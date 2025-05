Test du Sony Bravia 3 : voici ce que vaut cette TV LED à prix cassé

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sony

Sony poursuit sa stratégie de diversification avec la série Bravia 3 qui a été présentée en même temps que les TV Bravia 5, aux caractéristiques supérieures. Il s’agit de téléviseurs LCD avec un système de rétroéclairage Direct LED (sur toute la surface de l’écran) qui vient occuper le segment d’entrée de gamme en 2025. Ce modèle, disponible en plusieurs diagonales allant de 43 à 85 pouces, adopte une approche pragmatique en concentrant ses efforts sur les fondamentaux : une dalle Ultra HD correcte, un traitement d’image signé Sony et une interface Google TV complète.

Le constructeur japonais fait le pari de la simplicité avec ce Bravia 3, en proposant un téléviseur dépourvu de technologies avancées comme le QLED ou l’OLED, mais qui mise sur un rapport qualité-prix attractif pour séduire les consommateurs à la recherche d’un téléviseur polyvalent sans se ruiner.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Le processeur d’image X1 4K HDR, hérité des gammes supérieures des années précédentes de Sony, prend en charge l’upscaling des contenus et l’optimisation des images grâce à des algorithmes développés par le constructeur. La compatibilité HDR est assurée avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision, permettant au téléviseur de s’adapter aux différents standards du marché. La technologie Triluminos Pro, propre à Sony, vient enrichir la reproduction colorimétrique en élargissant l’espace colorimétrique disponible. La dalle supporte les fréquences de 50/60 Hz, mais pas au-delà.

Face à la concurrence, le Bravia 3 doit composer avec des rivaux redoutables sur ce segment. Samsung propose ses modèles de la série Q7F. LG riposte avec sa gamme QN85, équipée d’une dalle QLED et d’un processeur de traitement d’image performant. TCL n’est pas en reste avec ses modèles C6K, qui utilisent aussi la technologie QLED à prix serré. Hisense propose également ses téléviseurs de la série A6 (non QLED) ou E7 et A7, toutes 60 Hz, dotées du système VIDAA U et d’un rapport qualité-prix agressif. Dans ce contexte hautement concurrentiel, Sony doit faire valoir son savoir-faire en matière de traitement d’image et sa réputation de fiabilité pour tirer son épingle du jeu.

Sony Bravia 3 65S3 Fiche technique

Modèle Sony Bravia 3 65S3 Dimensions 1452 mm x 909 mm x 334 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 65 pouces Compatible HDR HDR10, Dolby Vision Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos, DTS-X, DTS-HD Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 20 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Efficacité énergétique E Fiche produit

Le téléviseur Sony Bravia 3 testé a été prêté par la marque.

