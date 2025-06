Test du Sony Bravia 8 II : ce téléviseur QD-OLED est-il le meilleur choix de 2025 ?

Le Sony Bravia 8 II, nouveau fleuron OLED 2025 de la marque, fait face aux LG G5 et Samsung S95F en misant sur sa luminosité, sa colorimétrie et un son immersif. Successeur de l’A95L, il ambitionne de devenir la référence QD-OLED de l’année. Qu’en est-il ? Nous l’avons testé.

Le Sony Bravia 8 II incarne la volonté de la marque de revenir sur le devant de la scène OLED avec une proposition qui conjugue innovation et raffinement. Ce modèle qui remplace l’excellent A95L s’appuie sur une dalle QD-OLED de dernière génération, la même que la série Samsung S95F, un choix stratégique qui permet à Sony d’offrir une luminosité annoncée comme 50 % supérieure à celle du Bravia 8 et 25 % au-dessus de l’A95L, son prédécesseur direct.

Cette montée en puissance répond à l’une des principales critiques adressées aux téléviseurs OLED : la difficulté à rivaliser avec les modèles Mini LED sur le terrain de la luminosité maximale, un point clé pour les contenus HDR les plus exigeants.

Le cœur du Bravia 8 II est animé par le nouveau processeur XR, épaulé par l’intelligence artificielle pour une analyse en temps réel de chaque scène. Cette puce optimise la netteté, le contraste et la colorimétrie, tandis que la technologie XR Triluminos Max garantit une reproduction des couleurs fidèle et éclatante, même dans les scènes les plus complexes. Sony met également l’accent sur la précision du contrôle lumineux grâce au XR Contrast Booster, qui, associé à un capteur de température, ajuste la gestion de la lumière pour préserver la profondeur des noirs et la richesse des détails.

La dimension cinéphile du Bravia 8 II se traduit par la présence de multiples modes de calibration studio, dont le Netflix Adaptive Calibrated, le Sony Pictures Core Calibrated et le récent Prime Video Calibrated inauguré l’année passée, qui adaptent automatiquement l’affichage selon la plateforme utilisée. À cela s’ajoutent les certifications Dolby Vision, Dolby Atmos et IMAX Enhanced, assurant une compatibilité optimale avec les contenus premium des principales plateformes de streaming. Seul bémol, l’absence de support pour le HDR10+.

Côté design, Sony opte pour une approche minimaliste et pour l’expérience sonore, on peut compter sur la technologie Acoustic Surface Audio+ qui transforme littéralement l’écran en haut-parleur ; une approche déjà éprouvée sur les générations précédentes et qui gagne ici en puissance et en précision. Le téléviseur s’appuie toujours sur Google TV, offrant son lot d’applications, la prise en charge de Google Assistant, Apple AirPlay 2 et Chromecast intégré. Cette année, l’accent est également mis sur l’accessibilité, avec un lecteur vocal d’écran pour les personnes malvoyantes et des points tactiles sur les connectiques pour faciliter l’installation.

Face à la concurrence, le Bravia 8 II se positionne comme une alternative haut de gamme au LG G5, qui mise sur une dalle WOLED de dernière génération et un taux de rafraîchissement supérieur (165 Hz contre 120 Hz pour le Sony), et au Samsung S95F, qui partage la technologie QD-OLED. Le Bravia 8 II mise sur une expérience cinéma authentique, une fidélité colorimétrique exemplaire et une qualité sonore immersive pour séduire les utilisateurs les plus exigeants.

Alors, le Bravia 8 II est-il à la hauteur de ses promesses et des attentes du public averti ? Voici notre test complet.

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Fiche technique

Modèle Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Dimensions 1443 mm x 844 mm x 339 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 65 pouces Compatible HDR HDR10, Dolby Vision Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Nombre de haut-parleurs 4 Puissance des haut-parleurs 50 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant, Amazon Alexa Fiche produit

Le téléviseur Sony Bravia 8 II K65XR8M2 testé a été prêté par la marque.

