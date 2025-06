Test du TCL C8K : pourquoi ce modèle Mini LED QD Premium fait sensation

Succédant à la très bonne C89B, la série TCL C8K/C89K se présente comme une évolution majeure dans la gamme Mini LED de TCL. Disponible en 55, 65, 75, 85 et même 98 pouces, ce téléviseur s’appuie sur la technologie QD-Mini LED de 7e génération, baptisée « Micro OD ». Cette évolution se traduit par l’utilisation de diodes Mini LED de seulement 100 microns, associées à une distance optique réduite (5 à 7 mm selon les diagonales) et à des lentilles à large angle de diffusion.

L’objectif est clair : améliorer l’uniformité de l’image, réduire les halos lumineux (blooming) et optimiser les angles de vision. TCL annonce d’ailleurs un gain sur l’uniformité et une réduction notable du blooming, des promesses qui pourraient séduire les amateurs de films et de contenus HDR exigeants.

Le C8K mise également sur une dalle LCD VA Ultra HD 10 bits, une fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz et une gestion du rétroéclairage sur plus de 3000 zones (jusqu’à 4000 sur le modèle 98 pouces), ce qui lui permet d’atteindre une luminosité de pointe annoncée à 4500 cd/m² selon TCL. Le traitement d’image est confié au processeur Quad Core AiPQ Pro, qui gère aussi bien l’upscaling que l’optimisation du contraste, des couleurs et la gestion de la lumière. Côté formats HDR, le C8K fait le grand chelem avec la prise en charge de Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 et HLG, là où certains concurrents comme Samsung ou LG font l’impasse sur l’un ou l’autre format.

Sur le plan audio, TCL frappe fort avec un partenariat exclusif avec Bang & Olufsen, promettant une expérience sonore supérieure à la moyenne des téléviseurs du marché. L’interface repose sur Google TV et quelques menus retravaillés.

Face à la concurrence, le TCL C8K joue la carte de la polyvalence et du rapport équipement/prix. Il se place en alternative directe aux Samsung QN90F et Sony Bravia 9 mais aussi au récent Hisense U8Q, en misant sur un rétroéclairage plus évolué, une gestion HDR complète et une expérience audio soignée. Nous avons pu tester la version 65 pouces et voici nos impressions à son sujet.

TCL 65C8K Fiche technique

Le téléviseur TCL 65C8K testé a été prêté par la marque.

TCL 65C8K Design, une image qui fait vraiment tout l’écran

Le design du TCL C8K tranche nettement avec les générations précédentes et s’aligne sur les standards vraiment haut de gamme du marché.

L’une des premières choses qui frappent en découvrant ce téléviseur, c’est son cadre en aluminium brossé et d’une sobriété élégante. Il entoure une dalle quasiment sans bord (Zero Border), ce qui offre une immersion visuelle maximale et jamais vue sur aucun téléviseur à ce jour. Une vraie prouesse technique là où les autres proposent des bords de 5 mm environ.

Cette intégration est parfaite pour tous les intérieurs. On peut également apprécier la finesse de son châssis, rendue possible par la technologie Micro OD Mini LED.

Le pied central, également en métal, adopte une forme rectangulaire discrète et assure une excellente stabilité, même sur les grandes diagonales. TCL a pensé à la modularité avec un pied ajustable en hauteur (sur les modèles 65 à 85 pouces), ce qui permet d’installer facilement une barre de son sous l’écran sans gêner la visibilité.

Comptez sur une élévation de 3 cm dans la position la plus basse ou 6 cm, selon la configuration. Le pied fait 39 cm de large pour 37 cm de profondeur. On peut donc parfaitement installer le téléviseur sur un petit meuble, même pour les grandes diagonales.

À l’arrière, la coque arbore une finition texturée en damier, à la fois moderne et agréable au toucher, tout en facilitant la gestion des câbles grâce à des guides intégrés. C’est bien pensé.

L’intégration audio signée Bang & Olufsen se matérialise par une discrète inscription sur la barre inférieure du cadre, sans ostentation, mais avec une réelle valeur ajoutée en termes de perception premium.

