Pour ces nouveaux modèles de téléviseurs, le géant japonais de l’électronique surprend en annonçant des prix de lancement inférieurs à ceux des modèles précédents, tout en proposant des technologies améliorées.

Sony BRAVIA 8 XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Alors que Sony a récemment annoncé la sortie de ses nouveaux téléviseurs pour 2025, venant compléter une gamme dont certains modèles annoncés en 2024 continuent d’être au catalogue, la marque nipponne pourrait bien rebattre les cartes sur le marché des téléviseurs notamment sur le haut de gamme, où Sony fait face à une concurrence de plus en plus féroce. Elle a en effet indiqué des prix pour le marché allemand qui sont très compétitifs face à ceux conseillés par LG et Samsung pour leurs nouvelles gammes respectives. L’idée est également de mieux lutter contre Hisense et TCL. Ce dernier a récemment annoncé ses nouvelles séries Premium et haut de gamme mais également des modèles plus accessibles.

Nous attendons une prise de parole officielle de la marque pour le marché français. Toutefois, il semble que Sony ait décidé de rendre ses technologies premium plus accessibles tout en continuant à offrir la qualité d’image qui fait la réputation de la marque.

Rappelons que la nouvelle gamme 2025 de Sony s’articule autour de trois séries distinctes : Bravia 3, Bravia 5 et Bravia 8 II. Ces deux dernières remplacent respectivement les modèles X90L (LCD) et A95L (OLED) de la génération précédente. Le constructeur japonais mise particulièrement sur ses technologies d’affichage de pointe, avec des téléviseurs QD-OLED et Mini-LED qui promettent des performances visuelles exceptionnelles.

Pour aller plus loin

Sony Bravia 8 II : l’expérience cinéma ultime à domicile avec sa dalle QD-OLED ?

Bravia 8 II : le QD-OLED nouvelle génération à prix réduit

Le fleuron de cette nouvelle gamme, le Bravia 8 II, succède au modèle A95L en tant que téléviseur QD-OLED premium de Sony. Disponible en versions 55 et 65 pouces, il est équipé de la dernière génération de panneaux QD-OLED développés en collaboration avec Samsung Display, offrant une luminosité significativement améliorée par rapport à son prédécesseur. Cette technologie QD-OLED combine les avantages des écrans OLED traditionnels (noirs parfaits, contraste infini) avec ceux des points quantiques (quantum dots), permettant une gamme de couleurs plus étendue. Le Bravia 8 II bénéficie également du processeur d’image Bravia XR, qui analyse les contenus de manière similaire à la perception humaine pour optimiser chaque scène.

La surprise vient du positionnement tarifaire. En effet, selon Flatpanelshd, le modèle 55 pouces est lancé à 2 600 euros en Allemagne, soit 700 euros de moins que le prix de lancement de l’A95L en 2023 (3 300 euros). Une baisse similaire s’observe au Royaume-Uni, où le même modèle est proposé à 2 500 livres sterling contre 3 000 livres pour son prédécesseur.

Sony a par ailleurs confirmé que le modèle A95L de 77 pouces restera au catalogue en 2025, offrant ainsi une option grand format pour les amateurs de technologie QD-OLED.

Bravia 5 : le Mini-LED accessible jusqu’à 98 pouces

La série Bravia 5 représente l’offre LCD premium de Sony pour 2025, remplaçant la gamme X90L. L’évolution majeure réside dans l’adoption de la technologie Mini-LED, qui permet un rétroéclairage plus précis avec davantage de zones de gradation locale, améliorant ainsi le contraste et réduisant les effets de blooming (halos lumineux autour des objets brillants sur fond sombre). Ces téléviseurs sont compatibles Dolby Vision et animés par Google TV.

Pour aller plus loin

Google TV : rubriques, paramètres, fonctions… Tout savoir sur l’interface aux milliers d’applications

Disponible dans une impressionnante gamme de tailles allant de 55 à 98 pouces, le Bravia 5 affiche également des prix en baisse par rapport à son prédécesseur. Le modèle géant de 98 pouces connaît notamment une réduction significative, le positionnant en concurrent direct des grands écrans proposés par Hisense, TCL et Samsung.

Ainsi, sur le marché allemand, le modèle de 55 pouces serait proposé à 1550 euros, le 65 pouces à 1900 euros, le 75 pouces à 2300 euros alors que le 85 pouces serait disponible pour 3000 euros et qu’il faudrait compter sur un prix de 5500 euros pour le très grand 98 pouces.

Bravia 3 : l’entrée de gamme repensée

Enfin, pour compléter sa nouvelle ligne de produits, Sony propose également le Bravia 3, qui constitue la porte d’entrée vers l’univers Sony. Disponible en six tailles différentes, de 43 à 85 pouces, cette série veut offrir un rapport qualité/prix attractif tout en conservant certaines technologies propriétaires de la marque. Elle propose une image Ultra HD avec un rétroéclairage Direct LED offrant aussi une compatibilité avec les contenus Dolby Vision et animée par Google TV.

Avec un prix démarrant à 800 euros pour le modèle 43 pouces, Sony tente de séduire un public plus large, sans pour autant sacrifier totalement les performances qui font sa réputation. Le modèle de 50 pouces serait proposé à 900 euros tandis que le 55 pouces serait disponible pour 1000 euros. Il faudrait compter sur un prix de 1250 euros pour le 65 pouces, de 1650 euros pour le 75 pouces et 2300 euros pour une diagonale de 85 pouces.

Attention, rappelons que ces prix sont valables pour le marché allemand et qu’ils peuvent être différents, en France. Nous devrions en savoir plus d’ici quelques semaines.