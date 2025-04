Sony Mini LED BRAVIA 5 et BRAVIA 3 : des TV pour une vraie expérience cinéma à domicile

Le géant japonais Sony vient d’annoncer sa nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA pour l’année 2025, promettant une expérience visuelle et sonore exceptionnelle. Parmi les modèles présentés, les BRAVIA 5 et BRAVIA 3 s’appuient sur la technologie LCD avec un système de rétroéclairage Mini LED et disponibles en plusieurs tailles visant à reproduire fidèlement l’intention des réalisateurs et à offrir une immersion cinématographique sans précédent.

Parallèlement aux nouvelles barres de son BRAVIA Theatre Bar 6 et BRAVIA Theatre System 6, Sony propose deux séries de TV.

Le nouveau téléviseur Sony BRAVIA 5 représente une avancée intéressante dans la gamme Sony avec sa technologie XR Mini LED. En effet, ce modèle reprend des technologies et fonctionnalités dernier cri des modèles les plus avancés de l’an passé, dans un ensemble audiovisuel à la fois abordable et séduisant. Cette série remplace la série X90L de la marque.

Elle embarque un système de rétroéclairage avec des Mini LED intelligemment contrôlées par le XR Backlight Master Drive identique aux moniteurs professionnels de Sony, avec une gradation locale pour un contraste saisissant. Notez qu’elle dispose d’un peu moins de zones de rétroéclairage que la série Sony BRAVIA 7 déjà disponible.

Le plein de technologies pour optimiser l’image

D’après la marque, cette technologie permet de capturer magnifiquement la lumière, les ombres et les détails des dégradés subtils, des tons clairs aux tons éblouissants. Notez que les téléviseurs de la série BRAVIA 5 sont alimentés par le processeur XR de Sony, doté d’un système de reconnaissance de scène par IA. Ce dernier détecte et analyse avec précision ce que les créateurs ont mis à l’écran, optimisant chaque élément pour une expérience visuelle fidèle à la réalité.

On peut notamment compter sur plusieurs technologies d’optimisation de l’image dont le XR Clear Image pour améliorer la netteté, le XR Contrast Booster 10 s’occupant du contraste, ainsi que le XR Triluminos Pro pour les couleurs. Pour la fluidité des scènes, il y a la technologie XR Motion Clarity. Notez la compatibilité avec les formats HLG, HDR10 et Dolby Vision. La dalle propose une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Un capteur de luminosité est intégré afin d’optimiser celle du téléviseur en fonction des conditions d’éclairage de la pièce, le cas échéant.

Les TV Sony BRAVIA 5 sont animés par le système Google TV avec son lot d’applications et la possibilité d’en télécharger depuis la plateforme idoine. Plusieurs modes d’images sont disponibles dont Cinéma (qui prend en compte les conditions d’éclairage de la pièce), Professionnel (celui qui devrait apporter le meilleur rendu « cinéma), ainsi que l’IMAX Enhanced et les Dolby Vision Vivid, Lumineux, Sombre et Gaming), sans oublier le mode Jeu.

Un mode spécifique pour les contenus de la plateforme Netflix est également disponible, comme les autres séries de la marque. Notez également un mode calibré spécialement pour les programmes de Prime Video.

Pour les jeux vidéo, on peut compter sur la prise en charge des technologies VRR et ALLM.

La série BRAVIA 5 (XR50) est disponible en cinq tailles d’écran différentes : 55, 65, 75, 85 et 98 pouces, offrant ainsi une solution adaptée à tous les espaces de vie. Côté design, les téléviseurs utilisent deux pieds qui peuvent s’ajuster en hauteur afin d’accueillir une barre de son devant, sans gêner.

Une expérience audio qui se veut immersive

Côté son, l’un des points forts du BRAVIA 5 est sa technologie Acoustic Multi-Audio. Contrairement aux téléviseurs traditionnels où le son provient généralement du bas de l’écran, le BRAVIA 5 propose une expérience sonore où le son semble émaner directement de l’action à l’écran. Selon le fabricant, cette technologie crée l’impression que le son provient directement de la bouche de l’acteur ou de l’explosion au loin. Cette synchronisation parfaite entre ce que l’on voit et ce que l’on entend renforce considérablement l’immersion dans le contenu visionné.

Le système audio du BRAVIA 5 est composé de quatre haut-parleurs de 10W chacun, offrant une puissance totale de 40W avec une orientation vers le bas et sur les côtés.

Cette configuration, associée à la technologie S-Master Digital Amplifier et au support du Dolby Atmos, garantit une expérience sonore riche et enveloppante.

Le BRAVIA 3 : l’entrée de gamme qui ne sacrifie pas la qualité

Pour ceux qui recherchent une expérience intéressante à un prix plus accessible, Sony propose la série de téléviseurs BRAVIA 3. Ces modèles sont équipés d’un écran avec un système de rétroéclairage LED Direct avec la technologie Triluminos Pro, qui permet d’afficher des milliards de couleurs vives et naturelles. Les téléviseurs sont animés par le chipset 4K HDR X1 aidé par intelligence artificielle pour optimiser les images. Ainsi, l’idée est de préserver les textures naturelles et les détails du contenu original, tout en utilisant l’analyse dynamique des images et la division par zones pour minimiser les bruits indésirables.

Les téléviseurs disposent de plusieurs modes d’image dont le mode Cinéma, mais aussi le mode Professionnel, avec les meilleurs réglages en sortie de carton pour des scènes fidèles. En outre, on peut également compter sur les deux modes calibrés pour les contenus Netflix et Prime Video. Le mode IMAX Enhanced est aussi présent pour les programmes HDR compatibles. Cette série est compatible avec les formats HDR10 et Dolby Vision (Vivid, Lumineux, Sombre et Gaming). La dalle a une fréquence de rafraîchissement de 50/60 Hz.

Comme les autres modèles Sony, cette série est animée par le système Google TV avec son lot d’applications et des téléchargements possibles. Elle prend en charge le Google Cast et l’Apple AirPlay 2. La plateforme Sony Pictures Core est également disponible pour des films exclusifs et de très haute qualité.

Pour le son, cette série utilise un système de deux haut-parleurs de 10 W chacun avec des modèles X-Balanced pour une large plage dynamique audio. Le DTS est supporté ainsi que le Dolby Atmos et on peut compter sur l’intégration de la technologie Sony S-Force Front Surround.

La série Sony Bravia 3 est déclinée en plusieurs tailles de 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces, toutes avec des images Ultra HD. Elle utilise un design des plus sobres avec un cadre fin et deux pieds non ajustables en hauteur.

Disponibilité et prix des TV Sony BRAVIA 3 et BRAVIA 5

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Sony n’a pas communiqué sur les prix de ces deux nouvelles séries de téléviseurs.