Sony Bravia 3 65S3 Design, du plastique, deux pieds et un dos bombé

Le Sony Bravia 3, testé ici en version 65 pouces, adopte un design résolument moderne et épuré qui s’inscrit dans la lignée esthétique de la marque japonaise. Les lignes sont nettes et minimalistes, avec des bordures relativement fines qui encadrent la dalle sans pour autant atteindre le niveau de finesse des modèles premium. Le cadre noir mat apporte une certaine élégance à l’ensemble, même si l’on sent que Sony a fait des compromis sur les matériaux pour maintenir un prix attractif. La construction générale inspire confiance, avec un assemblage soigné qui montre le savoir-faire du constructeur en matière de fabrication.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le logo Sony, sobrement apposé en bas de l’écran, rappelle l’appartenance à la marque sans ostentation. C’est là que l’on trouve le récepteur infrarouge et le capteur de luminosité.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La face arrière présente une finition en plastique noir texturé qui masque efficacement les traces de doigts et la poussière. L’épaisseur reste contenue pour un modèle LED (7cm dans la partie basse), même si elle est très loin de rivaliser avec celle des téléviseurs OLED. Les grilles de ventilation sont discrètement intégrées et permettent une évacuation efficace de la chaleur générée par l’électronique interne. Il n’y a pas de système de guide-fil au dos. Les seuls accessoires sont deux crochets qui se fixent sur les pieds et permettent tout de même d’organiser la fuite des câbles vers l’arrière. On peut toutefois passer à côté dans le grand carton.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’écran est installé sur deux pieds en forme de Y inversé faisant 34 cm de profondeur assurant une parfaite stabilité. Il n’est pas possible de les régler en hauteur, mais on peut choisir entre deux positions : écarté ou rapproché. Dans le premier cas, comptez sur espacement de 45 cm environ alors que, dans le second, il faut un meuble d’au moins 116 cm pour accueillir le téléviseur. Cette dernière configuration est propice à l’installation d’une barre de son devant. Notez que l’écran est surélevé de 7 cm environ.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour ceux qui préfèrent une installation murale, le téléviseur est compatible avec les supports VESA 300 x 300 mm (à partir du 55 pouces et 200 x 200 mm en dessous), une norme répandue qui facilite le choix d’un bras articulé ou d’un support fixe.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le téléviseur ne cherche pas à faire sensation par son esthétique, mais mise plutôt sur une approche classique et intemporelle. Cette sobriété peut être perçue comme un manque d’originalité par certains, mais elle garantit une intégration harmonieuse dans la durée. Les finitions, sans être exceptionnelles, restent correctes pour cette gamme de prix et montre que Sony est toujours sérieux en matière de contrôle qualité.

Sony Bravia 3 65S3 Connectiques, le nécessaire est là

La connectivité du Sony Bravia 3 couvre l’essentiel des besoins actuels sans superflu, avec un ensemble de ports bien pensé pour un usage familial polyvalent. Le téléviseur dispose de quatre entrées HDMI (2 x 2.1 et 2 x 2.0), toutes situées sur le côté droit de l’appareil pour faciliter l’accès lors d’une installation murale.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Côté USB, Sony a opté pour une configuration hybride avec un port USB 2.0 et un port USB 3.0, permettant de connecter différents types de périphériques selon les besoins. Le port USB 3.0 se révèle particulièrement utile pour la lecture de contenus 4K stockés sur des supports externes, tandis que le port USB 2.0 suffit amplement pour les accessoires moins gourmands en bande passante. La prise en charge des formats de fichiers est étendue, incluant les codecs vidéo modernes, comme l’AV1, le VP9 et l’HEVC.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La connectivité réseau s’appuie sur une prise Ethernet RJ45 pour les connexions filaires et un module Wi-Fi 6 pour les liaisons sans fil. Cette compatibilité Wi-Fi 6 représente un atout considérable pour les foyers équipés de box internet récentes, permettant de bénéficier d’un débit optimisé pour le streaming 4K. Le Bluetooth 5.3 intégré autorise la connexion d’accessoires audio sans fil, casques ou enceintes, élargissant les possibilités d’écoute personnalisée. La fonction Chromecast built-in et la compatibilité Apple AirPlay 2 permettent la diffusion de contenus depuis des smartphones et des tablettes.

L’entrée antenne classique et la prise satellite complètent l’équipement pour la réception des chaînes terrestres et satellitaires. Un slot CI+ 1.4 permet l’insertion d’un module de décodage pour les chaînes payantes. La sortie audio numérique optique assure la connexion à un système audio externe, tandis que la fonction eARC via HDMI permet de profiter des formats audio haute résolution avec une barre de son compatible. Cette connectivité, sans être révolutionnaire, couvre efficacement la plupart des usages.

La télécommande, la même, mais sans rétroéclairage

La télécommande fournie avec le Sony Bravia 3 adopte un design classique et fonctionnel qui privilégie la simplicité d’utilisation. Il s’agit de la même organisation des touches que les modèles les plus haut de gamme, mais sans système de rétroéclairage. Dommage.

