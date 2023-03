Sony annonce ses nouveaux téléviseurs Mini-LED et LED pour 2023

Sony vient de lever le voile sur les nouvelles séries de TV embarquant un système de rétroéclairage LED. Voici donc les détails des X95L (Mini-LED), X90L et X85L (Full Array LED), et X80L et X75WL (LED).

Sony a dévoilé une gamme de téléviseurs LCD comprenant les modèles X95L (Mini-LED), X90L (Full Array LED), X85L (Full Array LED), X80L (LED) et X75WL (LED), tous offrant une résolution Ultra HD. Le cadre en aluminium est conçu avec trois options de positionnement des pieds : centré, écarté ou surélevé pour installer une barre de son en dessous sans obstruction de l’émetteur infrarouge.

La série X95L utilise un panneau Mini-LED pour le rétroéclairage, ainsi que le processeur Sony XR avec des technologies d’optimisation et de traitement d’image telles que le XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 20, XR Triluminos Pro, XR Motion Clarity, XR Clear Image, XR Upscaling. Les TV Sony X95L sont compatibles avec Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu’avec le format IMAX Enhanced pour la plateforme BRAVIA Core.

Comme toutes les nouvelles séries, on profite de Google TV avec les assistants vocaux et le service de streaming d’animes Crunchyroll, et intègre un nouveau tableau de bord pour la gestion de la consommation d’énergie. Sony propose également une application pour réorganiser la numérotation des chaînes. Cette année, Sony inaugure une barre de jeu pour afficher différentes informations sur le signal et proposant plusieurs options pour régler la qualité d’image. Pour la partie gaming toujours, on retrouve deux entrées HDMI 2.1, dont une est compatible eARC. Elles permettent de supporter les signaux Ultra HD à 120 images par seconde et les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo VRR et ALLM.

Les téléviseurs Sony X95L seront disponibles en mai à des prix encore inconnus.

Sony X90L et X85L avec rétroéclairage Full Array LED

La série de téléviseurs Sony X90L est équipée de la technologie de rétroéclairage LED répartie sur toute la surface de la dalle (appelée Full Array LED). Elle est proposée en cinq tailles d’écran différentes : 55, 65, 75, 85 et 98 pouces, avec trois options de positionnement des pieds pour adapter la largeur du meuble et l’élévation souhaitée de l’écran, permettant l’installation d’une barre de son devant. La série intègre la puce Sony XR avec plusieurs technologies d’optimisation de l’image, telles que XR Contrast Booster 10, XR Triluminos, XR Motion Clarity, XR Clear Image, XR Upscaling.

Elle est animée par Google TV avec assistants vocaux et un tableau de bord écologique. Les téléviseurs de cette série sont compatibles avec les plateformes de streaming, dont Crunchyroll, bénéficiant d’un bouton dédié sur la télécommande. Ils disposent également de l’affichage de la barre de jeu et de deux entrées HDMI 2.1, dont une compatible eARC avec les technologies VRR et ALLM. Les téléviseurs de la série X90L sont par ailleurs compatibles avec le format audio Dolby Atmos et le format d’image Dolby Vision, ainsi que le format IMAX Enhanced.

La série X85L sera disponible en trois tailles : 55, 65 et 75 pouces. Les pieds de l’écran peuvent être positionnés soit de manière centrée, soit de manière écartée. Cette série utilise un panneau Full Array LED pour le rétroéclairage, tout comme la série X90L, mais avec un processeur d’optimisation d’images moins puissant, le Sony X1. Celui-ci propose tout de même les technologies Triluminos Pro, X-Reality Pro et X-Motion Clarity. Les téléviseurs X85L sont compatibles avec le format Dolby Atmos pour l’audio et pour l’image. Ils sont également animés par Google TV, offrant ainsi un accès aux plateformes de streaming, y compris Crunchyroll, ainsi que les assistants vocaux.

Les TV Sony des séries X85L et X90L seront commercialisés à partir de mai, à des prix qui n’ont pas encore été annoncés.

Séries X80L et X75WL avec rétroéclairage LED, les plus abordables en 2023

La série TV Sony X80L présente des caractéristiques semblables à la série X85L, mais ne dispose pas d’une optimisation pour la fluidité des mouvements. Elle utilise un rétroéclairage LED avec la technologie Triluminos Pro pour améliorer les couleurs. Cette série est disponible dans différentes tailles allant de 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces.

Les modèles de 43 et 50 pouces sont équipés de pieds écartés, tandis que les plus grandes tailles proposent deux positions possibles. La série est compatible avec Dolby Vision et Dolby Atmos et intègre la barre de jeu. Elle est animée par Google TV, avec un accès aux mêmes plateformes que les autres modèles de 2023, y compris Crunchyroll et le tableau de bord écologique. Les téléviseurs de la série Sony X80L seront disponibles en mars à des prix qui n’ont pas encore été communiqués.

Enfin, Sony propose également une dernière série de téléviseurs, la X75WL. Cette gamme est disponible en plusieurs tailles allant de 43 à 75 pouces et utilise un rétroéclairage LED avec un traitement des images Live Color. Elle dispose de la puce Sony X1 pour la mise à l’échelle des contenus non Ultra HD et est compatible avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos.

Elle est animée par Google TV avec l’accès aux différentes plateformes de streaming telles que BRAVIA Core et Crunchyroll, et dispose elle aussi de la barre de jeu, du tableau de bord et des assistants vocaux. Les modèles de la série X75WL seront disponibles courant juin pour des prix qui n’ont pas encore été communiqués.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.