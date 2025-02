Les prix des téléviseurs LG OLED 2025 dévoilés en Allemagne

Les premiers téléviseurs OLED équipés de la nouvelle technologie de panneau 4 couches de LG arrivent sur le marché européen avec des tarifs désormais officiels. Ainsi, la marque a annoncé un prix de 2400 euros pour la version 55 pouces du C5.

Présentée initialement lors du CES 2025, la gamme OLED 2025 de LG comprend quatre séries principales : M5, G5, C5 et B5. Elles succèdent au TV LG B4, C4, G4 et M4. La grande innovation technique de cette année réside dans l’introduction des panneaux dits à 4 couches, une évolution significative par rapport à la technologie MLA (Micro Lens Array) qui équipait les modèles haut de gamme précédents.

Cette nouvelle architecture de panneau, qui comme son nom l’indique empile quatre couches de matériaux organiques au lieu de trois traditionnellement, permet d’atteindre des niveaux de luminosité supérieurs tout en préservant la qualité des noirs profonds caractéristique de la technologie OLED. Rappelons que, parmi les séries B5, C5, G5 et M5, seuls les modèles G5 et M5 profitent de cette avancée technologique dans la gamme 2025.

Le calendrier de sortie s’échelonne sur plusieurs mois : si le G5 arrivera dès avril, il faudra patienter jusqu’au second semestre 2025 pour découvrir le M5. Les modèles C5 seront disponibles entre avril et mai, tandis que les B5 arriveront entre avril et juin, selon les tailles d’écran choisies.

Tarification sensiblement plus élevée que la génération précédente

Les prix annoncés pour le marché allemand sont, finalement, légèrement plus élevés que ceux des précédentes générations de téléviseurs LG. Toutefois, il faut prendre ces informations avec les pincettes de rigueur étant donné que nous attendons une prise de parole de la marque, pour les tarifs qui seront pratiqués en France. Rappelons également qu’il s’agit de prix conseillés et que chaque enseigne est libre de fixer ses propres tarifs.

Ainsi, le G5 équipé du nouveau panneau 4 couches est annoncé aux tarifs suivants :

– OLED48G5 de 48 pouces : 2100 euros (nouveau format pour cette gamme)

– OLED55G5 de 55 pouces : 2800 euros

– OLED65G5 de 65 pouces : 4000 euros

– OLED77G5 de 77 pouces : 5500 euros

– OLED83G5 de 83 pouces : 8700 euros

– OLED97G5 de 97 pouces : 30 000 euros (dalle Evo EX)

Pour la série C5, aussi avec sa dalle OLED Evo EX, les prix annoncés sont les suivants :

– OLED42C5 de 42 pouces : 1700 euros

– OLED48C5 de 48 pouces : 1800 euros

– OLED55C5 de 55 pouces : 2400 euros

– OLED65C5 de 65 pouces : 3200 euros

– OLED77C5 de 77 pouces : 4600 euros

– OLED83C5 de 83 pouces : 7200 euros

Enfin, les téléviseurs de la série B5, la plus abordable, seront proposés à :

– OLED48B5 de 48 pouces : 1700 euros

– OLED55B5 de 55 pouces : 1900 euros

– OLED65B5 de 65 pouces : 2800 euros

– OLED77B5 de 77 pouces : 4300 euros

– OLED83B5 de 83 pouces : 6000 euros

Une gamme complète avec des nouveautés sur tous les segments

Au-delà du G5 et de son panneau 4 couches, LG propose une gamme complète pour répondre à différents besoins et budgets. Le M5, modèle le plus haut de gamme qui intègre également ce panneau, comme la série G5 mais cette fois-ci, sans fil avec un boîtier externe, ne sera disponible que plus tard dans l’année. Nul doute qu’il faille compter sur des prix supérieurs à ceux des G5.

Les séries C5 et B5, bien que ne bénéficiant pas du nouveau panneau 4 couches, conservent la technologie OLED traditionnelle (White-OLED) et donc moins lumineuse que les séries G5 et M5. En outre, notez que la série B5 est proposée en format 83 pouces pour la première fois afin de répondre à une demande croissante envers les téléviseurs de grande taille.