Son format compact et sa prise en main confortable sont agréables au quotidien. Les boutons, toujours assez bien espacés et suffisamment larges, offrent un contrôle précis et un retour satisfaisant.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les matériaux employés, bien que plastiques, présentent une finition soignée qui résiste bien aux traces de doigts. Par défaut, la télécommande s’utilise en mode infrarouge, mais heureusement, il est possible de l’associer au téléviseur en Bluetooth afin non seulement d’éviter d’avoir à le pointer, mais aussi pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, dont le microphone intégré.

Découvrez la puissance du Mini LED TCL Une luminosité record, un nouveau design Zero Border, un système son Bang & Olufsen et toujours le meilleur rapport qualité-prix du marché : voici la nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED TCL C89K, de 55 à 98 pouces.

Les raccourcis vers les plateformes de streaming populaires (Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube et Crunchyroll) sont directement accessibles via des touches dédiées Ajoutez à celles-ci une touche dédiée au service de streaming Sony Pictures Core. Le bouton Google Assistant permet d’activer la recherche vocale et le contrôle par la voix, une fonctionnalité particulièrement pratique pour naviguer dans les menus ou lancer des applications. La réactivité de la télécommande s’avère satisfaisante, sans latence perceptible lors des commandes. Pratique, la télécommande fonctionne avec une batterie rechargeable via un port USB-C.

Sony Bravia 3 65S3 L’image en mode subjectif

Le Sony Bravia 3 repose sur une dalle LCD à rétroéclairage LED direct (couvrant toute la surface de l’écran), une technologie éprouvée qui permet d’obtenir des performances correctes à prix maîtrisé.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Celle-ci assure une répartition relativement homogène de la lumière sur l’ensemble de la surface d’affichage sur notre modèle de test, évitant les zones d’ombre ou de surbrillance qui peuvent affecter certains téléviseurs à rétroéclairage périphérique. Toutefois, signalons que sur notre modèle de test, si on peut constater une certaine homogénéité, cela n’est pas totalement parfait d’un bout à l’autre de la diagonale. La faute au nombre de zones relativement restreint ici. Rappelons que ce sont des LED qui sont utilisées sur ce modèle offrant un zonage moins précis qu’avec des Mini-LED. Chez Sony, pour avoir cette technologie, il faut se tourner vers la série Bravia 5 et supérieures.

Le processeur d’image X1 4K HDR est au cœur du traitement vidéo de ce téléviseur. Hérité des gammes supérieures de Sony, ce processeur met en œuvre des algorithmes sophistiqués pour optimiser chaque image en temps réel. La technologie X-Reality Pro 4K analyse le contenu source et applique des corrections adaptées pour améliorer la netteté, réduire le bruit et optimiser les détails. Cette approche se révèle particulièrement efficace sur les contenus Full HD upscalés en 4K, où le processeur parvient à créer des détails supplémentaires de manière convaincante.

La technologie Triluminos Pro est là pour la reproduction colorimétrique en élargissant l’espace des couleurs disponible. Cette technologie, développée par Sony, permet d’afficher un spectre de couleurs plus étendu que les écrans LCD conventionnels, voulant s’approcher des standards de l’industrie cinématographique. Les couleurs gagnent en saturation et en naturel, particulièrement dans les tons chair et les paysages naturels. La compatibilité HDR10, HLG et Dolby Vision permet au téléviseur de s’adapter aux différents standards de contenu haute dynamique disponibles sur le marché. Le format HDR10+ figure toujours aux abonnés absents alors qu’il est présent chez tous les autres fabricants, à l’exception de LG. Il permet de profiter, notamment sur les plateformes de contenus compatibles, d’une gestion dynamique de la luminosité, ce qui n’est pas rien.