L’ensemble respire la qualité de fabrication, avec des matériaux robustes et des assemblages précis. Le téléviseur est également conçu pour un montage mural affleurant, grâce à l’extrême finesse de la dalle et à l’absence de protubérances à l’arrière.

Les finitions sont soignées, les ajustements précis, et l’ensemble dégage une impression de solidité et de modernité. Le design du C8K n’a donc rien à envier à celui des modèles concurrents les plus prestigieux, et il s’intègre aussi bien dans un salon contemporain que dans un espace home cinéma dédié.

TCL 65C8K Connectiques, deux entrées HDMI 2.1

Le TCL C8K propose une connectique très complète, pensée pour répondre à presque tous les besoins que vous soyez cinéphiles, gamers ou amateurs de streaming. On retrouve à l’arrière du téléviseur quatre ports HDMI, dont deux HDMI 2.1 (d’où le « presque ») capables de gérer les signaux 4K jusqu’à 144 Hz avec prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode).

Comme sur les précédentes générations, un des ports HDMI 2.1 fait également office de sortie eARC pour connecter une barre de son ou un ampli home cinéma, ce qui peut toutefois limiter le nombre d’appareils compatibles si l’on possède plusieurs consoles de dernière génération.

À cela s’ajoutent un port USB-A, une sortie optique, un port Ethernet RJ45, une entrée antenne TNT/satellite/câble, ainsi qu’un module Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 pour la connexion sans fil. Enfin, la présence d’un port CI+ permet d’accéder aux chaînes payantes sans boîtier externe, un atout pour les utilisateurs de bouquets TV.

Comme évoqué un peu plus haut, la gestion des câbles est facilitée par des guides à l’arrière du téléviseur, ce qui permet de garder une installation propre et ordonnée, même en cas de multiples branchements.

Notez que le C8K prend également en charge le protocole DLNA/UPnP pour la lecture de contenus multimédias en réseau, ainsi que la fonction DVR pour enregistrer les programmes TV sur un support USB. La compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa est assurée, tout comme la gestion de la domotique via Google Home.

Contrairement aux téléviseurs OLED, les modèles Mini LED comme le C8K ne présentent pas de risque de marquage de l’écran, ce qui est un avantage certain pour les usages intensifs, notamment en gaming ou pour l’affichage prolongé de contenus statiques.

La télécommande, plus moderne et rétroéclairée

La télécommande fournie avec le TCL C8K évolue elle aussi, par rapport à la génération précédente, vers plus de modernité et de confort d’utilisation. Elle adopte un design fin et allongé, avec une finition métallique agréable au toucher et une ergonomie bien pensée. Les touches sont rétroéclairées, ce qui facilite l’utilisation dans l’obscurité, un détail appréciable lors des séances cinéma ou gaming nocturnes.

La disposition des boutons est logique, avec un accès direct aux principales plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, YouTube, TCL Channel), ainsi qu’aux réglages rapides du téléviseur (bouton avec les trois petits traits).

La navigation dans les menus est fluide, et la réactivité des touches ne souffre d’aucun reproche. On apprécie également la présence d’un micro intégré pour la commande vocale qui permet de piloter le téléviseur et les objets connectés de la maison sans avoir à toucher la télécommande.

Un petit regret sur le fait qu’elle soit alimentée par deux piles alors que de plus en plus de fabricants de TV sont passés à la batterie et chargement via un port USB-C. Par contre, on apprécie le caractère rétroéclairé sur toutes les touches. En somme, cette télécommande reste un accessoire à la hauteur du positionnement premium du C8K.

TCL 65C8K L’image en mode subjectif

Le TCL C8K donne d’excellentes impressions dès les premières minutes par la richesse de son image, fruit de la combinaison entre la technologie QD-Mini LED de 7e génération et la dalle VA Ultra HD 10 bits.

