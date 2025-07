Le Google Pixel 10 Pro Fold serait le premier à corriger une faiblesse des smartphones pliables

Une récente fuite laisse entendre que le Pixel 10 Pro Fold pourrait être le premier smartphone pliable résistant à la poussière en plus de l’eau.

Le Pixel 10 Pro Fold devrait être résistant à la poussière (et à l’eau) // Source : Android Headlines

Là où ses concurrents se limitent souvent à une certification IP48, le futur Google Pixel 10 Pro Fold pourrait proposer une étanchéité totale à la poussière via une certification IP68. Il serait le premier smartphone pliable à en profiter.

Un Pixel 10 Pro Fold résistant

Si le Pixel 10 Pro Fold pourrait être étanche à la poussière, force est de constater que Google n’est toujours pas étanche aux fuites. Modèle après modèle, année après année, nous apprenons toujours tout des futurs smartphones du géant américain des semaines avant les annonces officielles.

La plus récente, nous la devons à Android Headlines qui a publié ce 14 juillet les caractéristiques a priori officielles du prochain smartphone pliable de Google. Ce qui nous intéresse le plus cette fois-ci, c’est la probable certification IP68 du téléphone. Le premier chiffre dans cet indice concerne la résistance aux solides et 6 est le niveau le plus élevé pour une étanchéité complète face à la poussière.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Le deuxième chiffre concerne l’eau. Le niveau 8 induit une résistance à l’immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur (cela peut varier selon le constructeur) pendant 30 minutes.

Jusqu’alors, les smartphones pliables concurrents se sont contentés de certifications IP48 (protection contre les corps solides de plus d’un millimètre), voire même IPX8, signifiant qu’aucune résistance à la poussière n’est garantie. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 7 est certifié IP48.

Atteindre le niveau IP68 sur un smartphone pliable serait une belle prouesse technique puisqu’il faut prendre en considération les ouvertures inévitables provoquées par l’intégration d’une charnière.

Les informations s’empilent

Pour le reste, le programme est assez classique : écran un peu plus grand (6,4 pouces), luminosité qui passe à 3000 nits, capteur photo principal de 48 Mpx, ultra grand angle de 10,5 MP et téléobjectif x5, etc.

Du côté du processeur, Google miserait sur son Tensor G5 gravé en 3 nm comme sur le reste de la gamme des Pixel 10. Côté mémoire, le téléphone disposerait de 16 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage interne, selon le choix du client final. Quant à la batterie, Google miserait sur une version 7 % plus grande que le Pixel 9 Pro Fold. Le tout devrait être proposé à des prix relativement élevés, de 1899 à 2289 euros.