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Design, prévoyez un meuble large

Le Sony Bravia 8 II adopte le design « One Slate » qui joue la carte d’une certaine épuration et d’un brin de discrétion. La dalle QD-OLED occupe toute la surface, avec des bords quasi inexistants qui mettent en valeur l’image, quel que soit le contenu affiché.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le cadre n’est toutefois pas aussi fin que celui du TCL C8K, devenue une référence en la matière. L’épaisseur de seulement 35 mm participe à l’élégance de l’ensemble, permettant une intégration aisée dans tous les intérieurs, qu’il soit posé sur un meuble ou fixé au mur.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les pieds en aluminium trouvent leur place aux extrémités. Il n’est malheureusement pas possible de les centrer ce qui aurait permis une installation sur des meubles de faible largeur. Il faut donc le prendre en compte lorsque vous choisissez votre diagonale.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pratique, ils offrent deux hauteurs d’installation (1,5 cm ou 7 cm). Cette modularité s’avère précieuse pour placer une barre de son devant le téléviseur sans empiéter sur l’image, ou pour privilégier la stabilité sur un meuble bas. Leur finition sombre s’accorde parfaitement avec le cadre affleurant, conférant à l’ensemble une allure haut de gamme. Comptez sur un écart de 142 cm et une profondeur de 35 cm.

L’arrière du téléviseur, bien que sobre, bénéficie d’un travail de finition soigné. Sony a intégré des matériaux recyclés, notamment du SORPLAS, dans le châssis et le caisson de haut-parleur, montrant que la marque veut limiter son impact environnemental.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’ensemble respire la qualité, avec des assemblages précis et une robustesse rassurante au toucher. Le modèle prêté par la marque pour réaliser ce test ne souffrait d’aucun défaut.

La connectique est intelligemment dissimulée derrière un cache pour préserver la pureté des lignes.

La gestion des câbles est facilitée par un guide intégré vers le bas.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Connectiques, on prend les mêmes et on recommence

Le Sony Bravia 8 II propose une connectique complète et finalement identique à celle du modèle qu’il remplace, le A95L, pensée pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. On retrouve deux ports HDMI 2.1, dont un compatible eARC, permettant de profiter de la 4K à 120 Hz, du VRR (Variable Refresh Rate) et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode), des atouts précieux pour les joueurs sur consoles de nouvelle génération. Il y a également deux autres ports HDMI qui sont « limités » à 60 Hz. Tous sont compatibles avec le HDCP 2.3, assurant la prise en charge des contenus protégés.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le téléviseur dispose également de deux ports USB, d’une sortie audio optique, d’un port Ethernet RJ45, d’un port CI+ pour les chaînes payantes, ainsi que du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 pour une connectivité sans fil optimale. La présence d’un tuner TNT, câble et satellite est aussi de mise. Comme les autres TV Sony, il y a une prise S-Center pour utiliser conjointement un système audio de la marque afin que les haut-parleurs du TV jouent de concert en tant qu’enceinte centrale.

Un bouton permet de couper physiquement la captation du microphone pour des raisons de confidentialité.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony a pensé à l’accessibilité avec des points tactiles sur les prises HDMI et S-Center, facilitant l’identification et le branchement des câbles, même pour les personnes malvoyantes. Un cache amovible permet de masquer les connectiques pour préserver l’esthétique du téléviseur une fois l’installation terminée.

S’agissant d’un modèle OLED, la question du marquage de la dalle se pose forcément. Sony intègre plusieurs dispositifs pour limiter ce phénomène, notamment des fonctions de nettoyage automatique de la dalle et des protections logicielles qui réduisent l’intensité lumineuse des éléments statiques. En outre, on peut également activer la fonction de décalage des pixels. Celle-ci décale automatiquement et régulièrement l’image de quelques pixels dans les 4 directions pour limiter le potentiel phénomène de marquage.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Par de panique, d’où vous serez assis sur votre canapé, vous ne verrez pas la différence. Tous les autres fabricants de TV OLED utilisent ce principe. En plus, le constructeur recommande néanmoins d’éviter l’affichage prolongé de logos ou d’images fixes pour préserver la longévité de la dalle QD-OLED.

