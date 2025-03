QN90F : la nouvelle génération de TV Neo QLED 4K de Samsung qui va vous éblouir en 2025

Après une rapide présentation lors du CES 2025 à Las Vegas, voici tous les détails techniques de la nouvelle série de téléviseurs Samsung QN90F Neo QLED, qui représente le fleuron des téléviseurs 4K LCD de la marque pour 2025. Cette gamme impressionnante s’étend désormais de 43 pouces à un modèle gigantesque de 115 pouces, une première pour Samsung.

Pour la série QN90F, Samsung voit grand, très grand. En effet, ces modèles sont proposés de 43 pouces et jusqu’à 115 pouces ce qui permet à la société sud-coréenne de concurrencer directement des marques chinoises comme TCL et Hisense sur le segment des téléviseurs XXL. Comme évoqué lors du CES 2025, la série QN90F utilise la technologie Neo QLED, qui combine un rétroéclairage Mini-LED avec la technologie Quantum Matrix pour un contrôle précis de la luminosité. Les modèles de 115 à 55 pouces sont équipés du Neo Quantum HDR+, tandis que les versions 50 et 43 pouces utilisent le Neo Quantum HDR standard.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Une caractéristique notable est l’utilisation d’un revêtement anti-reflet sur l’ensemble de la gamme, avec la technologie Glare Free pour les modèles de 98 à 43 pouces, similaire à celle utilisée sur les séries OLED S95D et S95F dont vous pouvez lire notre test complet du modèle de 65 pouces. Attention toutefois, le modèle 115 pouces fait exception avec une technologie anti-reflet différente.

Des performances techniques impressionnantes

Tous les téléviseurs de la série QN90F sont animés par le nouveau processeur NQ4 AI Gen3 (même chipset qui se trouve dans les TV S95F), une évolution qui permet d’intégrer davantage de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Parmi celles-ci, on retrouve :

– L’AI 4K Upscaling Pro pour améliorer les contenus de moindre résolution

– L’AI Auto Game Mode pour optimiser automatiquement les paramètres de jeu

– L’AI Motion Enhancer Pro pour des mouvements plus fluides

– L’Auto HDR Remastering Pro pour améliorer les contenus SDR

La dalle affiche une fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, mais peut atteindre jusqu’à 165 Hz en VRR (Variable Refresh Rate) pour les modèles de 98 à 43 pouces, et 144 Hz pour le modèle 115 pouces équipé d’une dalle TCL CSOT VA. Cette caractéristique, associée à la certification AMD FreeSync Premium Pro, en fait un choix idéal pour les joueurs exigeants.

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

Le modèle 115 pouces bénéficie également de la technologie exclusive « Supersize Picture Enhancer », spécialement développée pour maintenir une qualité d’image optimale sur cette dimension exceptionnelle.

Samsung QN90F // Source : Samsung

Un système audio et un design soignés

Les modèles de 115 à 55 pouces sont équipés d’un système audio de 60W configuré en 4.2.2 canaux, offrant une expérience sonore relativement immersive avec la prise en charge du format Dolby Atmos. Les modèles 50 pouces et 43 pouces disposent respectivement de systèmes 40W 2.2 canaux et 20W 2.0 canaux.

Parmi les fonctionnalités audio avancées, on retrouve :

– Active Voice Amplifier Pro pour améliorer la clarté des dialogues

– Adaptive Sound Pro pour optimiser le son en fonction du contenu

– Moving Sound+ (Object Tracking Sound+) pour les grands modèles et OTS Lite pour les modèles 50 et 43 pouces

– Q-Symphony pour une synchronisation avec les barres de son Samsung

Côté design, la série QN90F arbore un design NeoSlim avec un pied métallique linéaire pour le modèle 115 pouces et un pied hexagonal Sharp Neck pour les autres modèles.

Samsung QN90F // Source : Samsung

Une connectique complète et des fonctionnalités IA avancées

La connectique est généreuse avec quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB Type-A, un port LAN, une sortie audio optique et les entrées antenne/câble/satellite correspondantes selon les marchés. Comme tous les téléviseurs Samsung 2025, les modèles QN90F intègrent Samsung Vision AI avec des fonctionnalités comme Live Translate, génération de fonds d’écran et informations sur les contenus similaires et les personnes à l’écran.

Samsung GQ65QN900F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65QN900F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65QN900F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez également la fonction Mode IA qui permet de choisir parmi plusieurs propositions l’image que vous préférez afin d’appliquer les réglages en fonction des contenus détectés automatiquement.

Samsung GQ65QN900F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Samsung GQ65QN900F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En termes de positionnement dans la gamme Samsung 2025, le QN90F se situe au-dessus du QN80F, qui propose également un modèle de grande taille à 100 pouces, mais sans le revêtement anti-reflet et avec des spécifications légèrement inférieures.

Disponibilité et prix des TV Samsung QN90F

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Samsung n’a pas encore communiqué sur les prix des différentes diagonales de la série QN90F. Toutefois, on sait que ces téléviseurs seront disponibles en précommande à partir du 23 avril et en magasin à partir du 7 mai 2025.