Quel vélo électrique reconditionné choisir en 2023 ? Voici nos conseils

La grande démocratisation des VAE implique aussi une foule de modèles en circulation sur le marché. Le reconditionnement peut aussi être une solution viable pour obtenir un modèle de qualité. Découvrez ci-dessous notre sélection des meilleurs vélos électriques reconditionnées.

Top 3 des vélos électriques reconditionnés recommandés

Le marché des VAE est encore en pleine expansion, et les prix peuvent vite flamber. Il n’est pourtant pas nécessaire de dépenser des milles et des cents pour obtenir un excellent vélo électrique. Il suffit de penser au reconditionné.

À l’instar du smartphone, il est possible d’offrir une seconde vie à un vélo électrique. Des marques telles qu’Upway se spécialisent dans le reconditionnement de VAE. Si vous avez un budget plus serré, choisir un vélo électrique reconditionné vous permet de faire une affaire, tout en ayant un produit de qualité. Si vous possédez déjà un modèle, la bonne solution peut aussi être de le revendre. Et si, enfin, vous préférez avoir une assurance, nous avons rédigé un dossier complet pour tout y comprendre.

Une fois votre nouveau vélo électrique d’occasion entre les mains, vous n’aurez plus qu’à vous équiper. Rendez-vous sur notre sélection des meilleurs accessoires pour vélo. Si vous souhaitez protéger votre acquisition, voici une sélection des meilleurs traceurs GPS pour vélos.

NCM C5 Un vélo électrique reconditionné pas cher

Que se passe-t-il lorsque le meilleur vélo électrique pas cher passe au reconditionné ? Le NCM C5 est l’un des meilleurs vélos à assistance électrique sur le plan du rapport qualité/prix. D’abord grâce à un design assumé. La position se veut sportive et ne s’adresse donc pas à tout le monde. On peut tout de même regretter quelques scories sur les finitions avec quelques traces de soudure.

Grosse surprise, un capteur de couple est présent sur le vélo électrique. Ce genre de dispositif est habituellement réservé au haut de gamme. Le moteur Das Kit de 250 W revendique un couple de 50 Nm. Sur le papier, d’excellentes dispositions, sauf que l’assistance oscille entre les 20 et 25 km/h une fois sa vitesse de croisière atteinte. Ce qui peut être un vrai problème si vous êtes regardant sur votre allure.

Le NCM C5 offre aussi une excellente autonomie. Sa batterie de 432 Wh promet normalement une endurance de 100 km. Dans les faits, nous avons pu pousser jusqu’à 75 kilomètres, ce qui est déjà excellent. La recharge nécessite d’abord de vous adapter au retrait de la batterie. Il faut ensuite 6 heures pour la charger complètement. Pas d’application connectée, mais un module directement situé sur le guidon pour allumer le vélo et jauger son autonomie.

En termes de prix, si le vélo électrique était lancé à 1099 euros, son alternative reconditionnée pointe désormais à 799 euros. Une bonne affaire pour un vélo à petit prix. Afin d’en apprendre plus, lisez notre test du NCM C5 sur Frandroid.



Moustache Lundi 27.3 Le vélo pensé pour la ville

Le célèbre constructeur Moustache dispose d’un catalogue aussi vaste qu’incompréhensible. Pour faire court, si vous êtes à la recherche d’un bon vélo électrique urbain reconditionné, le Lundi 27,3 est la référence conseillée. Le design est tout en maîtrise avec un guidon en forme de « M ». Les finitions sont bonnes certes, mais le vélo peut se révéler trop massif avec ses 25,5 kilos sur la balance. Un problème pour ceux qui habitent en appartement sans ascenseur.

Une fois assis sur la selle pourtant, il ne reste plus que le confort. Son style hollandais vous apporte une position de conduite très droite tandis que ces performances le rendent recommandable aussi bien pour la ville que la banlieue. Le Lundi 27.3 se dote d’un moteur Bosch Performance Line revendiquant une puissance nominale de 250 W avec une poussée à 600 W. En matière d’assistance électrique, il apporte une réelle satisfaction et s’adapte à vos besoins, quel que soit le mode sollicité.

Lors de notre test, le Moustache Lundi 27.3 a été capable d’encaisser une cinquantaine de kilomètres avant d’être mis à recharger. Toutefois, nous avions sollicité le mode Turbo du vélo électrique. En étant plus économe avec d’autres modes, il est possible de pousser quelques kilomètres supplémentaires. De son côté, la batterie est simple à retirer.

L’équipement de série du vélo électrique est aussi de haut niveau. Vous avez droit à un garde-boue, une béquille, des feux avant et arrière ainsi qu’un bloqueur de roues. Seul son prix pouvait poser problème puisque neuf, il est affiché à 3399 euros. Une fois reconditionné, le vélo électrique est disponible à 2499 euros. Lisez notre test du vélo électrique Moustache Lundi 27.3 pour en apprendre plus.