Les modes d’image proposés couvrent les principaux usages : Vif pour les contenus sportifs et les émissions de divertissement, Standard pour un usage quotidien équilibré, Cinéma pour les films avec un rendu plus fidèle aux intentions du réalisateur, Professionnel pour la meilleure qualité d’image et Jeu pour optimiser la réactivité lors des sessions gaming. Notez également la possibilité d’activer les modes Photo et Graphismes, le cas échéant. Le mode Dolby Vision, lorsque le contenu le permet, déploie automatiquement les réglages optimisés pour cette technologie HDR avancée.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Intéressant, cette série profite d’un capteur de luminosité qui permet de gérer automatiquement celle de l’écran en fonction des conditions d’éclairage de la pièce.

Lors de nos tests avec des contenus Netflix 4K HDR et d’autres plateformes, le rendu s’avère convaincant avec des noirs cohérents pour un écran LCD et des couleurs naturelles. On n’est pas au niveau des dalles Mini-LED, plus détaillés et offrant des noirs plus profonds. Il y a quelques effets de blooming ici. Toutefois, on reconnaît la « patte Sony » offrant des séquences des plus fidèles, notamment en termes de colorimétrie qui s’avère juste. En outre, les scènes sombres conservent suffisamment de détails, même si l’on perçoit parfois un léger voile gris caractéristique de cette technologie d’affichage.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Nous n’avons pas constaté d’effet de postérisation (dégradés mal gérés sur les fonds d’arrière-plan).

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sur les contenus Blu-ray, la restitution des détails fins est satisfaisante, montrant une fois de plus l’efficacité du traitement d’image Sony. À l’œil, la luminosité n’est pas exceptionnelle et nous ne saurions trop conseiller d’en profiter dans des environnements les plus sombres possibles.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia 3 65S3 Les mesures, sondes à l’appui

Comme pressenti lors de nos essais visuels, le téléviseur profite de bons réglages par défaut. En effet, en mode Professionnel, nous avons relevé une excellente fidélité des couleurs en un Delta E moyen de 1,84, donc en dessous de 3, seuil sous lequel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle qui est demandée.

En outre, le gamma moyen est de 2,31 donc, légèrement en dessous de la valeur cible qui est de 2,4 pour un environnement sombre. La ligne est relativement bien suivie. La température de couleur moyenne est un peu en deçà de la valeur cible (6500 K) car nous avons mesuré 6100 K signifiant des images légèrement trop froides par rapport à ce qu’elles devraient être. Les dérives chromatiques restent tout à fait raisonnables. Le mode Cinéma propose également des réglages d’usine satisfaisant avec un Delta E moyen de 2,87, un gamma moyen de 2,37 et une température de couleur moyenne de 6058 K. Privilégiez l’un de ces deux modes pour un rendu des plus cinématographiques. Le contraste natif est de 1155:1, inhérent à la technologie LED.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Avec des contenus HDR, cette fois, c’est aussi le mode Professionnel qui offre les meilleurs réglages par défaut. En effet, les couleurs s’avèrent, dans ce cas, extrêmement fidèles puisque nous avons relevé un Delta E moyen de seulement 0,86, une belle prouesse pour un TV d’entrée de gamme de Sony. En mode Cinéma, c’est très bon également avec un Delta E moyen mesuré à 0,93 donc nettement en dessous de 3. Là où le téléviseur pêche, c’est sur sa luminosité. En effet, nous avons relevé un pic à seulement 398 cd/m², ce qui est faible en mode Professionnel. Ce n’est pas mieux en mode Cinéma (399 cd/m²).

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Par contre, notez que plus la zone lumineuse est grande, plus on monte, étant donné que nous avons relevé un pic à 451 cd/m² sur une surface qui occupe 100% de l’écran (contre 10% pour les autres mesures, la norme pour réaliser celles-ci).

