Le vélo électrique est-il bon pour la santé ? Cette étude nous donne des réponses intéressantes

Logiquement moins intense que sur un mécanique, l’activité à vélo électrique reste élevée selon une étude allemande. Les utilisateurs en VAE sont aussi ceux qui remplacent le plus leur voiture pour divers trajets.

Source : Velotric/unsplash

Traité de mobylette moderne ou de tricherie pour les amateurs de vélo musculaire, le vélo électrique est-il un objet pour paresseux ? Nous sommes tombés sur cet article de Chip, qui évoque un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ARD1, se basant sur une étude scientifique.

Dans celle-ci, quatre chercheurs de l’École de Médecine de Hanovre ont ciblé la différence d’activité entre les utilisateurs de vélos électriques et de vélos mécaniques. Le protocole a été de suivre 1 700 personnes en Allemagne, dont 1 250 sur un VAE. Chaque utilisateur possédait un capteur d’activité (temps, distance, fréquence cardiaque) sur une durée de 4 semaines.

Une activité toujours élevée à VAE

Sans grande surprise, le taux de cycliste qui a dépassé les 150 minutes d’activité physique hebdomadaire – la recommandation de l’OMS – est supérieure sur un vélo musculaire : 35% contre 22,4% sur un vélo électrique. La moyenne respective d’activité modérée est de 160 minutes par semaine contre 90 minutes, mais la durée de pédalage enregistrée est assez proche, 160 minutes vs 135 minutes.

Différence d’activité et de durée d’activité. // Source : British Association of Sport and Exercise Medicine

Les sorties sont également moins fréquentes en électrique – 4/semaine contre 6 en mécanique – tandis que chaque trajet est plus long (34 min vs 26 min). L’explication tient-elle dans une utilisation plus sportive du vélo mécanique, que ce soit un vélo de route ou un VTT, face au VAE très prisé en utilisation vélotaf ? Difficile à dire, mais cette étude « inclut des zones rurales et urbaines, soit plus de diversité d’infrastructures », que les autres études principalement faites en grandes agglomérations.

L’étude ajoute que certaines catégories privilégient davantage le vélo électrique, comme les personnes utilisant des médicaments réduisant le rythme cardiaque, celles atteintes de comorbidités ou tout simplement celles s’adonnant au vélo loisir.

Le vélo électrique remplace davantage la voiture

Point positif pour l’environnement, l’étude remarque que les utilisateurs de vélos électriques sont plus à même de remplacer leur voiture par ce mode de transport (alors que le vélo mécanique remplace davantage un transport collectif). À noter, les chercheurs n’observent « aucune différence entre les deux groupes étudiés sur le remplacement de la marche par le vélo ».

Le vélo électrique remplace davantage la voiture que chez les mécaniques, mais aucune différence sur la marche. // Source : Himiway/unsplash

Dernier enseignement de cette étude, l’accidentalité (sur 272 déclarations) ne montre pas de différence entre électrique et mécanique. On note toutefois une prépondérance des personnes âgées et des femmes (+50 %) à rencontrer des dangers à vélo électrique (presque-accident ou near-accident en anglais).