Lapierre e-Explorer 6.5 Le vélo de route reconditionné

Ceux en quête d’un vélo électrique polyvalent peuvent aussi se tourner vers le Lapierre e-Explorer 6.5. Le modèle a presque le même défaut que son rival cité plus haut, à savoir un tarif trop élevé dans sa version neuve. Si le vélo Lapierre ne manque pas d’élégance, la qualité de ses finitions nous avait fait tiquer lors de son test.

Pourtant, le produit est facile à prendre en main. Avec un bon équilibre à la clé, il est possible de l’utiliser aussi bien en ville qu’en dehors. Sur la selle, votre confort n’est jamais mis à rude épreuve même sur des chemins un peu plus folkloriques. Le moteur Bosch Performance Line est associé à un capteur de force dynamique. Un léger coup de pédale peut vous faire partir dans les tours.

Cela va de pair avec une bonne autonomie. Pendant notre essai du vélo électrique, celui-ci a été capable de tenir 117 km que nous avons parcouru en mode « Tour », soit le troisième plus puissant derrière les modes « Turbo » et « Sport ». La batterie de 500 Wh se révèle être de bonne qualité. Pour la recharge, il suffit d’utiliser la clé de sécurité afin de la détacher du cadre.

Le vélo électrique Lapierre dispose d’un joli panel d’équipements de série. En vrac, se trouvent, la béquille, le garde-boue, un porte-bagage et un feu avant. Petit bémol sur ce dernier, notre test a mis en lumière que le feu en manquait pour les zones hors de la ville. En termes de prix, si le vélo était à 3199 euros lors de son lancement, vous pouvez désormais le dénicher à 2699 euros en reconditionné. Notre test du Lapierre e-Explorer 6.5 est disponible pour en savoir plus.



Eovolt Afternoon (2023) Un vélo pliable à bas prix

Vous êtes en quête d’un vélo électrique pliable ? Il existe de nombreux modèles disponibles moins chers en reconditionné. C’est le cas de l’Eovolt Afternoon. Son design est plutôt atypique, mais peu importe votre taille, il est plutôt aisé de se mettre en selle. Le pliage est quant à lui assez simple à maîtriser. Quelques points de réserves sont à noter au niveau de l’aimant pour les roues qui n’est pas suffisamment efficace. Son poids de 22 kilos limite aussi son transport.

En ce qui concerne la conduite, l’Eovolt Afternoon joue la carte du confort au détriment du sportif. Avec une assise droite, il révèle tout son potentiel en ville, se révélant très maniable dans les rues. Les larges pneus ballon CST excellent dans l’absorption des bosses. Le moteur arrière du vélo électrique délivre un couple de 40 Nm et est suffisant pour les petites montées. Lorsque celles-ci se font plus rugueuses, votre mollet sera plus sollicité, mais l’assistant électrique lisse votre effort.

La batterie de 378 Wh se cache au sein du gros tube de selle. Cela nous a permis de rouler 80 km sans problèmes. Une performance remarquable pour un vélo électrique pliable. Pour un vélotaf ce sont des performances tout à fait honorables. Afin de recharger la batterie, il vous faudra 6 heures au total. L’absence d’un voyant pour la jauge peut poser problème. Par ailleurs, la connectivité et l’écran du vélo se contentent du strict minimum. Un véritable crève-cœur !

Surtout, le vélo électrique pliable se révèle être intéressant dans sa version reconditionnée. Lors de sa sortie, l’Afternoon version 2023 était lancé à 2199 euros. Sur des sites de reconditionnement comme Upway, il peut se dénicher à 1399 euros. Pour en apprendre plus sur le modèle, lisez notre test de l’Eovolt Afternoon.



Gazelle Ultimate T10 HMB Un vélo électrique reconditionné polyvalent

8 /10 Fiche produit Voir le test Un comportement dynamique

Un comportement dynamique Position confortable

Position confortable Son autonomie Un poids lourd

Pour un vélo électrique à utiliser au quotidien, le Gazelle Ultimate T10 HMB est une bonne solution, surtout en reconditionné. Le design est un peu plus sportif que les traditionnels vélo hollandais. Si vous êtes à la recherche d’un certain dynamisme, c’est le véhicule qu’il vous faut. Les finitions sont excellentes, mais son poids de 28,1 kilos vous empêchent de pouvoir le porter à la main.

Ce vélo est polyvalent. Il est aussi à l’aise en ville qu’en dehors. La position de conduite est droite tout en étant confortable. Le vélo Gazelle se veut ainsi dynamique et maniable. Afin d’offrir encore plus de confort sur la route, la fourche suspendue permet de mieux supporter les aspérités de la route.

