C89K : et si le meilleur du Mini-LED se trouvait chez TCL ?

Le Mini Led peut-il concurrencer l’OLED ? TCL le pense et s’avère très convaincant avec sa gamme C89K/C8K, sortie cette année avec la volonté de bouleverser (une nouvelle fois) le marché.

TCL n’est plus la petite marque qui monte. Le fabricant chinois s’est appuyé sur l’excellent rapport qualité/prix de ses téléviseurs pour s’imposer comme le deuxième plus grand vendeur de TV au monde.

Une réussite notamment rendue possible grâce à l’expertise de TCL en matière de dalle Mini LED, la spécialité du constructeur. Une technologie d’écran qui s’améliore d’années en années, comme le prouve la gamme C89K/C8K de TCL. Une gamme fraîchement sortie qui regorge d’arguments pour conquérir un segment premium habituellement réservé à l’OLED.

Des technologies de pointe au service de la qualité d’image

TCL met toute son expertise à profit pour offrir le rendu fidèle et qualitatif que les meilleurs films et séries méritent. Sa maîtrise atteint des sommets avec le QD Mini Led, hybridation du QLED et du Mini LED qui arrive à une belle maturité avec cette 7ᵉ génération.

Parfois sujettes à des effets de halo (le blooming), les dalles Mini LED bénéficient grandement du savoir-faire de TCL avec ses technologies Halo Control et Precise Dimming. Les objets lumineux sont affichés de manière nette et précise, ne débordant jamais sur les zones sombres d’un noir profond.

Les cristaux assurent donc une luminosité parfaite en plus d’un contraste saisissant, bien aidés par le revêtement Crystglow de cette dalle 4K qui absorbe très bien les reflets. Il est tout à fait possible de regarder l’écran dans un environnement lumineux sans perdre aucun détail de l’image. Même constat pour les couleurs, qui profitent des Quantum Dots pour dispenser un rendu chaleureux et réaliste, très proche de l’OLED. C’est d’autant plus flagrant sur les contenus HDR (films, séries, jeux), qui tirent le meilleur parti des algorithmes de machine learning conçus par le fabricant chinois.

Une immersion sans faille

Mais TCL ne s’est pas contenté de repenser le centre névralgique de sa gamme Mini LED : la marque est également intervenue là où on l’attendait le moins, avec des finitions désormais comparables aux modèles premium de la concurrence. L’image couvre 100 % de la surface visible du téléviseur, pour une immersion incomparable dans les blockbusters qui pétaradent ou les productions intimistes aux enjeux émotionnels forts. Le ZeroBorder est une petite prouesse technologique qui devrait avoir ses adeptes, surtout du côté des cinéphiles et des gamers avertis.

Un effort a par ailleurs été apporté sur le traitement du son. Le rendu profite déjà du partenariat noué entre TCL et la prestigieuse marque hifi Bang & Olufsen, dont l’application mobile permet même de personnaliser son expérience audio. Précision, spatialisation, richesse : il est rare qu’un TV puisse vraiment se passer d’un système audio externe pour offrir une expérience satisfaisante. On vous invite à tenter votre chance ici, notamment avec les modèles de la gamme C89K/C8K dotés d’un caisson de basse. La compatibilité Dolby Atmos et DTS Virtual:X devrait finir de convaincre les puristes.

Un TV capable de TOUT faire

On connaissait Google TV pour ses nombreuses fonctionnalités (boutique d’app, Chromecast intégré, Google Home), ses possibilités de personnalisation étendues et son ergonomie convaincante. Toujours plus fluide, la dernière version du système d’exploitation utilisé sur la plupart des TV TCL embarque désormais un agent conversationnel très évolué qui rend la reconnaissance vocale et le micro intégré à la télécommande réellement utiles. Il suffit de parler à Google Gemini pour trouver quelque chose à regarder ou installer une application. Il ne s’agit plus d’une simple reconnaissance vocale : le système répond à présent à des ordres complexes pour assister la recherche. Encore une petite révolution qui devrait durablement marquer les usages.

Pour la partie gaming, TCL ne relâche pas non plus ses efforts avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz de bon aloi, un temps de réponse minimal et les technologies indispensables à une expérience moderne du jeu vidéo. On pense évidemment au VRR qui réduit les déchirures de l’écran, à l’ALLM pour caler l’affichage du jeu à celui de l’écran ou encore à l’eARC. La gamme C89K/C8K a tout ce qu’il faut en magasin pour profiter pleinement des derniers gros jeux du moment, sur PC comme sur PlayStation 5, Xbox Series X et bientôt Switch 2.

Une réduction au lancement qui fait plaisir

Fraîchement disponibles, les téléviseurs TCL C89K et C8K se déclinent en plusieurs tailles : 55, 65, 75, 85 et 98 pouces. S’il faudra un budget et un salon conséquents pour apprécier les 2,5 mètres de diagonale de cette dernière, TCL a construit son offre pour répondre à la plupart des besoins et des budgets. Il est tout de même à noter que le nombre de zones de gradation locales (Local Dimming) évolue d’un modèle à l’autre, comme la puissance sonore.

Le fabricant accompagne la sortie de ces nouveaux modèles d’une opération de réduction qui permet de récupérer jusqu’à 500 € sur nombre de ses modèles de TV, dont ceux qui nous intéressent aujourd’hui. Voici un petit récap’ des TCL C89K qui ont particulièrement retenu notre attention :