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, concernant la couverture des différents espaces colorimétriques, le téléviseur n’est pas exceptionnel, mais disons qu’il fait le job, là aussi en rapport avec sa technologie d’affichage. Ainsi, le rec709 (utilisé pour les programmes TV, par exemple) est couvert à 99,1 %, celui du DCIP3 correspond à une couverture de 91,66 % tandis que le plus exigeant, le BT2020 est couvert à hauteur de 69,31 %.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia 3 65S3 Gaming, il joue le jeu

Le Sony Bravia 3 révèle des aptitudes gaming honorables grâce à l’intégration de fonctionnalités dédiées aux joueurs modernes. L’Auto Low Latency Mode (ALLM) s’active automatiquement dès la détection d’un signal gaming, basculant le téléviseur dans un mode optimisé qui réduit significativement le lag d’affichage. Nous avons ainsi pu mesurer un temps de retard à l’affichage (input lag) de seulement 9,5 ms, ce qui est particulièrement appréciable. Cette commutation transparente préserve l’expérience de jeu sans intervention manuelle de l’utilisateur. Pas de fonction Variable Refresh Rate (VRR) ni de synchronisation FreeSync ou G-Sync sur ce modèle. Rappelons la fréquence maximale de 50/60 Hz.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le mode Jeu optimise automatiquement les réglages d’image pour privilégier la réactivité, désactivant certains traitements vidéo susceptibles d’introduire de la latence. Les couleurs restent équilibrées dans ce mode, évitant l’aspect délavé que l’on peut parfois observer sur d’autres téléviseurs. La compatibilité Dolby Vision Gaming apporte une dimension supplémentaire aux jeux compatibles, avec des contrastes renforcés et des couleurs plus éclatantes qui subliment l’expérience visuelle.

En termes de colorimétrie et de luminosité, sachez que le téléviseur offre une parfaite fidélité des couleurs, étant donné que nous avons mesuré le Delta E moyen à 0,88 donc nettement en dessous du seuil de 3. En mode Jeu, le pic de luminosité « grimpe » jusqu’à 450 cd/m².

Les tests pratiques avec une PlayStation 5 et une Xbox Series X révèlent des performances satisfaisantes, avec un lag d’entrée contenu qui ne pénalise pas les jeux compétitifs. Les titres rapides, comme les FPS ou les jeux de course bénéficient d’une réactivité correcte, même si elle n’atteint pas le niveau des moniteurs gaming dédiés.

La dalle 50/60 Hz native, boostée par le traitement Motionflow XR, assure une fluidité convenable sur la plupart des contenus gaming. L’upscaling des jeux s’avère convaincant, préservant la netteté des textures et des interfaces utilisateur.

La barre de jeu qui a tout de même l’avantage d’être présente, offrant la possibilité de régler quelques paramètres rapidement, se contente du minimum : réduction du flou de mouvement (plusieurs choix possibles), égaliseur noir (plusieurs niveaux possibles) et affichage ou non d’une mire à l’écran.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia 3 65S3 Audio, c’est assez creux

Le système audio du Sony Bravia 3 repose sur une configuration stéréo 2.0 développant une puissance totale de 20 watts, répartie sur deux haut-parleurs de 10 watts chacun. Cette puissance, modeste sur le papier, s’avère suffisante pour sonoriser correctement un salon de taille moyenne à volume d’écoute raisonnable. Sony a intégré sa technologie X-Balanced Speaker, qui optimise la forme des haut-parleurs pour améliorer la reproduction des basses fréquences tout en préservant la clarté des médiums et des aigus.

La compatibilité Dolby Atmos constitue un atout appréciable pour un téléviseur de cette gamme de prix. Bien que la restitution spatiale reste extrêmement limitée par la configuration stéréo, le traitement Dolby Atmos parvient à créer une très légère impression d’espace et de profondeur. Les dialogues bénéficient d’une intelligibilité correcte, même si l’on peut parfois souhaiter plus de présence dans les scènes d’action intense. La technologie Dolby Audio complète l’équipement en optimisant automatiquement le rendu sonore selon le type de contenu diffusé.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les basses fréquences, point faible traditionnel des téléviseurs fins, montrent leurs limites lors des passages musicaux ou des scènes d’action spectaculaires. Le X-Balanced Speaker apporte une amélioration sensible par rapport aux haut-parleurs conventionnels, mais ne peut compenser entièrement les contraintes physiques liées à l’épaisseur réduite du téléviseur. Les médiums et les aigus présentent un équilibre satisfaisant, avec une restitution claire des voix et des instruments. La distorsion reste maîtrisée même à volume élevé, témoignant d’un dimensionnement correct de l’amplification interne.

