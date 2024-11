Dédoublement de la piste cyclable la plus utilisée de France : où en est-on vraiment ? Voici ce qui a été dit au Conseil de Paris

Le co-président du groupe Union Capitale et Conseiller de Paris, Pierre-Yves Bournazel, a pris la parole lors du dernier Conseil de Paris concernant le projet de dédoublement de la piste cyclable du Boulevard de Sébastopol, la plus utilisée de France. L’adjoint au Maire de Paris David Belliard lui a répondu : voici ce qu’il faut retenir.

Depuis sa création en 2019, la piste cyclable du boulevard de Sébastopol est devenue un axe central pour les cyclistes parisiens. Elle est même aujourd’hui l’infrastructure la plus fréquentée de France, avec environ 14 000 passages quotidiens en moyenne depuis le début d’année 2024. Un pic à 22 712 passages a même été recensé le 5 octobre 2023.

Le problème, c’est que cette piste en double sens est désormais saturée : elle est d’ailleurs sous-dimensionnée par rapport au flux d’usagers, créant au passage une cohabitation tendue entre les cyclistes eux-mêmes, mais aussi avec les piétons à certains endroits où sont installés des passages piétons.

Le projet est en cours

Face à ce constat, la Mairie de Paris souhaite agir. Comment ? En dédoublant la piste cyclable du Boulevard de Sébastopol. Le sujet est d’ailleurs revenu sur la table lors du dernier Conseil de Paris, par la voix de Pierre-Yves Bournazel, Co-Président du groupe Union Capitale et Conseiller de Paris.

L’intéressé a prononcé le vœu 143 – que Frandroid a consulté en replay -, « relatif à la réalisation du doublement et à la sécurisation des pistes cyclables sur le boulevard Sébastopol », indiquait l’ordre du jour.

Pierre-Yves Bournazel rappelle notamment qu’une première alerte avait été émise en novembre 2023, sur l’urgence d’un changement relatif à ladite piste. À l’époque, David Belliard, adjoint à la mairie de Paris dédié à la transformation de l’espace public et aux mobilités, y avait répondu favorablement… sous condition de la mise en place d’une zone à trafic limité (ZTL) dans Paris centre, qui englobe le boulevard de Sébastopol.

Naturellement, Pierre-Yves Bournazel revient donc à la charge quelques semaines après l’intronisation de la fameuse ZTL. L’occasion pour David Belliard de faire un point d’étape sur le processus actuellement engagé qui vise à dédoubler la piste du Boulevard de Sébastopol.

Une décision qui revient à la Préfecture de police

« Ce projet est en cours. Les principes de dédoublement ont été présentés dès juillet, à la Préfecture de police, parallèlement aux discussions que nous avons menées sur la ZTL. Une étude de circulation de ce projet et des autres projets vélo de la zone a également été menée. Elle a été présentée en septembre au service de la Préfecture de police », rappelle l’intéressé.

Et de poursuivre : « Donc le projet suit son cours normal conformément à ce que nous nous sommes dit ensemble dans cet hémicycle. Et maintenant, nous laissons le temps à la Préfecture de police de se prononcer sur cet axe, qui relève d’ailleurs de leurs compétences. Les études ont été réalisées, elles sont soumises, nous sommes dans un processus normal, avec des dialogues avec la Préfecture de police ».

Un coup d’épée dans l’eau

Le vœu de Pierre-Yves Bournazel est en quelque sorte un coup d’épée dans l’eau, puisque les élus parisiens ont en réalité fait toutes les démarches possibles et qui étaient en leur pouvoir pour faire bouger les choses. La décision est désormais dans les mains de la Préfecture de police, qui doit acter sur ce projet.

D’ailleurs, Florent Giry, adjoint au Maire de Paris Centre en charge de la voirie, des mobilités et de la gestion des chantiers, s’était exprimé à ce sujet dans notre émission Twitch Survoltés du 30 octobre 2024. « Pour les grands axes, dont Sébastopol, la Préfecture de police doit avaliser tous les aménagements qu’on veut faire. Et typiquement dans la solution que l’on aimerait pour Sébastopol, notre solution et les plans sont déjà dessinés. Il va falloir leur accord », expliquait-il.

Aucun délai fixe pour la Préfecture de police

Et de préciser la nature du plan en question : « Notre plan, c’est de supprimer une voie de circulation, de façon à dissocier les deux sens de circulation de vélo. On aura la piste actuelle dans un seul sens, et on crée une autre piste en miroir de l’autre côté. Et là on résout à la fois le problème de surcharge pour les vélos, le côté un peu illisible pour les piétons, car ils n’auront pas deux feux à traverser d’un coup, mais il faut supprimer une file de circulation », avait-il présenté.

Forent Giry poursuivait : « Là, il nous faut l’accord de la Préfecture de police. Ils n’ont pas dit non encore, ils sont en train d’étudier le sujet. La Préfecture n’a pas de délai pour rendre son avis. Ils ont leur priorité : jusqu’aux JO, on peut comprendre qu’ils étaient occupés à 100 %. On fait aussi beaucoup de projets d’aménagements, donc ils en ont beaucoup à ingurgiter. Le résultat est que parfois – et ils se sont améliorés – ça a bloqué des projets ».