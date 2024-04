VTC, cargo, urbain, VTT, pliant : voici les vélos électriques qui ont le plus cartonné ou souffert en 2023, avec une surprise

Dans un marché du cycle en chute de 14 % en 2023, tous les genres de vélos électriques ne sont pas logés à la même enseigne : le VTC sort son épingle du jeu, le vélo urbain électrique s'est complètement cassé la figure.

Les chiffres de l’Observatoire du Cycle 2023 ont été clairement moroses. La baisse du marché n’est pas une surprise, mais c’est toujours un choc de voir autant de rouge dans un secteur habitué aux hausses depuis tant d’années, tout particulièrement pour les vélos électriques. Toutefois, le portrait n’est pas totalement négatif. Certains types de vélos s’en sortent, et ont limité la casse en 2023. D’autres ont littéralement sombré.

VTC, le (tout) chemin du succès

La conférence de presse à laquelle Frandroid s’est rendu nous a livré tous les détails sur les catégories de vélos vendus en 2023, et leur évolution. Mieux, on connaît même leur progression – ou non – chez les vélos électriques.

Le VTC est clairement le secteur en vogue, en hausse de 5 %. Étonnant, car son homologue classique ou musculaire est en repli de 23 %. Et dommage, on ne connaît pas sa part dans les 671 585 VAE écoulés l’an passé.

On définit ces vélos tout-chemin comme des cycles polyvalents. Ni urbains ni VTT, ils possèdent généralement une suspension avant, des pneus assez larges et une position semi-active pour pouvoir évoluer sur sentiers comme sur bitume, voir un peu de tout-terrain. Ainsi, les VTC électriques sont probablement une des raisons de la plus forte chute de 2023 : – 25 % chez les vélos urbains.

En quête d’un vélo unique pour tous types de sorties, les Français ont probablement délaissé le vélo de ville électrique. Par contre, on explique moins la déconvenue du vélo pliant électrique, lui aussi à -25 %. La raison est potentiellement la suivante : les vélotaffeurs qui ont pu s’équiper pendant la période post-Covid l’on fait en masse ces dernières années. Résultat, ils n’ont pas besoin de renouveler leur achat. Du moins pas tout de suite.

Le vélo cargo électrique en stagnation

Par contre, le vélo cargo électrique n’a pas subi ce sort. Si elle demeurait la catégorie la plus dynamique en 2022 après avoir doublé sa croissance par rapport à 2021, les longtails et autres biporteurs ont stagné en 2023. Ceci, malgré un coût très élevé, généralement supérieur à 4 000 euros.

« L’afflux de nouveaux fabricants a soutenu le marché », souligne Yolaine Urvoy, codirectrice de la fédération Les Boîtes à Vélos, qui rappelle que « les aides à l’achat ont quadruplé en 2023 ». L’arrivée de Decathlon R500E a sûrement aussi été bénéfique, tout comme les nouvelles versions du Gaya, lancées sous les 3 000 euros.

En 2024, le cargo sera-t-il de nouveau en hausse ? Le récent Nakamura Crossover Longtail va encore renforcer l’attractivité, mais les professionnels aussi vont l’adopter. « Le vivier est important pour passer sur un transport en vélo cargo et face à l’accessibilité restrictive [ndlr : des voitures et utilitaires en ZFE, zones apaisées, etc] qui encourage le report », continue Y. Urvoy. « Un tiers des trajets urbains pourraient être remplacés par des vélos cargos », estime-t-elle.

Le gravel gravit les échelons du marché du vélo

Enfin, le vélo de loisir moins touché par la fougue du Covid et de l’accroissement des pistes cyclables, n’a pas été victime d’une forte baisse. Le VTTAE a certes baissé, mais seulement de 4 %, tandis que les vélos de course sont dans le positif à +3 %. Nous n’avons toutefois pas le détail du vélo gravel électrique, alors que ce type de cycle explose chez les mécaniques : + 33 % en 2023 vs 2022, un segment définitivement en vogue.