Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold : tout de que l’on sait sur la gamme 2025 de Google

Sous une robe apparemment inchangée, Google pourrait nous réserver de belles surprises avec ses Pixel 10.

Plus qu’un peu d’attente avant de pouvoir découvrir les Pixel 10. Pour l’heure, on établit un constat prévisionnel en nous basant sur toutes les rumeurs glanées au cours de ces derniers mois au sujet des Pixel 10.

Combien de Pixel 10 ?

Oui, parce qu’ils devraient une nouvelle fois être au nombre de quatre : Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold, comme l’a révélé AndroidHeadlines. D’ailleurs, on connaît aussi leurs noms de code :

Pixel 10 : Frankel

Pixel 10 Pro : Blazer

Pixel 10 Pro XL : Mustang

Pixel 10 Pro Fold : Rango

Le point intéressant est que Google conserverait donc sa petite version haut de gamme, le Pixel 9 Pro ayant dû rencontrer son public.

Quand sortiront les Pixel 10 ?

Il faut s’attendre à ce que Google les dévoile durant l’été, comme ce fut le cas l’an dernier pour la génération actuelle. Une date avancée qui prend ainsi de cours Apple qui, lui, conserve sa keynote de rentrée en septembre.

Si les Pixel 10 seraient donc être présentés en août comme les Pixel 9, en revanche on peut, en 2025, espérer voir la sortie d’Android 16 avant et donc des appareils de Google qui sortiraient avec la dernière version du logiciel, contrairement aux Pixel 9. Notons également que l’an dernier le Pixel 9 Pro Fold avait été commercialisé en décalé, début septembre.

Combien coûteront les Pixel 10 ?

Android Headlines indique avoir mis la main sur une partie des tarifs des Pixel 10.

Pixel 10 Pro Fold : 1600 dollars (-300 dollars)

Pixel 10 Pro XL : 1200 dollars (+100 dollars)

Sur le pliant, Google serait gagnant en proposant là le smarpthone de ce type le moins cher du marché.

Pour le Pixel 10 Pro XL, la stratégie serait de creuser l’écart avec le Pixel 10 Pro dont le prix ne changerait pas : 1000 dollars.

Le modèle de base, le Pixel 10, conserverait son tarif de 800 dollars. Tous ces tarifs correspondent à des version 128 Go, excepté pour le Fold qui démarre en 256 Go.

Un design conservé

Google a trouvé une signature visuelle forte avec ses récents Pixel et ne devrait pas la bouleverser radicalement. Il faut donc s’attendre à retrouver des tranches et des surfaces plates et l’emblématique module photo horizontal à l’arrière, lequel s’étire sur la largeur du téléphone.

Contrairement au Pixel 9a, il ne serait pas affleurant et dépasserait toujours de la coque. Assez logique pour les modèles Pro qui possèdent des objectifs périscopiques.

Si certains détails comme la finition (mate ou brillante) font encore débat, l’esthétique générale resterait dans la lignée des Pixel 9.

Écran : on prend les mêmes et on recommence ?

Même schéma pour les écrans. Les Pixel 10 et 10 Pro resteraient sur une dalle Amoled LTPO de 6,3 pouces. Le Pixel 10 Pro XL monterait à 6,7 pouces, comme son prédécesseur et avec les même caractéristiques. L’expérience visuelle n’en sera pas moins bonne puisque l’on a déjà de très beaux écrans sur la gamme actuelle.

Un Tensor G5 moins énergivore

C’est sans doute l’aspect le plus attendu et le plus commenté des futurs Pixel : la puce maison de Google. La série Pixel 10 devrait logiquement embarquer la nouvelle génération de processeur Google Tensor : le G5.

