C’est l’heure de vérité pour votre Mac ! Cyberpunk 2077 sort demain sur macOS avec des exigences qui ne rigolent pas. Entre 16 Go de RAM obligatoires et ray tracing réservé aux puces haut de gamme, CD Projekt RED ne fait pas de cadeaux.

C’est le moment de vérité ! Cyberpunk 2077 débarque demain sur Mac, et CD Projekt RED vient de dévoiler les configurations requises. Spoiler : si vous avez un Mac de base avec 8 Go de RAM, vous pouvez oublier Night City.

Le jeu exige minimum 16 Go de mémoire unifiée, et c’est loin d’être le seul critère. On fait le point sur ce qu’il faut vraiment pour faire tourner le blockbuster polonais sur votre machine Apple.

16 Go de RAM minimum : les Macs d’entrée de gamme sur le carreau

CD Projekt RED ne fait pas dans la dentelle : impossible de lancer Cyberpunk 2077 avec moins de 16 Go de mémoire unifiée. Cette exigence élimine d’office tous les Mac vendus avec 8 Go de RAM, y compris certains modèles récents équipés de puces M3. Autant dire que votre MacBook Air de base va rester sur le banc de touche.

Cette restriction s’explique par la gourmandise légendaire du jeu. Cyberpunk 2077 est connu pour être un véritable monstre en termes de ressources, et même la version Mac optimisée garde un appétit féroce. CD Projekt RED préfère donc jouer la sécurité plutôt que de proposer une expérience dégradée.

Côté stockage, préparez-vous à faire de la place : 92 Go pour les versions Steam, Epic Games Store et GOG, mais attention, la version Mac App Store grimpe à 159 Go. Sans compter qu’il faut macOS 15.5 minimum pour espérer lancer le jeu.

Le tableau des configurations : de la survie au grand luxe

CD Projekt RED a publié un tableau détaillé qui classe les configurations en quatre catégories, et les écarts sont impressionnants :

Configuration minimale (M1 + 16 Go RAM) : 1600 x 900 pixels, 30 FPS avec MetalFX. Autrement dit, vous pourrez jouer, mais n’espérez pas être ébloui. C’est du « ça passe » plus que du gaming premium.

Configuration recommandée (M3 Pro + 18 Go RAM) : 1920 x 1080 pixels, 60 FPS avec MetalFX. Là, on commence à parler d’une vraie expérience de jeu fluide en Full HD.

Haute Fidélité (M2 Ultra ou M3 Max + 36 Go RAM) : 2560 x 1440 pixels, 60 FPS. Le jeu commence enfin à montrer ses muscles graphiques.

Très Haute Fidélité (M3 Ultra ou M4 Max + 36 Go RAM) : même définition que la précédente mais avec les dernières puces Apple. La différence se joue probablement sur les détails et la stabilité.

Ray tracing : le privilège des puces haut de gamme

Le ray tracing, cette technologie qui fait la différence entre un jeu qui a l’air correct et un jeu qui vous coupe le souffle, reste l’apanage des configurations premium. Il faut minimum une M3 Pro avec 18 Go de RAM pour y goûter en 1080p à 30 FPS, et une M3 Max avec 36 Go pour monter à 60 FPS.

Cette limitation n’est pas surprenante : le ray tracing demande une puissance de calcul énorme, même sur PC avec des cartes graphiques dédiées. Que les puces Apple Silicon s’en sortent honorablement, c’est déjà un petit miracle technique.

Le ray tracing transforme littéralement l’expérience visuelle de Cyberpunk 2077. Les reflets dans les flaques, l’éclairage dynamique des néons de Night City, les ombres réalistes… Mais il faut payer le prix en termes de matériel.

MetalFX : la baguette magique d’Apple

Dans toutes ces configurations, impossible d’échapper à MetalFX, la technologie de mise à l’échelle d’Apple. Concrètement, votre Mac calcule le jeu dans une définition plus faible, puis MetalFX utilise l’intelligence artificielle pour « inventer » les pixels manquants et afficher une image plus nette.

C’est un peu la même philosophie que le DLSS de Nvidia : on triche intelligemment pour gagner en performances sans trop sacrifier la qualité visuelle. Et vu les configurations requises, on comprend que CD Projekt RED compte énormément sur cette technologie pour rendre le jeu jouable sur Mac.

Le prix de Night City sur votre portefeuille

Regardons les choses en face : pour profiter correctement de Cyberpunk 2077 sur Mac, il faut investir dans du matériel premium. Un Mac M3 Pro avec 18 Go de RAM, c’est déjà un budget conséquent. Et pour le ray tracing en 60 FPS, on parle de machines à plusieurs milliers d’euros.

La bonne nouvelle, c’est que si vous possédez déjà le jeu sur PC, la version Mac vous sera offerte gratuitement. CD Projekt RED honore ainsi sa promesse de ne pas faire payer deux fois les joueurs. Un geste appréciable quand on voit le prix des Mac compatibles.

Cette sortie Mac montre surtout qu’Apple Silicon commence à séduire les développeurs de jeux AAA. Après des années où le Mac était boudé par l’industrie du gaming, voir débarquer Cyberpunk 2077 optimisé pour les puces Apple, c’est un signal fort. Reste à voir si les performances seront au rendez-vous demain.

Le lancement sur Mac s’accompagne de la mise à jour 2.3 du jeu, qui apporte de nouveaux véhicules ainsi qu’un mode photo amélioré. L’Ultimate Edition de Cyberpunk 2077 sur Mac offrira la compatibilité de sauvegarde entre toutes les plateformes et comprendra l’extension Phantom Liberty, en plus de l’ensemble des mises à jour majeures déployées jusqu’à présent.