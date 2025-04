Pixel 10 : Google s’attaquerait enfin aux écrans qui fatiguent les yeux

Et si vos migraines après des heures sur TikTok n’étaient pas dues au contenu, mais à votre smartphone ? Google prépare une solution pour ses Pixel, mais il faudra patienter jusqu’au modèle 10.

Google Pixel 10 Pro XL // Source : OnLeaks – Android Headlines

Google plancherait sur une amélioration majeure des écrans de ses smartphones, notamment pour réduire la fatigue oculaire. La cible ? Le taux de « clignotement » des dalles OLED (PWM), un problème technique méconnu mais source de maux de tête pour certains utilisateurs. Selon des échanges avec Android Central, le géant californien viserait le Pixel 10 pour introduire ces correctifs, combinant probablement hardware et logiciel.

Actuellement, les Pixel utilisent une modulation par largeur d’impulsions à 246 Hz pour ajuster la luminosité. Une valeur bien en dessous des 3840 Hz de l’Honor 200 Pro ou même des 492 Hz du Galaxy S24. Résultat : l’écran « clignote » rapidement pour simuler un assombrissement, ce qui peut causer des migraines chez les personnes sensibles. Google l’admet enfin : ses équipes « enquêtent » sur le sujet et promettent des « mises à jour » d’ici fin 2025.

Pourquoi cette course aux hertz ?

Le PWM, c’est un peu l’arnaque des écrans OLED. Plus le taux est élevé, moins le cerveau perçoit le scintillement. En deçà de 500 Hz, environ 10 % de la population ressentirait une gêne, selon des études informelles. Problème : Google et Samsung ont longtemps privilégié la luminosité et les couleurs au confort visuel. Seules des marques comme OnePlus ou Honor proposent des alternatives « santé », avec des taux jusqu’à 16 fois supérieurs.

Chez Google, la solution pourrait passer par un mode accessibilité réduisant le scintillement, à l’instar de Motorola. Autre piste : alterner entre PWM et un ajustement continu du courant (DC) selon la luminosité, une technique déjà adoptée par Xiaomi ou Nothing. Mais pour vraiment changer la donne, le Pixel 10 devra intégrer une nouvelle dalle, une mise à jour logicielle seule ne suffira pas.

Reste à voir si Google osera concurrencer Honor sur les spécifications. Le constructeur chinois caracole en tête avec des écrans 8 fois plus rapides… mais bien moins répandus. Une chose est sûre : les utilisateurs sensibles trépignent. Certains ont même recours à des kernels modifiés pour ajuster manuellement le PWM, au prix de perdre Google Pay.