Ce nouveau SoC (System-on-a-Chip) est présenté comme une évolution stratégique et non une révolution totale, rapporte Android Authority, et ce malgré une architecture repensée :

coeur principal Cortex X4 (idem au G4)

cinq coeurs Cortex A725 (contre trois Cortex A720 sur le G4)

deux coeurs Cortex A520 (contre quatre coeurs sur le G4)

Au bilan, ce n’est pas « bouleversifiant » ! Et pourtant, ce rééquilibrage pourrait fonctionner puisqu’en parallèle Google s’appuie sur deux nouveautés.

Le changement le plus inattendu concerne le processeur graphique (GPU). Google abandonne les solutions Mali d’ARM au profit d’un GPU Imagination Technologies, le DXT-48-1536.

Cette nouvelle puce graphique apporte deux innovations majeures : le support du ray tracing, une première pour un Pixel, et la virtualisation GPU, ouvrant la voie à de nouvelles fonctionnalités.

L’autre atout que ce Tensor G5 pourrait faire valoir, c’est son procédé de fabrication.

Exit Samsung, Google se serait rapproché de TSMC pour lui confier la production du Tensor G5 en utilisant un processus de gravure en 3 nanomètres (3 nm) qui devrait largement favoriser l’efficacité énergétique et donc l’autonomie des appareils.

Alors oui le Tensor G5 ne sera sans doute pas encore un leader de benchmarks, mais discrètement il sera sans doute en mesure d’apporter les performances nécessaires au commun des mortels, des performances « pour la vie de tous les jours », comme aime à le rappeler Google.

Et puis, le Tensor G5, comme ses prédécesseurs, devrait être fortement axé sur les capacités d’intelligence artificielle. Google utilise ses puces Tensor pour alimenter des fonctionnalités exclusives et sophistiquées, notamment en photographie computationnelle, en traitement du langage et dans la gestion de ses appareils. On peut donc s’attendre à ce que le Tensor G5 améliore et développe encore ces capacités.

Un capteur photo de plus sur le Pixel 10

Google a bâti la réputation de ses Pixel sur un traitement logiciel et une intelligence artificielle hors pair, et cela devrait continuer avec les Pixel 10. On peut s’attendre à des améliorations en basse lumière, une meilleure gestion des détails et des capacités de zoom augmentées, même si le matériel n’évolue pas drastiquement sur tous les modèles.

En effet, les Pixel 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold pourraient conserver une configuration proche de celle de la génération actuelle :

un capteur principal de 50 mégapixels,

un ultra grand-angle de 48 mégapixels,

et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels.

Petite exception, le 10 Pro Fold aurait droit à un nouveau capteur principal avec le Samsung GN8 (50 Mpx — 1/1,95 ’’) qui viendrait remplacer le capteur 64 Mpx du modèle actuel.

La grande nouveauté, on l’attend du côté du Pixel 10. Google franchirait cette année un pas qu’Apple s’est toujours interdit : ajouter un zoom optique sur son modèle de base. On peut en revanche douter qu’il s’agira du même téléobjectif périscopique que les modèles Pro, cela serait un contresens. Un zoom optique simple, comme sur le Nothing Phone (3a), serait plus à envisager.

Un nouveau modem

Changement de modem sur les Pixel 10. Après avoir envisagé le Snapdragon X75 de Qualcomm, Google aurait jeté son dévolue sur le Mediatek T900, une puce qui promet une meilleure efficacité énergétique et une compatibilité réseau étendue.

Ce serait un bel ajout pour les Pixel. Jusqu’alors Google utilisait les modems de Samsung sur ses appareils et, par moment, pouvait rencontrer des problèmes de surchauffe, notamment.

Batterie : le grand mystère ?

Aucune information n’a filtré sur la capacité des batteries des Pixel 10, ni sur leurs charges. Néanmoins, en rassemblant les éléments précités, on peut définir que les Pixel 10 devraient gagner en autonomie.

Entre le Tensor G5 et le nouveau modem, on a là deux éléments cruciaux qui grèvent souvent les performances de la batterie. Là, ils seraient moins énergivores et avec un système de refroidissement qui devrait être repensé, on pourrait avoir une bonne surprise sur l’autonomie de ces Pixel 10.