Vous pourrez sans doute goûter à Android 16 cette semaine, si vous n’avez pas froid aux yeux

Comme annoncé, Google va publier la première version bêta d’Android 16 durant ce mois de janvier 2025. À vrai dire, une sortie cette semaine paraît même probable.

Crédit : Frandroid

Google a bousculé son calendrier de sortie, mais semble se tenir à ses nouvelles échéances. Alors qu’on attend la version stable d’Android 16 d’ici au printemps/été 2025, la première version bêta du système pourrait bien sortir cette semaine si l’on en croit les informations dénichées par Android Authority.

Dans un fil de discussion réservée aux développeurs, un employé de chez Google a effectivement donné quelques indices sur les potentielles dates de sortie des prochaines versions bêta de l’OS au petit robot vert.

Une première bêta ce mercredi ?

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

Dans l’échange, le responsable mentionne trois dates : le 22 janvier, le 19 février et le 12 mars. Si seulement la dernière est officiellement confirmée comme étant la date de sortie de la troisième bêta, on peut imaginer que les deux précédentes sont aussi liées au calendrier de sortie de Google pour la première et seconde bêta.

D’après les informations publiées en novembre, la première bêta devrait effectivement être publiée en janvier. La fin du mois arrivant rapidement, on peut donc penser qu’une sortie le 22 (soit ce mercredi) est probable. Avec trois semaines d’écart entre chaque version ou à peu près, cela permettrait à l’entreprise de tenir son calendrier prévisionnel tout en récoltant suffisamment d’informations pour corriger les bugs les plus gênants.

Une version plus abordable

Pour le moment, Android 16 n’est disponible qu’en version Developer Preview. Première étape dans le développement public de l’OS, ces images système sont loin d’être stables et sont destinées aux développeurs et développeuses qui veulent tester les nouveautés. Les versions labellisées « beta » sont un peu plus sûres et permettent de toucher un public plus large.

Après le mois de mars, l’OS devrait entrer en phase de « stabilité », c’est-à-dire que plus aucun changement fondamental ne sera introduit dans le code. Les équipes de développement se concentreront alors sur des modifications esthétiques ou techniques de surface.

Pour aller plus loin

Android 16 : pourquoi cette version marque un tournant

Viendra ensuite l’arrivée de la version « stable » que tous les téléphones compatibles commenceront à recevoir à partir du mois de mai/juin. On rappelle que Google a bousculé son calendrier de sortie habituelle pour pouvoir sortir une autre mise à jour d’ampleur (toujours étiquetée Android 16) vers la fin de l’année. Il ne faudra donc pas s’attendre à des changements bouleversants sur ces bêta et sur les premières versions stables du système.