Android 16 arrive en version bêta plusieurs mois avant la date habituelle

Android 15 a à peine été déployé qu’Android 16 commence déjà à pointer le bout de son nez. Les premières préversions du système ont été annoncées par Google, de longs mois avant leur date de sortie typique.

À quoi joue Google ? Alors qu’habituellement les premières versions bêta d’Android sont annoncées autour du mois de février, ce coup-ci, le géant de la recherche a joué les impatients et vient de dévoiler officiellement la toute première version Developer Preview d’Android 16. De quoi bouleverser le calendrier de sortie des prochaines versions du système d’exploitation. Et c’est intentionnel explique Android Police.

En dévoilant les premières versions de son système à la mi-novembre (soit à peine un mois après la sortie d’Android 15 en version finale, soit dit en passant), Google espère pouvoir déployer une mise à jour majeure de l’OS en juin 2025 (contre octobre auparavant). Ce décalage dans le calendrier de sortie par rapport aux versions précédentes vise à réduire la fragmentation et coller de plus près à la fenêtre de sortie de son concurrent iOS.

Être prêt pour la rentrée

En déployant une version majeure de son système en juin, et donc des versions relativement stables dès la mi-mars, Google espère en effet permettre aux constructeurs qui annoncent des produits durant l’été ou à la rentrée d’adopter nativement la version d’Android la plus récente sur leurs nouveaux mobiles. Septembre/octobre est une période généralement riche en annonces et la firme aimerait donc que tous les mobiles qui sortent puissent faire office de fer de lance pour la nouvelle version d’Android. D’où la modification du calendrier de sortie.

Les Pixel 9 sont sortis avec Android 14 et non pas 15 // Source : Frandroid

Incidemment, une sortie en juin permettrait aussi à Google de coller aux basques d’Apple qui annonce généralement la nouvelle version d’iOS à cette époque-là de l’année. Et histoire de rester compétitif sur le plan logiciel, Google promet aussi une mise à jour d’ampleur (mais pas majeur) pour la fin d’année 2025. Avec ce rythme semestriel, Google espère satisfaire celles et ceux qui sont à l’affût de nouvelles fonctionnalités.

Installation déconseillée

Bien évidemment, il est fortement déconseillé d’installer cette version d’Android 16 si vous ne savez pas ce que vous faites. Les Developer Preview comme leurs noms l’indiquent sont dédiés aux développeurs et développeuses qui veulent tester leurs apps sur les toutes dernières versions d’Android pour des questions de compatibilité. Elles sont encore moins stables que les versions bêta qui arriveront normalement d’ici janvier prochain.

Si vous vous sentez l’âme aventureuse, vous pouvez malgré tout tester les maigres nouveautés de cette nouvelle version d’Android en flashant l’image système à partir du site officiel de Google. Il vous faudra pour cela un téléphone Pixel relativement récent, puisqu’Android 16 n’est compatible qu’à partir du Pixel 6. Faites cela à vos risques et périls, cela dit.