Samsung QN90F et QN70F, tous les prix des TV mini LED Ultra HD avec (ou sans) traitement antireflet

Lors du CES 2025, Samsung avait dévoilé une partie de ses gammes de téléviseurs à venir. Nous en savons désormais plus sur les séries QN90F et QN70F, et notamment tous les prix dont voici les détails.

Samsung QN90F // Source : Samsung

Samsung avait officiellement présenté sa nouvelle série de téléviseurs Neo QLED QN90F, dévoilée lors du CES. Cette gamme représente le haut du panier en 2025. Elle propose de très nombreuses diagonales allant de 43 pouces à un monumental 115 pouces, permettant ainsi à Samsung de concurrencer directement les fabricants chinois comme TCL et Hisense sur le segment des téléviseurs XXL.

Au cœur de ces téléviseurs, on trouve la technologie d’affichage Neo QLED (nom marketing de Samsung), combinant un rétroéclairage Mini-LED avec la technologie Quantum Dots soutenue par un contrôle précis de la luminosité. Le nouveau processeur NQ4 AI Gen3 est également pour optimiser le rendu de l’image mais également servir les fonctions basées sur l’intelligence artificielle.

Samsung QN90F 85 pouces // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’une des innovations majeures de cette série est l’intégration du filtre antireflet Glare Free, précédemment réservé aux modèles OLED haut de gamme dont les séries S95D et S95F font partie. À noter également que les séries QN900F et QN990F, des modèles Mini LED 8K en sont également dotés.

Attention, sachez que ce revêtement est disponible sur tous les modèles de 43 à 98 pouces, tandis que le modèle 115 pouces utilise une technologie anti-reflet différente.

La dalle affiche une résolution 4K Ultra HD et propose une fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, pouvant atteindre 165 Hz en VRR pour les modèles de 43 à 98 pouces, et 144 Hz pour le modèle 115 pouces. Notez également la compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro permettant d’optimiser le rafraîchissement des images dans les jeux vidéo.

Samsung QN90F // Source : Samsung

Comme sur les nouvelles séries S95F et QN900F, l’intelligence artificielle est mise en avant par Samsung. Parmi ces fonctionnalités, on trouve Live Translate, qui permet la traduction automatique et en temps réel des contenus diffusés, fonctionnant même sans connexion Internet. Le système propose également des options de personnalisation comme la modification de la taille, de la couleur et de la position des sous-titres.

Il y a également la possibilité d’afficher des contenus suggérés en fonction de ce que l’on regarde, de voir des informations sur les personnes présentes à l’écran et des fonds d’écran générés par intelligence artificielle.

Côté audio, la série propose une configuration 4.2.2 canaux de 60W pour les modèles de 55 à 115 pouces, offrant une expérience sonore immersive avec la prise en charge du format Dolby Atmos. Les modèles plus petits bénéficient également d’un système audio adapté à leur taille.

En termes de design, la série QN90F arbore un look NeoSlim avec un pied métallique linéaire pour le modèle 115 pouces et un pied hexagonal pour les autres modèles. La connectique est généreuse avec quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB Type-A, un port LAN et une sortie audio optique.

Prix des TV Samsung QN90F

Le téléviseur Samsung 43QN90F de 43 pouces sera disponible fin avril pour 1299 euros. Comptez sur des prix de 1399 euros, 1699 euros, 2299 euros, 2999 euros, 5499 euros et 9999 euros pour les modèles respectifs 50QN90F de 50 pouces, 55QN90F de 55 pouces, 65QN90F de 65 pouces, 75QN90F de 75 pouces, 85QN90F de 85 pouces et 98QN90F de 98 pouces.

Le 115QN90F de 115 pouces sera proposé à 19 999 euros.

Samsung QN70F, l’entrée de gamme en Mini-LED

Parallèlement, Samsung a dévoilé sa nouvelle série QN70F qui se positionne comme l’entrée de gamme de la technologie Neo QLED. Les téléviseurs QN70F utilisent un rétroéclairage Mini-LED de type « edge-lit », une première pour Samsung dans cette catégorie. Bien que cette technologie ne permette pas d’atteindre les performances des modèles haut de gamme en termes de contraste, elle offre néanmoins une amélioration par rapport aux LCD traditionnels, selon la marque. Au cœur de ces téléviseurs se trouve le processeur NQ4 AI Gen2, légèrement moins puissant que celui équipant les séries supérieures. Ce processeur permet notamment la mise à l’échelle 4K AI et l’optimisation du son et de l’image grâce à l’intelligence artificielle.

Source : Samsung

La série QN70F propose une fréquence de rafraîchissement native de 100 Hz, pouvant atteindre 144 Hz grâce à la technologie Motion Xcelerator. On peut également compter sur la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode), ce qui en fait une option intéressante pour les joueurs.

En termes de tailles d’écran, la série QN70F est disponible en 55, 65, 75 et 85 pouces. Tous les modèles affichent une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) et prennent en charge les formats HDR10 et HDR10+. Côté audio, le QN70F est équipé d’un système sonore 2.0 canaux de 20W, complété par des technologies comme l’Active Voice Amplifier Pro et l’Adaptive Sound Pro. Ces fonctionnalités permettent d’optimiser le son en fonction du contenu et de l’environnement.

Le système d’exploitation Tizen est de la partie, offrant une interface utilisateur fluide et l’accès à de nombreuses applications de streaming. La série est également compatible avec plusieurs assistants vocaux, dont Bixby et Alexa.

Prix des téléviseurs Samsung QN70F

Le téléviseur Samsung 55QN70F de 55 pouces sera disponible fin avril pour 999 euros. Comptez sur des prix de 1299 euros pour le 65QN70F de 65 pouces, 1799 euros pour le 75QN70F de 75 pouces et 2999 euros pour le 85 pouces 85QN70F.