Comme pour la quasi-totalité des téléviseurs, nous conseillons vivement de brancher une barre de son via, par exemple, la sortie eARC de la prise HDMI idoine.

Sony Bravia 3 65S3 Interface, Google TV aux commandes

Le Sony Bravia 3 embarque Google TV, la dernière évolution de l’interface Android TV qui mise sur la personnalisation et la découverte de contenus. Cette plateforme offre une approche centrée sur les recommandations intelligentes, analysant les habitudes de visionnage pour proposer des contenus pertinents dès l’écran d’accueil.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’interface adopte une présentation en tuiles horizontales facilitant la navigation et mettant en avant les nouveautés des différentes plateformes de streaming. La fluidité générale s’avère satisfaisante.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Notez la possibilité de créer des profils utilisateurs distincts avec des recommandations adaptées à chaque membre de la famille. L’intégration native des principales plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, etc.) facilite l’accès aux contenus favoris sans multiplication des applications. La fonction de recherche universelle interroge simultanément toutes les sources disponibles, affichant les résultats avec les plateformes proposant le contenu recherché.

L’Assistant Google intégré transforme le téléviseur en véritable hub domestique connecté, capable de contrôler les objets connectés compatibles et de répondre aux questions courantes. La reconnaissance vocale fonctionne correctement.

Le Google Play Store donne accès à un catalogue étendu d’applications, couvrant les besoins en streaming, jeux, utilitaires et services divers. La plupart des applications populaires sont disponibles et optimisées pour l’affichage téléviseur. Les mises à jour automatiques maintiennent le système à jour sans intervention de l’utilisateur.

Les menus du système Google TV sont pratiques et bien organisés.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour régler les paramètres de l’image, il est possible d’afficher un bandeau avec plusieurs possibilités de configuration pour le son, les modes d’image, la luminosité, l’économie d’énergie, etc. Si on veut aller plus loin dans les réglages, il est possible d’entrer dans des menus spécifiquement travaillés par Sony qui donnent accès à de très nombreux paramètres.

Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 3 K-65S3 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia 3 65S3 Consommation, ce n’est pas très raisonnable

Le Sony Bravia 3 affiche une consommation énergétique relativement élevée. En effet, d’après nos tests réalisés toujours de la même façon afin que vous puissiez comparer les téléviseurs entre eux, nous avons relevé une consommation moyenne mesurée de 117 Wh pour des contenus SDR (la série Les 100 (HD 5.1) pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglés sur le mode Professionnel et le capteur de luminosité désactivé).

Pour du contenu HDR, avec la série The Black Mirror sur Netflix, en mode Dolby Vision sombre, toujours le capteur de luminosité désactivé, nous avons obtenu une consommation moyenne de 135 Wh, ce qui est également élevé.

Les téléviseurs Sony Bravia 3 sont disponibles depuis le printemps 2025 dans les circuits de distribution français. Le Sony Bravia 3 de 43 pouces K-43S3 est désormais disponible à 699 euros.

Comptez sur un prix de 800 euros pour la version de 50 pouces K-50S3, 900 euros pour le 55 pouces K-55S3 et 1300 euros environ pour le 65 pouces K-65S3 de cette série. Sony propose également une version 75 pouces K-75S3 positionnée à 1800 euros environ, tandis que la plus grande taille de cette série, 85 pouces K-85S3, est proposée à 2500 euros.

N’hésitez pas à consulter notre guide des TV à moins de 600 euros pour comparer notre sélection avec ce modèle Sony.

Pour aller plus loin

Guide des TV pas chères à moins de 600 euros : notre sélection 2025