La télécommande, oups, pas de rétroéclairage

La télécommande fournie avec le Bravia 8 II reprend le design minimaliste initié par Sony sur ses modèles haut de gamme récents. Elle semble strictement identique à celle qui est livrée avec le TV Bravia 9, par exemple. En fait, il y a principalement deux différences de taille. La première est qu’elle n’est pas rétroéclairée. Oui, vous avez bien lu, malgré son caractère haut de gamme, Sony n’a pas jugé bon d’accompagner ce modèle d’une télécommande dotée de cette fonction pourtant si pratique. La seconde différence est le fait qu’elle est alimentée par deux piles alors que celle du TV Bravia 9 utilise une batterie rechargeable via un port USB-C. Dommage.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sinon, elle est fine, légère et agréable en main. Les touches sont organisées avec une disposition intuitive qui permet de naviguer rapidement dans les menus ou de lancer une application en un geste. Elle fonctionne en Bluetooth.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony a intégré des raccourcis directs vers les principales plateformes de streaming (Sony Pictures Core, Netflix, Disney+, Prime Video, Crunchyroll et YouTube), ainsi qu’un bouton dédié à Google Assistant pour piloter le téléviseur à la voix. La télécommande est également compatible avec la fonction de recherche vocale, via un microphone. Celui-ci sert à la fois pour la calibration du son, mais également pour un accès aux contenus de manière vocal. Notez aussi la présence d’un petit haut-parleur (au dos) pour la retrouver facilement si vous l’égarez dans le salon.

Globalement, la prise en main est excellente, avec des boutons bien espacés et une ergonomie pensée pour limiter les fausses manipulations. La finition mate évite les traces de doigts et renforce la sensation de robustesse.

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 L’image en mode subjectif, la qualité « Sony »

Le Bravia 8 II s’appuie sur une dalle QD-OLED de seconde génération, qui combine les avantages du Quantum Dot et de l’OLED pour offrir une expérience visuelle d’exception.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Cette technologie permet d’obtenir des couleurs particulièrement vives et précises, avec une couverture quasi totale des espaces colorimétriques DCI-P3 et Rec.2020. La gestion du contraste est exemplaire, avec des noirs d’une profondeur abyssale et des dégradés subtils, même dans les scènes les plus sombres.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le processeur XR, au cœur du dispositif, analyse en temps réel chaque image pour optimiser la netteté, le contraste et la gestion du bruit. La technologie XR Triluminos Max garantit une reproduction fidèle des couleurs, sans dérive ni saturation excessive. Lors de nos séances de test, que ce soit sur des contenus HDR issus de Netflix ou de disques Blu-ray Ultra HD, le Bravia 8 II délivre une image d’une grande richesse, où chaque nuance est restituée avec précision.

La fluidité est assurée par le XR OLED Motion, qui insère des images supplémentaires pour limiter le flou de mouvement, un atout appréciable lors du visionnage de scènes d’action ou de retransmissions sportives. Le téléviseur propose de très nombreux modes d’image, dont plusieurs sont calibrés pour les plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Sony Pictures Core), permettant d’adapter l’affichage au type de contenu visionné.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Toutefois, le mode Filmmaker n’est toujours pas d’actualité chez Sony alors que TCL vient de le proposer sur ces modèles les plus récents. La marque se défend en indiquant qu’il s’agit d’une norme ayant certes ses avantages mais jugeant que son mode Professionnel est beaucoup plus pertinent car, selon elle, proche des vrais réglages attendus par les réalisateurs avec lesquels le fabricant travaille dans les plus grands studios de cinéma.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En mode Cinéma, l’image se rapproche de la vision des créateurs, avec une colorimétrie neutre et un gamma parfaitement maîtrisé. Le mode Professionnel reste toutefois le plus adapté. En outre, le mode Jeu optimise la réactivité et la netteté pour les sessions gaming. Le Bravia 8 II gère plutôt bien les reflets, grâce à un traitement anti-reflet qui s’avère efficace même s’il n’arrive pas à la cheville des dalles Samsung intégrées au sein des séries QN90F, S90D, S90F, S95D et S95F. En plus, avantage à la technologie OLED pour garantir une luminosité parfaitement homogène quel que soit l’angle de vision (extrêmement large).

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les contenus SDR bénéficient également d’un upscaling performant, qui rehausse la définition sans générer d’artefacts. Les séquences issues de plateformes de streaming comme Disney+ ou Apple TV+ profitent d’un rendu HDR éclatant, avec des pics lumineux impressionnants pour un OLED, sans jamais sacrifier la subtilité des détails dans les hautes lumières. Nous avons pas constaté d’effet de postérisation (graduation malheureuse des couleurs).

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sur l’ensemble des sources testées, le Bravia 8 II offre une expérience visuelle immersive et cohérente, qui ravira aussi bien les amateurs de cinéma que les passionnés de sport ou de jeux vidéo.