Le rétroéclairage « Micro OD » et ses milliers de zones indépendantes permettent un contrôle précis de la lumière, avec des noirs profonds, des blancs éclatants et une gestion des contrastes qui rivalise avec les meilleurs modèles du marché. La gestion du contraste est exemplaire. Les effets de blooming sont quasi inexistants, une vraie prouesse, même sur les sous-titres.

La technologie QD-Mini LED repose sur l’utilisation de minuscules diodes associées à des quantum dots, qui filtrent la lumière pour produire des couleurs extrêmement vives et naturelles. Le traitement d’image AiPQ Pro ajuste en temps réel la colorimétrie, la netteté et le contraste, en tenant compte de la luminosité ambiante, via un capteur intégré, et du type de contenu affiché.

Lors des tests avec des contenus HDR sur Netflix, Prime Video ou Disney+, le C8K délivre une image saisissante de réalisme, avec des couleurs riches, une grande profondeur de champ et une excellente restitution des détails dans les zones sombres comme dans les hautes lumières. Aucun effet de postérisation n’est à déplorer ici.

Les modes d’image proposés sont nombreux : Standard, Cinéma, Dynamique, Jeu, Dolby Vision IQ… Notez que le mode Filmmaker est maintenant disponible sur les TV TCL, ce qui n’était pas le cas sur les précédentes générations. Une bonne chose.

Chacun des modes permet donc d’adapter la restitution à ses préférences ou à l’environnement lumineux. Le mode Cinéma offre une colorimétrie neutre et un contraste équilibré, idéal pour les films, tandis que le mode Dynamique pousse la saturation et la luminosité pour un rendu plus spectaculaire, notamment en plein jour. Attention toutefois, avec ce mode, les couleurs sont beaucoup trop en phase avec le réel. Le Filmmaker Mode, quant à lui, respecte parfaitement la volonté des réalisateurs en désactivant tout traitement superflu.

En usage quotidien, le C8K brille vraiment par sa capacité à gérer aussi bien les scènes très lumineuses que les séquences nocturnes, avec un blooming donc quasi inexistant et une uniformité de la dalle exemplaire. Les textures sont fines, les visages naturels, et la gestion des mouvements est fluide, même lors des actions rapides. Quelques limites subsistent, notamment un léger écrasement des noirs dans certaines scènes très contrastées et une tendance à la surbrillance sur les contenus HDR extrêmes, mais rien qui ne vienne gâcher l’expérience globale.

On apprécie également les angles de vision, plus larges que sur les précédentes générations mais pas encore à la hauteur de ceux des TV OLED, imbattables sur ce point. Notez également que la dalle n’est pas vraiment à l’aise face aux sources lumineuses dans la pièce, ce qui n’est pas le cas des Samsung S95F (OLED) ou QN90F (LCD) dotés d’un traitement antireflet exceptionnel et sans pareil, à ce jour.

En lecture de Blu-ray UHD, la précision des détails et la fidélité des couleurs sont au rendez-vous, avec une gestion efficace du grain. Le C8K se montre ainsi à la hauteur des attentes, aussi bien pour les films, les séries que, nous allons le voir plus bas, pour les jeux vidéo.

TCL 65C8K Les mesures, sondes à l’appui

Pour réaliser les mesures, nous avons, comme d’habitude, laissé les réglages par défaut. Ainsi, en mode Filmmaker, nous avons constaté une bonne fidélité des couleurs avec un Delta E moyen de 3,58. Ce n’est pas optimal car le seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à voir la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée à l’écran. Il y a donc potentiellement quelques optimisations à faire pour les plus exigeants.

Concrètement, cela se traduit par des couleurs légèrement saturées par rapport à ce qu’elles devraient être. Concernant la température moyenne des couleurs, nous avons relevé 6889 K, soit une valeur un peu supérieur à la cible idéale qui est de 6500 K. Enfin, le gamma moyen est de 2,4 avec plusieurs cassures sur l’échelle de gris. Globalement, c’est relativement bien géré mais nous nous attendions à un suivi plus stable.

