis différentes sources, ce dont est maintenant dépourvu le casque d’Apple, AirPods Max 2024. Enfin, espérons qu’il pourra se plier, corrigeant ainsi un défaut de son prédécesseur et facilitant ainsi son transport.