En matière de performances, c’est un moteur Bosch Performance Line développant 75 Nm. C’est aussi bon pour l’usage citadin que le loisir. Le capteur de couple est excellent puisque le Gazelle bondit au moindre coup de pédale. Le dérailleur Shimano Deore permet de passer les vitesses sans soucis.

Dans sa version de base, le vélo électrique dispose d’une batterie Bosch de 500 Wh. Des dispositions suffisantes pour tenir 150 kilomètres. On regrette surtout qu’un pack avec une batterie de 625 Wh soit en option pour 200 euros supplémentaires. Tout n’est pas à jeter puisque cette dernière peut faire le plein en 4 heures. Le vélo Gazelle est lancé à 3799 euros neuf, tandis que sa version reconditionnée est à 2899 euros. Notre test du Gazelle Ultimate T10 HMB est disponible sur Frandroid.



Moustache Lundi 20.3 Dual Le vélo cargo électrique reconditionné

7 /10 Fiche produit Voir le test Puissance et freinage de qualité

Puissance et freinage de qualité Son endurance exceptionnelle

Son endurance exceptionnelle La sécurité des passagers assurée Pas de suspensions

Si le marché du vélo cargo électrique est en expansion, il est difficile de trouver de bons modèles en reconditionné. En effet, il s’agit de véhicules plus particuliers avec un train arrière plus allongés. Ils sont pensés pour le transport de passagers. Pour ceux habitant en ville, les vélos cargos peuvent tout à fait remplacer une voiture.

Parmi les modèles que nous avons pu tester, nous vous recommandons la gamme issue de chez Moustache. Si nous avons fait un essai du Lundi 20.3 Dual, c’est la version Lundi 20.5 Dual qu’il est plus simple de trouver en reconditionné. C’est un vélo cargo, ce qui implique un véhicule massif.

Bien évidemment, quelques différences sont à noter dans la conception avec des pneus 20 x 2,35 ainsi que le plateau. La position de conduite reste identique avec un style hollandais vous faisant tenir droit sur la selle. Bien sûr, avec ses 36 kilos et sa construction rugueuse, c’est un véritable tank à conduire. Cela rend les manœuvres un peu plus complexes à réaliser. Toutefois, Moustache excelle dans la qualité de ses freins pour une conduite en sécurité.

En termes de performances, c’est un moteur Bosch Performance Line CX avec un couple de 85 Nm qui permet de propulser bien comme il se doit un vélo électrique de ce poids. Il est possible de monter jusqu’à 25 km/h, ensuite, il faudra solliciter vos mollets pour aller plus vite. La puissance du moteur en crête de 600 W permet de bien vous épauler. On peut en revanche parler d’un réel défaut : l’absence de suspensions qui est préjudiciable.

L’option d’une double batterie est certes couteuse puisqu’elle ajoute 1000 euros à la facture finale, mais peut se révéler indispensable. Avec peu de charge, il est possible d’atteindre les 200 kilomètres. Vous pouvez faire des sorties de 4 heures sans vous préoccuper de votre vélo électrique. Les deux batteries se chargent en simultanées. Au sein de la gamme Lundi 20.5, la version Dual est chiffrée à 7899 euros. En reconditionné, le vélo cargo se trouve à 6299 euros. Notre test du Lundi 20.3 Dual peut vous donner quelques éléments supplémentaires à considérer avant un éventuel achat.

Comment choisir un vélo électrique reconditionné ?

Pourquoi acheter un vélo électrique reconditionné ?

Quelle subvention pour l’achat d’un vélo électrique reconditionné ?

La question ici se pose au cas par cas. Dans notre papier regroupant toutes les primes à l’achat, certaines régions spécifient clairement que le vélo électrique acheté doit être neuf afin que la prime puisse s’appliquer. Il est tout de même possible de profiter des bonus écologiques de l’état.

Si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 6 358 euros, vous bénéficiez de 400 euros de prime à l’achat ;

Si votre revenu fiscal est compris entre 6 358 euros et 14 089 euros, la prime est plafonnée à 300 euros.

Enfin, ceux qui souhaitent troquer leur voiture contre un vélo électrique peuvent même bénéficier de la prime à la conversion.

Upway, Décathlon : quels sont les revendeurs de confiance pour un vélo électrique reconditionné ?

La réelle difficulté pour le consommateur est de trouver une enseigne de confiance pour acheter un vélo à assistance électrique reconditionné. Voici quelques conseils. Tout d’abord essayer de trouver une marque sérieuse avec un réel service client et un suivi derrière. Vouloir économiser quelques euros chez un vendeur obscur peut vous causer quelques désagréments. En France, une marque comme Upway s’est spécialisée dans le reconditionnement de vélo électrique et propose un large choix de vélos. Nous avons pu visiter l’usine de l’entreprise où sont repris les vélos. Dans la même veine, Decathlon reprend aussi ses vélos électriques.

Pourquoi acheter un vélo électrique reconditionné ?