Avec des contenus HDR, toujours en mode Filmmaker, le Delta E moyen relatif à la fidélité des couleurs est plus juste avec une mesure à 2,56, donc inférieur au fameux seuil de 3. En mode Cinéma, c’est bon aussi avec une valeur mesurée à 2,64.

Pour ce qui est de la luminosité, nous avons relevé un pic de luminosité de 3274 cd/m². C’est assez exceptionnel même si le C8K est battu par le Hisense U8Q sur ce point, le modèle du concurrent chinois proposant 3487 cd/m², le record absolu toutes technologies confondues. Par rapport au C89B auquel il succède, la progression est très importante puisque ce dernier avait été mesuré à 2143 cd/m².

En outre, toujours à titre de comparaison, le Samsung QN90F est « assez loin » avec 2477 cd/m² tandis que le Sony Bravia 9 a été mesuré à 2698 cd/m² dans des conditions similaires. Concrètement, cela signifie que le téléviseur peut être apprécié dans des environnements particulièrement lumineux.

Si les mesures précédentes concernent une mire qui occupe 10% de la surface de l’écran, en plein écran, nous avons relevé 672 cd/m² contre 730 cd/m² sur son rival direct, le Hisense U8Q alors que le Bravia 9 de Sony offre, selon nos mesures, une luminosité de 728 cd/m².

Enfin, concernant les couvertures des espaces colorimétriques, le téléviseur offre des prestations excellentes avec des mesures de 98,5% pour le rec709, 97,04% pour le DCI-P3 et un impressionnant 80,05% pour le BT2020.

TCL 65C8K Gaming, un vrai allié pour les jeux vidéo

Le TCL C8K se veut aussi un allié de choix pour les joueurs, grâce à une dalle 144 Hz native, la prise en charge du VRR jusqu’à 144 Hz et le Game Accelerator 288, qui permet d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 288 Hz en mode gaming sur PC. La latence est réduite au minimum grâce à l’ALLM, et la compatibilité avec AMD FreeSync Premium assure une expérience sans tearing ni saccades, même lors des sessions de jeu les plus intenses. Notez la compatibilité Dolby Vision Gaming.

Nous avons pu mesurer un temps de retard à l’affichage de 13,2 ms, ce qui est très bon signifiant qu’il y a moins d’une image de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran.

En pratique, le mode Jeu optimise donc automatiquement les réglages de l’image pour privilégier la réactivité et la fluidité, tout en conservant un excellent rendu des couleurs et des contrastes. Lors de tests sur des titres comme Gran Turismo, Forza Horizon 5 ou Call of Duty: Warzone, l’affichage est ultra-fluide, les mouvements nets et l’input lag imperceptible. La gestion du HDR en jeu est également très convaincante, avec des effets lumineux spectaculaires et des noirs profonds, sans perte de détails dans les zones sombres. Nous avons mesuré un Delta E moyen de 3,5 en mode Jeu et un pic de luminosité de 3307 cd/m².

Notez que le C8K propose également un tableau de bord gaming, affichant en temps réel les informations clés (fréquence, VRR, HDR, etc.) et permettant d’ajuster rapidement les paramètres sans quitter la partie. Seul bémol, la présence de seulement deux ports HDMI 2.1 peut limiter les possibilités de connexion pour les joueurs équipés de plusieurs consoles next-gen et d’un PC gaming haut de gamme.

Enfin, l’absence totale de marquage, inhérente à la technologie Mini LED, permet de jouer sans crainte d’altérer la dalle, même lors de longues sessions ou avec des éléments statiques à l’écran.

TCL 65C8K Audio, un partenaire de choix qui fait le job

L’intégration audio du TCL C8K constitue l’un de ses arguments majeurs. Fruit d’une collaboration avec Bang & Olufsen, le système sonore embarqué promet une expérience bien supérieure à la moyenne des téléviseurs, souvent critiqués pour leur manque de profondeur et de puissance.

Le C8K embarque des haut-parleurs orientés vers le haut (up-firing) compatibles Dolby Atmos, ainsi qu’un traitement DTS Virtual:X pour une spatialisation renforcée. La configuration est sur 6.2.2 canaux.

