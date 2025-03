Peur du vol, vélo électrique reconditionné, location : cette étude s’attarde sur les grandes tendances et craintes d’Europe

L’étude E-Bike Monitor 2024 de la société GfK révèle que le sujet principal évoqué par les acheteurs potentiels de vélos électriques est celui de la protection contre le vol. D’autres grandes tendances se dégagent aussi, comme la location de vélo ou l’achat en reconditionné.

Nous suivons régulièrement le marché du vélo électrique, euphorique de 2020 à 2022, puis plombé par une crise depuis, la faute à une sérieuse baisse de la demande. Pour beaucoup, comme Bosch ou Shimano par exemple, la reprise semble se dessiner pour 2025. C’est l’avis que partage aussi la société d’études de marché GfK-NielsenIQ qui s’est penchée sur le monde du VAE avec son étude “E-Bike Monitor 2024”, dans quatre pays : Pays-Bas, Allemagne, Belgique et France.

La protection contre le vol en tête des demandes

« La demande croissante de micromobilité en général va se poursuivre”, assure Marcel Buslermolen, responsable de compte chez GfK-NIQ, qui pointe une augmentation sur les services de sécurité. Les Français, tout comme les Néerlandais, les Belges et les Allemands, ont “démontré une forte appétence pour la protection contre le vol et les services de remplacement.”

« Cette tendance souligne l’importance croissante accordée à la protection des vélos électriques », précise-t-il. « Le pourcentage d’acheteurs potentiels ayant été victimes de vol de vélos électriques varie de 12 % aux Pays-Bas à 19 % sur d’autres marchés ». Il ne dit cependant pas la valeur pour le marché français. « Le risque de vol est particulièrement élevé parmi les jeunes acheteurs » ajoute M. Buslermolen.

Les Français plus à même de louer leur vélo

L’étude montre que les trois quarts des utilisateurs ont acheté comptant leur vélo électrique en Allemagne et en Belgique. Cependant, les Français montrent un plus grand intérêt pour un vélo électrique de fonction avec 60 % des 1 000 personnes sondées (les aides et incitations sont nombreuses). La location (43 %) est aussi plébiscitée.

Les Français ont montré aussi un fort engouement concernant les fonctionnalités sur application, tandis que les Belges sont davantage sensibles à une assurance payante pour la protection contre le vol.

Le vélo électrique reconditionné, une valeur montante

Autre point, 20 à 40 % des interrogés sont séduits par l’alternative d’un achat de vélo électrique reconditionné ou d’occasion. GfK-NIQ ne dit pas ici si c’est par pure vocation écologique ou par souci d’économie, ne publiant seulement quelques valeurs choisies de son étude. Celle-ci est payante et disponible seulement aux professionnels.