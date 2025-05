Ce nouveau casque Sony s’annonce comme une révolution pour les audiophiles !

Les choses se précisent concernant le prochain casque à réduction de bruit haut de gamme Sony WH-1000XM6. En effet, avant sa présentation officielle que l’on attend prochainement, ses spécifications ont été révélées par une fuite sur Amazon Espagne. Une nouvelle référence sur le marché ?

Le Sony WH-1000XM5 // Source : Sony

La gamme WH-1000XM de Sony s’est imposée depuis plusieurs années comme un choix de prédilection pour les utilisateurs exigeants en matière d’audio nomade. Après le succès de l’excellent WH-1000XM4 puis du non moins très bon WH-1000XM5, lancés respectivement en 2020 et 2022, la marque japonaise entend poursuivre sur cette lancée avec le XM6, en misant sur une réduction de bruit active (ANC) encore plus fine et intelligente. Le XM6 va directement entrer en concurrence face aux récents JBL Tour One M3, Bowers & Wilkins Px7 S3 et Sonos Ace, sans oublier le Bose QuietComfort Ultra, et l’Apple AirPods Max. Il aura donc fort à faire !

Récemment, le WH-1000XM6 est apparu dans les listes de certification de la FCC, passage obligé pour tous les appareils électroniques en vue d’une commercialisation aux Etats-Unis.

Une fuite espagnole révèle tout ou presque

Maintenant, c’est une fuite sur le site Amazon Espagne qui nous permet d’en savoir un peu plus sur les caractéristiques techniques du prochain fleuron de la marque nipponne. Selon les informations publiées, le XM6 inaugure un nouveau processeur HD QN3, conçu pour optimiser l’analyse et la suppression des bruits ambiants. Ce composant s’accompagne de 12 microphones dédiés à l’ANC, contre 8 sur le modèle précédent, permettant une captation plus précise des sons environnants et une adaptation dynamique aux changements de l’environnement sonore.

Source : Amazon

Toujours d’après la fuite, l’Auto NC Optimizer, déjà présent sur le XM5, fait son retour et ajuste automatiquement le niveau de réduction de bruit en fonction du contexte d’utilisation. Sony annonce également le « meilleur mode Ambient Sound » jamais proposé sur un casque de la marque, offrant aux utilisateurs la possibilité de rester attentifs à leur environnement sans sacrifier la qualité audio. Cette approche permet de répondre aux attentes des professionnels et des voyageurs, qui recherchent un équilibre entre immersion musicale et sécurité au quotidien.

Design, confort et autonomie : que vaut-il attendre ?

L’une des nouveautés les plus remarquées concerne le retour du design pliable, absent sur la génération précédente. Le transport du casque est ainsi facilité. En outre, on pourra compter sur une nouvelle housse de protection dotée d’une fermeture magnétique pour un accès rapide. Le XM6 conserve un poids similaire à celui du XM5 (environ 250 grammes), mais Sony annoncera un bandeau repensé, plus large et plus confortable, ainsi que des coussinets d’oreille encore plus doux, destinés à améliorer le port prolongé.

L’autonomie reste l’un des points forts de la série, avec jusqu’à 30 heures d’écoute annoncées par le fabricant. La recharge rapide est également de la partie : trois minutes de charge suffiraient à offrir trois heures d’utilisation, un atout appréciable pour les utilisateurs pressés. Notez que le casque peut également être utilisé pendant la charge, un détail pratique pour les déplacements ou les sessions prolongées.

En termes de coloris, trois variantes seront proposées dès le lancement : noir, argent et bleu minuit. La résistance à l’eau est mentionnée dans la fiche produit, mais aucun indice IP n’a été confirmé à ce stade, ce qui laisse planer une incertitude sur la robustesse du casque face aux intempéries.

Quelles caractéristiques audio ?

Sur le plan audio, le WH-1000XM6 conservera des haut-parleurs de 30 mm, mais promet une restitution sonore affinée grâce à la collaboration avec des ingénieurs du son de renom et à l’intégration de technologies comme le DSEE Extreme et la prise en charge Hi-Res Audio qui sont présentes depuis bien longtemps chez Sony. Au niveau de l’application Sony Sound Connect, l’égaliseur passe de 6 à 10 bandes, offrant une plus grande possibilité de personnalisation. Parmi les autres fonctions, on retrouve le 360 Upmix pour le cinéma, qui permet de transformer des contenus stéréo en son surround immersif, ainsi qu’un « Game EQ » pensé pour améliorer la clarté des détails lors des sessions de jeu vidéo.

La connectivité multipoint est confirmée, tout comme la présence de microphones alimentés par IA pour garantir une qualité d’appel optimisée, même en environnement bruyant. Côté codecs, aucune information officielle n’a filtré, mais il est probable que le XM6 prenne en charge les standards AAC, SBC et LDAC, et peut-être le codec LC3 pour une latence réduite, ce qui serait un atout pour les joueurs.

Enfin, notez la possibilité d’utiliser le casque avec les assistants vocaux.

Prix et disponibilité du casque Sony WH-1000XM6

D’après les informations issues des fuites (le prix sur le site espagnol d’Amazon semble ne pas être cohérent), le Sony WH-1000XM6 devrait être commercialisé en Europe à un tarif de 470 euros, soit une hausse d’environ 10% par rapport au prix de lancement du XM5. Si ces informations sont confirmées, le nouveau casque haut de gamme de Sony devrait être l’un des best-sellers de l’année 2025. Reste à patienter jusqu’à sa présentation officielle pour tout savoir à son sujet.