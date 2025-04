LG Electronics a présenté lors du CES 2025 sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED qui arrivera finalement sur le marché français dans les prochaines semaines. Cette nouvelle génération, composée des séries B5, C5, G5 et M5, marque, pour certaines, une très sérieuse évolution, car embarquant une toute nouvelle technologie OLED. La marque a officiellement annoncé tous les prix des différentes diagonales que voici.

Source : LG

La grande innovation technique de cette année réside dans l’abandon du filtre MLA (Micro Lens Array) qui équipait les modèles haut de gamme précédents, au profit d’une nouvelle architecture de dalle à quatre couches pour les séries G5 et M5. Cette technologie baptisée Primary RGB Tandem, qui superpose quatre couches de matériaux organiques au lieu de trois traditionnellement, permet d’atteindre des niveaux de luminosité supérieurs tout en préservant la qualité des noirs profonds caractéristique de la technologie OLED.

Les séries C5 et B5, qui viennent remplacer les séries C4 et B4, bien que ne bénéficiant pas du nouveau panneau 4 couches, conservent la technologie OLED traditionnelle (White-OLED) et profitent néanmoins de quelques améliorations en termes de traitement d’image et de fonctionnalités.

La série G5 : le haut du panier chez LG

Le LG G5 s’impose comme le modèle phare de cette nouvelle génération. Équipé du processeur Alpha 11 de deuxième génération, il offre des performances de traitement d’image exceptionnelles. Disponible en 48, 55, 65, 77, 83 et 97 pouces, ces téléviseurs intègrent la technologie Brightness Booster Ultimate qui promet une luminosité supérieure à celle de la génération précédente, à l’exception du modèle 97 pouces qui conserve une luminosité similaire au G4.

LG G5 // Source : LG

La série G5 se distingue également par sa fréquence de rafraîchissement atteignant 165 Hz, une première sur le marché des téléviseurs OLED grand public. Grâce à cette caractéristique et à la compatibilité avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium, ces téléviseurs sont un choix de prédilection pour les amateurs de jeux vidéo.

Après les prix dévoilés pour l’Allemagne, voici les prix conseillés en France des TV LG OLED G5 :

OLED97G5 : 24 999 euros

OLED83G5 : 6499 euros

OLED77G5 : 4499 euros

OLED65G5 : 3499 euros

OLED55G5 : 2299 euros

OLED48G5 : 1799 euros

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

En outre, notez que LG propose aussi la série M5. C’est la série la plus haut de gamme de la marque. Elle propose exactement la même dalle que les TV G5, mais disponibles en 65, 77, 83 et 97 pouces. La différence est que ces modèles sont accompagnés d’un boîtier externe qui envoie les signaux audio et vidéo sans fil vers l’écran. La fréquence est alors limitée à 144 Hz, ce qui n’est pas si mal.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Voici les prix conseillés en France des TV LG OLED M5

OLED97M5 : 27 999 euros

OLED83M5 : 7499 euros

OLED77M5 : 4999 euros

OLED65M5 : 3799 euros

La série C5 : l’équilibre entre performance et accessibilité

La série C5 se positionne comme l’option intermédiaire de la gamme LG OLED 2025. Équipée du processeur Alpha 9 de 8e génération, elle offre des performances inférieures à celles du G5, mais reste très compétitive. Disponible en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces, cette série présente une particularité : les modèles 42 et 48 pouces proposent un pic de luminosité inférieur à celui des versions plus grandes.

LG C5 // Source : LG

Avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz et la compatibilité avec les technologies de gaming AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, la série C5 constitue un excellent compromis pour les joueurs. Le design reste très similaire à celui de la génération précédente, avec un pied central caractéristique de la série C.

Voici les prix conseillés en France des TV LG OLED C5

OLED83C5 : 4999 euros

OLED77C5 : 3699 euros

OLED65C5 : 2699 euros

OLED55C5 : 1999 euros

OLED48C5 : 1599 euros

OLED42C5 : 1399 euros

La série B5 : l’entrée de gamme accessible

La série B5 représente le point d’entrée de la gamme OLED LG pour 2025, remplaçant la précédente B4 et prenant également la place de la série A désormais abandonnée. Disponible en formats allant de 48 à 77 pouces, elle conserve une dalle OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Malgré son positionnement d’entrée de gamme, la série B5 bénéficie de quatre ports HDMI 2.1, offrant ainsi une connectique complète pour les consoles de jeux de dernière génération et autres périphériques haute définition.

Voici les prix conseillés en France des TV LG OLED B5

OLED77B5 : 3299 euros

OLED65B5 : 2299 euros

OLED55B5 : 1699 euros

OLED48B5 : 1299 euros

Tous les téléviseurs OLED 2025 de LG bénéficient de la nouvelle interface webOS 2025, ainsi que d’une nouvelle télécommande au design plus compact et rectangulaire. Cette dernière intègre un gyroscope permettant de naviguer dans l’interface par gestes.

Pour aller plus loin

LG webOS : rubriques, paramètres, fonctions… Tout savoir sur l’interface pilotable avec un pointeur

Les modèles 2025 sont également les premiers à intégrer la fonction Filmmaker avec prise en charge de la luminosité ambiante, qui détecte les conditions d’éclairage de la pièce pour ajuster automatiquement les paramètres de l’image.

Les précommandes pour les séries C5 et G5 comment le 1er avril. Les modèles B5 seront disponibles début mai alors que ceux de la série M5 seront proposés courant juin.