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Les mesures, on s’attendait à mieux (sur la luminosité)

Avec les réglages par défaut, en mode Professionnel, le meilleur pour profiter d’un rendu « cinéma », nous avons constaté une très bonne fidélité des couleurs avec un Delta E moyen de 2,82 donc inférieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à voir la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée à l’écran. Pour ce qui est de la température moyenne des couleurs, nous avons mesuré 6749 K, donc une valeur légèrement supérieure à la cible idéale qui est de 6500 K. Enfin, le gamma moyen est de 2,38 avec un suivi cohérent sur toute l’échelle de gris.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Avec des contenus HDR, toujours en mode Professionnel, là aussi, on peut profiter d’une excellente fidélité des couleurs puisque nous avons relevé un Delta E moyen de 1,8, donc nettement inférieur au fameux seuil de 3. En mode Cinéma, c’est très bon aussi avec une valeur mesurée à 1,89.

Pour ce qui est de la luminosité, nous avons relevé un pic de luminosité de 1680 cd/m². C’est une petite déception car nous nous attendions à trouver une valeur proche de celle renvoyée par le Samsung S95F, son cousin. Ce dernier avait été flashé à 2260 cd/m². Pour le moment, c’est donc le LG G5 qui détient le record de luminosité avec une mesure à 2412 cd/m² avec notre matériel pour une mire qui occupe 10% de la surface de l’écran.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En ce qui concerne la luminosité en plein écran, nous avons relevé 266 cd/m² contre 376 cd/m² pour le LG G5 et 438 cd/m² pour le Samsung S95F.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, concernant les couvertures des espaces colorimétriques, les TV QD-OLED gardent une longueur d’avance significative face à toutes les autres technologies White-OLED des modèles LG et Philips y compris puisque ce modèle propose des mesures de 98,6% pour le rec709, 99,97% pour le DCI-P3 et un renversant 88% pour le BT2020.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Gaming, c’est bon mais « limité » à 120 Hz

Le Bravia 8 II a été pensé pour répondre aux attentes des joueurs sur consoles de nouvelle génération. Grâce à ses ports HDMI 2.1, il prend en charge la 4K à 120 Hz, le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode) sur deux d’entre eux, garantissant une expérience de jeu fluide et réactive, sans déchirure d’image ni latence perceptible. À ceux qui veulent plus que 120 Hz, Sony les renvoie vers les moniteurs de la marque.

Rappelons qu’il est nécessaire d’ « ouvrir » les ports HDMI correspondants dans les menus pour profiter des toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pratique, le menu Jeu, accessible directement depuis la télécommande, permet d’ajuster en temps réel les paramètres essentiels (mode image, VRR, réduction du flou, etc.) sans quitter la partie.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le mode Multi-View autorise l’affichage simultané d’un jeu et d’une vidéo, idéal pour suivre un tutoriel ou une retransmission en streaming tout en jouant.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La dalle QD-OLED propose ici un temps de retard à l’affichage (input lag) de 16,3 ms. C’est à peine plus d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la télécommande et où l’action se déroule à l’écran. Ce n’est pas le meilleur input lag du marché puisque le record est détenu, à l’heure de l’écriture de ces lignes, par le TV Panasonic Z95A avec 9,8 ms. Cela reste toutefois très compétitif et seuls des joueurs professionnels pourraient voir la différence.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En outre, les couleurs sont parfaitement fidèles, avec le mode Jeu Standard puisque nous avons mesuré un Delta E moyen de seulement 1,96. Notez aussi que Sony propose les modes Jeu RTS et Jeu FPS pour s’adapter au mieux à des titres correspondants. Dans ces deux modes, les couleurs ne sont plus vraiment fidèles mais le rendu est optimisé à ces styles, notamment, le cas échéant, pour repérer facilement les adversaires dans les zones sombres. La gestion du HDR est également un point fort, avec des effets lumineux percutants qui renforcent l’immersion.

Néanmoins, le Bravia 8 II reste limité à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, alors que certains concurrents comme le LG G5 ou le Samsung S95F proposent des dalles 165 Hz. Cette différence pourra intéresser les joueurs PC les plus exigeants, mais restera anecdotique pour la majorité des utilisateurs sur consoles.

Le téléviseur prend aussi en charge le Dolby Vision Gaming, offrant une compatibilité optimale avec les jeux Xbox Series X/S qui exploitent ce format.

