Les téléviseurs Sony Bravia 8 II débarquent en France : voici leurs prix et disponibilité

Sony vient d’annoncer la disponibilité de sa nouvelle série de téléviseurs haut de gamme Bravia 8 II en France. Ces modèles dotés de la technologie QD-OLED, qui incarnent l’excellence cinématographique de la marque japonaise, sont désormais commercialisés à partir de 2499 euros.

Après une annonce il y a quelques semaines qui a également vu les séries LCD (Bravia 3 et Bravia 5), Sony se décide enfin à communiquer sur les prix de ses nouveaux téléviseurs haut de gamme dans la catégorie OLED. Ainsi, la série Bravia 8 II qui vient remplacer l’excellente série A95L est proposée en deux déclinaisons de 55 et 65 pouces (seulement). Ces modèles embarquent la dernière génération de dalles QD-OLED associée au processeur XR exclusif de Sony.

Cette combinaison technologique permet, d’après la marque, de reproduire fidèlement la vision des créateurs de contenu. La technologie XR Triluminos Max améliore l’affichage des couleurs tout en préservant leur vivacité, tandis que le système de reconnaissance de scène par IA du processeur XR analyse et optimise chaque image pour un réalisme maximal. Capable d’afficher une définition Ultra HD, la dalle reste toutefois limitée à du 120 Hz alors que les modèles haut de gamme OLED LG G5 et Samsung S95F peuvent atteindre 165 Hz, ce qui est intéressant pour les jeux.

Sony Bravia 8 II // Source : Sony

Même si les dalles OLED profitent officiellement d’un contraste « infini », celui-ci est aidé par la technologie XR Contrast Booster qui, associée à une luminance élevée et un capteur de température, contrôle précisément la lumière pour des images riches en profondeur et en détails. Les téléviseurs Bravia 8 II veulent ainsi offrir des noirs vraiment parfaits.

Une fidélité cinématographique garantie par de multiples certifications

À destination des cinéphiles exigeants, le Bravia 8 II propose plusieurs modes de calibration studio qui reproduisent dans un environnement domestique la qualité d’image souhaitée par les créateurs de contenus. On retrouve ainsi le mode Netflix Adaptive Calibrated, le mode Sony Pictures Core Calibrated et le mode Prime Video Calibrated qui peuvent s’activer automatiquement selon la plateforme concernée.

En outre, notez que ces téléviseurs sont également compatibles avec la certification IMAX Enhanced, fruit d’un partenariat entre IMAX et DTS, garantissant une expérience optimale avec Sony Pictures Core et certains films sur Disney+. Le support du Dolby Vision et du Dolby Atmos est bien sûr de la partie pour profiter pleinement des contenus proposés par les différentes plateformes de streaming. Par contre, rappelons que cette série, comme les autres chez Sony, ne supporte pas le format HDR10+, moins répandu.

Design minimaliste et une dalle qui entre en vibration pour le son

Côté design, baptisé « One Slate », qui fusionne l’écran et son cadre en une seule dalle ultra-fine de seulement 34 mm d’épaisseur offre une conception minimaliste complétée par deux pieds en aluminium sont réglables en hauteur et installés aux extrémités. L’élévation (ou non) permet, le cas échéant d’installer une barre de son devant, sans gêner l’image.

Pour la partie audio, les TV Bravia 8 II intègrent la technologie Acoustic Surface Audio+, qui transforme littéralement l’écran en haut-parleur. Des actionneurs placés derrière la dalle font vibrer cette dernière pour produire un son qui émane directement de l’endroit où se déroule l’action à l’écran. Il s’agit d’une technologie déjà utilisée depuis plusieurs générations de téléviseurs chez Sony et qui a largement fait ses preuves.

Sony Bravia 8 II // Source : Sony

La puissance sonore n’est pas négligeable avec un système 2.2 canaux développant 50 watts (15W+15W+10W+10W), compatible avec les technologies Dolby Atmos et DTS:X pour un son spatial enveloppant à partir de haut-parleurs installés sur les côtés et dans la partie supérieure du châssis.

Comme les autres TV de la marque, cette série est animée par Google TV avec son lot d’applications.

Contrôle de la consommation et accessibilité au programme

Notez que Sony met également en avant ses efforts en matière de développement durable avec l’Eco Dashboard 2, qui permet de gérer facilement les réglages énergétiques et de surveiller la consommation d’énergie. Les téléviseurs Bravia 8 II intègrent par ailleurs des matériaux recyclés, notamment du SORPLAS (plastique recyclé développé par Sony), dans divers composants, comme le caisson de haut-parleur et le cadre.

Côté accessibilité, Sony a pensé aux personnes malvoyantes avec la fonction Lecteur vocal d’écran, qui permet de consulter les programmes et de régler le téléviseur sans regarder l’écran. Des points tactiles sur les prises HDMI et S-Center facilitent l’identification et le branchement des ports pour une installation simplifiée. Les commandes vocales sont également disponibles pour contrôler les fonctions essentielles du téléviseur.

Disponibilité et prix des TV Sony Bravia 8 II XR80

La série de téléviseurs Sony Bravia 8 II XR80 est disponible en deux tailles d’écran : 55 pouces K55RX8M2 et 65 pouces K65XR8M2 avec des prix conseillés respectifs de 2499 euros et 3199 euros.

À noter que jusqu’au 24 juin 2025 inclus, Sony propose une offre de remboursement pouvant aller jusqu’à 600€ pour tout achat d’un téléviseur BRAVIA ou d’une barre de son neuve auprès d’un revendeur participant.