Vélo électrique : voici à quel point les collectivités et entreprises ont boosté les ventes de 2023

En forte progression en 2023, le vélo de fonction ou acheté par les collectivités est surtout électrique. L’Union Sport & Cycle estime par ailleurs que son potentiel est énorme.

L’année 2023 fut compliquée pour les vendeurs de vélos électriques neufs. Avec -9 %, le secteur a vu des percées et des résistances de certaines catégories. Aussi, la dynamique est différente selon les types d’acheteurs. Car si les particuliers ont davantage boudé les revendeurs, les collectivités (communes, départements, etc.) et les entreprises publiques ou privées ont beaucoup progressé.

Le vélo électrique porteur en entreprise

« Les collectivités et entreprises ont soutenu le marché », explique Jérôme Valentin, vice-président de l’Union Sport & Cycle dans le cadre de « l’Observatoire du Cycle 2023 présenté au festival Vélo In Paris. Les chiffres de l’USC sont très intéressants, et indiquent près de 23 000 vélos achetés par les collectivités en 2023, en hausse de 16 % sur un an. Il faut toutefois pondérer le « soutien », car les 14 717 vélos électriques acquis représentent 2,2 % du marché de 2023.

Il faut y ajouter les locations aux entreprises, avec 16 520 vélos l’an dernier (+24 % par rapport à 2022). Fait étonnant, le pourcentage de vélos électriques est énorme : 80 %, contre 64 % dans les collectivités. Cela s’explique par la prise en charge employeur ainsi que des aides de l’État, que ce soit le Forfait Mobilités Durables ou l’indemnité kilométrique.

Une explosion du vélo de fonction comme en Allemagne ?

Au total, les deux secteurs cités représentent à peine 4 % du marché des 671 585 VAE écoulés en France l’an passé. « Le potentiel est grand, avec 650 000 salariés éligibles », continue Jérôme Valentin, « on pourrait en théorie doubler le marché du VAE ».

Bien sûr, tous les concernés ne vont pas passer au vélo de fonction, surtout du jour au lendemain. La mutation sera progressive et prendra plusieurs années. Pour cela, « on a besoin de développer la culture, comme les pays scandinaves avec des infrastructures », appuie J. Valentin, « c’est en route, et il faut maintenir ces efforts ». D’ailleurs, l’exemple allemand est encourageant. Outre-Rhin, on estime à près d’un million le nombre de vélos et vélos électriques de fonction selon Les Échos.

« Le taux de renouvellement est plus rapide », ajoute J. Valentin. En effet, les vélos électriques y sont proposés en location par des acteurs spécialisés, comme Zenride, Tandem ou Azfalte. De 12 à 48 mois, ces VAE sont ensuite reconditionnés, là aussi par des spécialistes à l’image d’Upway et Loewi. Attention cependant : si le vélo de fonction nécessite un rachat après 3 ans environ, l’USC a aussi mis en exergue en parallèle la filière du vélo électrique reconditionné comme un frein au développement du vélo neuf.