À l’écoute, le son se distingue par sa clarté, sa richesse et sa capacité à remplir une grande pièce sans distorsion. Les dialogues sont nets, les effets surround bien présents, et les basses étonnamment profondes pour un téléviseur plat.

Elles ne rivalisent toutefois pas avec celles du Panasonic Z95A ni, même (évidemment) avec celles d’une barre de son avec un vrai caisson de basses, voire de la Sonos Arc Ultra ou Marshall Heston 120, par exemple. Sur des films d’action ou des concerts, la scène sonore est ample, immersive, et l’on profite d’une véritable sensation de relief.

La gestion automatique du volume et de l’égalisation selon le contenu permet d’éviter les écarts désagréables entre les chaînes ou les plateformes de streaming. Notez qu’il faut mettre le volume à 30 minimum pour entendre le son correctement là où sur la quasi-totalité des autres modèles, on monte assez rarement jusque-là.

Le C8K offre également la possibilité de personnaliser le rendu sonore via plusieurs modes prédéfinis (Cinéma, Musique, Voix, Standard) ou via le mode Beosonic pour un rendu personnalisé.

Dans ce dernier cas, on peut opter pour un son plus lumineux (clair), détendu (équilibré), Energique (punchy) ou chaud (profond).

TCL 65C8K Interface, des menus « made by TCL »

Le TCL C8K repose sur l’interface Google TV, enrichie d’une légère surcouche maison qui améliore la fluidité et la personnalisation de l’expérience utilisateur. L’accueil est toujours aussi clair, avec un accès direct aux principales applications de streaming, aux recommandations personnalisées et aux contenus récemment visionnés.

La navigation est rapide, les menus réactifs, et la recherche universelle permet de retrouver facilement un film ou une série, quelle que soit la plateforme.

Comme sur les TV Sony les plus récents, notez la présence d’un menu TCL, tout en haut de l’écran principal. Contrairement au menu du fabricant japonais, ici, on a accès à des contenus en direct disponibles sur les chaînes de la plateforme TCL Channel et les chaînes de la TNT.

La gestion des profils utilisateurs, la prise en charge du contrôle parental et la possibilité d’installer des applications via le Play Store rendent l’interface particulièrement polyvalente. Les mises à jour logicielles sont régulières, assurant une compatibilité optimale avec les nouveaux services et formats.

TCL a retravaillé certains menus de configuration par rapport à ceux de Google TV. Ils ne sont pas aussi beaux graphiquement que ceux développés par Sony mais on apprécie la sobriété.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Gemini promis aux téléviseurs sous Google TV n’est pas présent. Il devrait l’être via une mise à jour à venir.

TCL 65C8K Consommation, c’est beaucoup mieux en SDR mais moins bon en HDR

Nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, « les 100 » sur Netflix (HD 5.1) pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Filmmaker. Dans ces conditions que nous reproduisons pour tous les tests de téléviseurs et avec le capteur de luminosité désactivé, le téléviseur propose une consommation de seulement 44 Wh contre 54 Wh pour le C89B de l’année précédente, qui était déjà en progression par rapport au TCL 65C845. C’est l’une des plus faibles consommations que nous ayons pu mesurer, toujours avec le même protocole, sur cette diagonale.

Pour la série en HDR (Dolby Vision sombre plus précisément) The Black Mirror sur Netflix, ce n’est pas la même musique puisque nous avons obtenu une consommation moyenne de 168 Wh contre 107 Wh sur le C89B.

La consommation en veille est de 0,5 Watt sauf si on laisse le mode réseau activé dans les paramètres, le téléviseur se tenant prêt à obéir à vos ordres vocaux et consommant alors 2 Watts.

Le TCL C8K est disponible depuis le printemps 2025, avec un tarif de 999 euros pour la version 55 pouces au moment de l’écriture de ces lignes. Les autres tailles (65, 75, 85 et 98 pouces) sont proposées à des prix progressifs, mais toujours compétitifs au regard de la technologie embarquée et des prestations offertes.