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Audio, une dalle qui vibre

Le Bravia 8 II mise sur la technologie Acoustic Surface Audio+, qui transforme l’écran en haut-parleur grâce à des actionneurs placés derrière la dalle. Cette approche déjà utilisée depuis plusieurs générations de modèles haut de gamme chez Sony permet de faire coïncider la source sonore avec l’action à l’écran, renforçant ainsi l’immersion lors du visionnage de films ou de séries.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le système audio 2,2 canaux délivre une puissance totale de 50 W, avec des haut-parleurs dans la partie supérieure qui assurent une bonne spatialisation. La compatibilité Dolby Atmos et DTS:X permet de profiter d’un son surround enveloppant, même sans installation home cinéma dédiée. Le rendu des dialogues est particulièrement soigné grâce à la technologie Voice Zoom 3, qui utilise l’IA pour améliorer la clarté des voix, même à volume modéré.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le Bravia 8 II offre également la possibilité de synchroniser le téléviseur avec une barre de son Sony compatible via Acoustic Centre Sync, pour une expérience sonore encore plus immersive. Le Vertical Surround Engine simule un son vertical, renforçant l’effet de hauteur lors des scènes d’action ou des concerts.

Dans la pratique, le son produit par le Bravia 8 II est ample, précis et dynamique, avec des basses bien présentes et des aigus détaillés. Même à volume élevé, nous n’avons déploré aucune distorsion. Cette solution audio intégrée s’avère convaincante pour un usage quotidien, même si nous recommandons, pour les plus exigeants, d’opter pour un système externe.

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Interface, Google TV toujours là avec quelques menus « Sony »

Le Bravia 8 II fonctionne sous Google TV, une interface fluide et complète qui donne accès à un catalogue de plus de 400 000 films et séries via les principales plateformes de streaming. La navigation est intuitive, avec des menus clairs et une personnalisation poussée selon les habitudes de l’utilisateur.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’intégration de Google Assistant permet de piloter le téléviseur à la voix, de lancer une recherche ou de contrôler les objets connectés du domicile. La compatibilité avec Apple AirPlay 2 et Chromecast permet de partager de contenus depuis un smartphone ou une tablette. L’écosystème Google TV assure également la prise en charge de nombreuses applications tierces, du streaming musical au contrôle domotique.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Bizarrement, alors que le Bravia 9 propose un menu Sony, accessible depuis la page principale de Google TV, ici, ce n’est pas le cas. Celui-ci permet de consulter des tutoriaux sur l’utilisation du téléviseur.

Notez la présence de menus spécialement retravaillé par Sony pour régler les paramètres de l’image et du son. Ceux-ci sont particulièrement agréables et complets nous sortant ainsi de ceux, beaucoup plus épurés, de Google par défaut.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Cette année, Sony a soigné l’accessibilité, avec un lecteur vocal d’écran pour les personnes malvoyantes. Des réglages de consommation sont facilement accessibles via l’Eco Dashboard 2, qui centralise les paramètres énergétiques, comme l’année passée.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La réactivité de l’interface est excellente, sans ralentissements, même lors du multitâche ou du passage d’une application à l’autre.

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Consommation

Comme pour tous les autres téléviseurs, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, Les 100 sur Netflix (HD 5.1) pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Professionnel (ici). Dans ces conditions et avec le capteur de luminosité ambiante désactivé, le téléviseur propose une consommation moyenne de seulement 52 W contre 76 W pour le A95L (mais en 77 pouces contre 65 pouces sur notre modèle de test). Le téléviseur, malgré une plus forte luminosité consomme donc moins que son prédécesseur. Toujours à titre de comparaison, le S95F de 55 pouces propose une consommation de 67 W avec des contenus SDR.

Pour la série en HDR (Dolby Vision sombre plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, la consommation moyenne, selon notre protocole, est de 71 W contre 75 W pour le modèle S95F de Samsung mais en 55 pouces. C’est donc très raisonnable.

La consommation en veille est de 0,5 Watt sauf si on laisse le mode réseau activé dans les paramètres, le téléviseur se tenant prêt à obéir à vos ordres vocaux et consommant alors 2 Watts.

L’Eco Dashboard 2 permet de surveiller en temps réel la consommation énergétique et d’ajuster facilement les réglages pour limiter l’empreinte carbone. Le téléviseur propose plusieurs modes d’économie d’énergie, dont la réduction automatique de la luminosité en fonction de la lumière ambiante et la mise en veille prolongée.

Le Sony Bravia 8 II est disponible en deux tailles : 55 pouces (K55XR8M2) au prix conseillé de 2 499 euros et 65 pouces (K65XR8M2) à 3 199 euros. Le téléviseur est commercialisé depuis début juin 2025.