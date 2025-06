Batterie, écran, appareils photo : les Pixel 10 et leurs secrets se dévoilent (encore)

Alors que l’annonce des prochains téléphones Google devrait intervenir dans les mois qui arrivent, chaque semaine qui passe nous permet d’en apprendre un peu plus sur leurs fiches techniques.

Google n’a jamais été très bon pour garder secrètes les caractéristiques de ses smartphones et les futurs Pixel 10 ne font pas exception à la règle. Des récents bruits de couloirs prétendent nous en apprendre un peu plus sur des aspects critiques de ces nouveaux téléphones.

Android Headlines et Android Authority ont en effet glané des informations sur la batterie, les modules photos et l’écran des Pixel 10 et 10 Pro avec des bonnes et mauvaises nouvelles à la clé.

La photo trinque sur le Pixel 10

Sur le terrain des bonnes d’abord, il semblerait que le Pixel 10 « standard » arrive avec une batterie de 4970 mAh, une augmentation substantielle par rapport au 4700 mAh du Pixel 9. Cette dernière devrait prendre en charge la charge filaire jusqu’à 29 watts et la charge sans fil jusqu’à 15 watts avec les produits compatibles Qi2.

Du côté des moins bonnes nouvelles, les modules photo seraient, sur le papier, moins impressionnants que ceux de l’année dernière. Pour le capteur principal, le Pixel 10 aurait le droit à 48 Mpx avec un format de 1/20’’.

D’après Android Headlines, il y a de fortes chances que ce soit le même composant que celui utilisé dans le Pixel 9a. L’ultra grand angle passerait lui de 48 à 12 Mpx, tandis que le « zoom » embarquerait lui 10,8 Mpx, comme le 9 Pro Fold. D’ailleurs, le 10 Pro Fold pourrait lui aussi récupérer ce dernier capteur.

Bien évidemment, les tailles de capteur et le nombre de Pixel non font pas tout, l’algorithme a aussi une grande responsabilité dans la qualité des photos, mais les choix de Google paraissent malgré tout assez surprenant pour un téléphone haut de gamme. Pour le reste, la fiche technique est assez attendue : 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage,

Taux de clignotement amélioré sur le 10 Pro

Enfin, côté écran, plusieurs changements sont à prévoir. Le Pixel 10 embarquerait une dalle de 6,3 pouces en Full HD+. Contrairement à celle du Pixel 9 par contre, cette dernière serait capable d’afficher une luminosité maximale plus élevée de 200 nits.

Malheureusement, contrairement à ce que certaines rumeurs avaient évoqué, seuls les modèles « Pro » bénéficieraient d’un taux de clignotement plus rapide à 480 Hz. Cette caractéristique, censée réduire la fatigue oculaire, était déjà un point d’achoppement sur les Pixel les plus récents. Si vous êtes sensible à ce genre d’effet, il vous faudra sans doute débourser plus pour un modèle Pro malheureusement.