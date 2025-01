Google Pixel 9 Pro Fold : quand l’un des meilleurs smartphones pliables est soldé à un prix inédit

Le Google Pixel 9 Pro Fold est le nouveau smartphone pliable de la firme américaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il distance pas mal de concurrents grâce à ses nombreux atouts. Un modèle très efficace qui est affiché, pendant les soldes d’hiver, à 1 349,99 euros au lieu de 1 899,99 euros chez Bouygues.

En 2024, le marché des smartphones pliables a accueilli un petit nouveau, et pas des moindres : le Google Pixel 9 Pro Fold, le successeur du perfectible Google Pixel Fold. Design revu, excellentes performances photo, écrans de haute qualité… Ce smartphone dépasse bon nombre de rivaux. Malgré sa sortie récente de quelques mois, on peut d’ores et déjà le trouver avec une très belle promotion pendant les soldes d’hiver.

Les points forts du Google Pixel 9 Pro Fold

Un design affiné et résistant à l’eau

Deux écrans OLED (6,3 et 8 pouces) lumineux

De bonnes performances photo (avec une dose d’IA)

Sept ans de mises à jour

Lancé à 1 899,99 euros, le Google Pixel 9 Pro Fold (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 349,99 euros chez Bouygues Telecom. Vous payez 1 429 euros, mais un remboursement de 80 euros interviendra par la suite via ODR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 9 Pro Fold. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un beau smartphone avec deux écrans qui en jettent

Pour son Pixel 9 Pro Fold, Google a souhaité miser sur un design qui tranche complètement avec celui du Google Pixel Fold, son premier smartphone pliable. Ici, on a droit à un format plus allongé, qui se rapproche davantage de celui d’un modèle classique une fois fermé. Il est aussi, et heureusement, beaucoup plus fin et léger que son prédécesseur, même s’il n’est pas pour autant un poids plume. Le Google Pixel 9 Pro Fold est donc bien plus ergonomique et pratique au quotidien. Mention spéciale aussi pour la charnière repensée pour permettre une ouverture à 180°, ainsi que pour le mode « flex » à 90°, idéal pour regarder des vidéos sur une table, sans oublier sa certification IPX8.

Concernant ses écrans, le Google Pixel 9 Pro Fold est équipé d’une dalle externe OLED de 6,4 pouces, affichant une définition de 2 424 x 1 080 pixels et bénéficiant d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, ainsi que d’une dalle interne de 8 pouces, qui impressionne avec sa définition de 2 076 x 2 152 pixels. Celle-ci utilise d’ailleurs la technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, bien plus confortable. Évidemment, cet écran interne offre, de par son format, un ratio carré, qui se prête peu aux vidéos, en raison des grosses bandes noires autour. Dans l’ensemble, les deux écrans offrent une qualité d’affichage exceptionnelle, avec des couleurs vives et une luminosité record atteignant plus de 2700 nits. Les formats Dolby Vision et HDR10+ sont en plus supportés. Le pli central est de son côté moins visible qu’avant, mais encore perceptible.

Excellent en photo, comme souvent chez Google

Côté performances, le Google Pixel 9 Pro Fold est propulsé par une puce Google Tensor G4, qui met l’accent sur les capacités d’intelligence artificielle et de traitement du signal, plutôt que sur la puissance brute. Les performances sont donc solides, mais en deçà de celles offertes par les dernières puces Snapdragon de Qualcomm, par exemple. Heureusement, au quotidien, le smartphone se montre parfaitement fluide, sans aucun ralentissement. Et en jeu, il s’en sort honorablement, y compris sur des titres 3D gourmands. On retiendra avant tout ses capacités d’intelligence artificielle, avec des fonctionnalités comme la retouche photo intelligente et la traduction en temps réel, sans oublier l’assistant Gemini, qui bénéficient pleinement de cette puissance de calcul dédiée. Côté logiciel, le Pixel 9 Pro Fold tourne évidemment sous Android 14, avec une interface optimisée pour le format pliable, avec la possibilité d’afficher deux applications côte à côte sur l’écran interne, par exemple. On apprécie également les 7 ans de support logiciel.

Côté photo, le Google Pixel 9 Pro Fold nous régale avec son capteur principal de 48 Mpx, son ultra grand-angle de 10,5 Mpx et son téléobjectif de 10,8 Mpx avec zoom optique 5 Mpx. Les clichés capturés avec le capteur principal notamment sont riches en détails avec des couleurs très fidèles à la réalité. Le tout est bien sûr magnifié par le traitement d’image, dopé à l’IA, de Google. On a d’ailleurs droit à plusieurs fonctionnalités bien pratiques, comme le Magic Editor, qui permet de déplacer ou redimensionner des éléments dans une photo. Enfin, côté autonomie, sa batterie de 4 650 mAh lui permet de tenir une journée complète en utilisation mixte, mais en cas d’usage intensif, une recharge peut être nécessaire en fin de journée. La charge 27 W n’est de son côté pas assez rapide à notre goût.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 9 Pro Fold.

