On connait les prix des TV d’entrée de gamme Sony Bravia 3

Sony vient enfin d’annoncer officiellement les prix des ses nouveaux téléviseurs 2025 de la série Bravia 3. Rappelons qu’il s’agit de modèles d’entrée de gamme s’appuyant sur une dalle LCD avec rétroéclairage LED, donc disponibles à partir de 700 euros environ pour la version de 43 pouces.

Sony Bravia 3 // Source : Sony

Début avril, Sony officialisait ses nouvelles séries de téléviseurs 2025. La marque a ainsi procédé à un rafraîchissement de ces gammes avec le remplacement de certaines séries, mais aussi le maintien sur le marché d’autres, comme les Bravia 9 et Bravia 7. À celles-ci viennent donc s’ajouter les Bravia 3, Bravia 5 et les très attendus Bravia 8 II (dotés d’une dalle QD-OLED remplaçant la série A95L).

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Les prix des TV Sony Bravia 3 en France

Quelques jours après l’annonce officielle, des prix pour le marché allemand sont apparus sur la toile. Désormais, on connait les tarifs conseillés pour la France. Ainsi, le téléviseur Sony Bravia 3 de 43 pouces est désormais disponible à 699 euros. Comptez sur un prix de 800 euros pour la version de 50 pouces, 900 euros pour le 55 pouces et 1300 euros environ pour le 65 pouces de cette série. Sony propose également une version 75 pouces positionnée à 1800 euros environ, tandis que la plus grande taille de cette série, 85 pouces, est proposée à 2500 euros.

Avec de tels tarifs, Sony espère mieux concurrencer TCL et Hisense sur le segment de l’entrée de gamme et proposant ainsi une large palette de diagonales.

Quelles caractéristiques techniques ?

Deadpool & Wolverine dispo 9 mois après sa sortie ciné Retrouvez désormais les films des Studios Disney en streaming sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma : Deadpool & Wolverine, déjà disponible sur Disney+, et Alien : Romulus dès le 16 mai.

Rappelons que les TV Sony Bravia 3 sont dotés d’une dalle 50/60 Hz LCD avec un système de rétroéclairage LED Direct (couvrant toute la surface de l’écran) assisté par la technologie Triluminos Pro pour des couleurs vives et naturelles.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les TV sont animés par le processeur 4K HDR X1 avec une pincée d’intelligence artificielle pour optimiser le rendu des images, notamment en ce qui concerne la mise à l’échelle des contenus vers une définition Ultra HD et minimiser les bruits numériques indésirables.

Sony Bravia 3 // Source : Sony

Tous les téléviseurs de cette série, comme les autres de la marques, profitent de plusieurs modes d’images que chacun appréciera, notamment le mode Professionnel qui permet d’obtenir le meilleur rendu typé « cinéma ». On peut également compter sur la présence des modes spécialement calibrés pour les contenus Netflix et Prime Video. En outre, il y a aussi le mode IMAX Enhanced pour les programmes HDR compatibles, sans oublier le HDR10 (mais pas le HDR10+) et le Dolby Vision.

Les TV sont animés par le système Google TV avec son lot d’applications avec prise en charge des fonctions Google Cast et Apple AirPlay 2 ainsi que l’accès à des contenus de très haute qualité via la plateforme Sony Picture Core. Tous les modèles sont compatibles avec PS Remote Play pour jouer à distance avec sa PlayStation 4 ou 5.

PS Remote Play Télécharger gratuitement

Sony Bravia 3 // Source : Sony

Enfin, côté audio, compter sur l’intégration de deux haut-parleurs de 10W chacun avec le support des formats DTS:X et Dolby Atmos. Les téléviseurs s’appuient sur un design avec un cadre fin et deux pieds non réglages en hauteur.

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.