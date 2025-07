Cette étude considère Paris comme la meilleure ville cyclable au monde

Selon le classement américain People for Bikes, Paris serait la grande ville la plus cyclable au monde devant les références néerlandaises. Lyon serait aussi placée en excellente position.

Ces cinq dernières années, Paris s’est métamorphosé : celles et ceux qui roule à vélo électrique ou mécanique au quotidien l’ont bien remarqué. Après les couloirs de bus partagés puis la piste du Boulevard des Maréchaux, les plans vélo de Paris ont permis de construire un réseau cyclable dépassant les 1 000 kilomètres.

Mais la ville est-elle si accueillante que ça pour les cyclistes ponctuels et les vélotaffeurs ? L’association américaine PeopleForBikes a établi un classement des villes les plus cyclables, dont elle a publié son édition 2025. Au total, ce sont 2 945 villes qui intègrent le palmarès, dont le score dépend de six critères :

Vitesse adaptée

Pistes cyclables protégées

Aménagement de l’espace

Traitement des intersections

Connexion des réseaux

Fiabilité des données.

Paris sur le trône, Lyon dans le top 5

La priorité a été de tisser un état des lieux pour 600 villes américaines, dont 6 obtiennent un score d’au moins 89 sur 100 et établissent le top 6 mondial.

Cependant, ces 6 communes sont de taille minuscule, sous 3 500 habitants. En effet, la vraie grande ville de Brooklyn (New York) n’enregistre que 73 sur 100.

Source : Cargoroo via la Mairie de Lyon

La grande ville n°1 du classement international – pour les villes de plus de 300 000 habitants – est Paris. Cocorico ! Avec un score de 89 sur 100, elle devance de peu les villes néerlandaises de Delft et de La Haye. Bruxelles prend la 4e place avec un score de 86, tandis qu’une seconde ville française forme le Top 5 : Lyon (86/100).

Toulouse et Strasbourg parmi les meilleures villes cyclables

Autres villes de l’Hexagone, Toulouse se place 24e avec 84 sur 100 derrière Amsterdam, alors que Strasbourg obtient la 38e position avec 82 points. Chambéry (61e) et Bordeaux (80e) sont également dans le Top 100 mondial.