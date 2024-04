Ces nouveaux gravel électriques de Cube sont aussi taillés pour le quotidien

Misant sur un cadre en carbone et le moteur léger Bosch Performance Line SX, les premiers vélos gravels électriques Cube Nuroad Hybrid se déclinent en 5 versions dont deux équipées pour le vélotaf.

Le gravel remporte un franc succès chez les amateurs de vélo loisir, mais aussi chez les vélotaffeurs. Pour allonger leurs distances ou leur permettre d’arriver au bureau sans – trop – transpirer, Cube Bikes leur a concocté un premier vélo gravel électrique.

Un vélo gravel nourrit au carbone et au Bosch SX

Le Cube Nuroad Hybrid C : 62, de son nom, est inédit dans le catalogue, aux côtés des nombreux urbains, VTC et VTTAE. Son cadre est intégralement en carbone, tout comme sa fourche, qui pèse seulement 2 kg. Ce vélo est taillé pour divers usages et pratiques, grâce à sa compatibilité avec des pneus de 50 mm de largeur maximum et des fixations en tous pour accueillir un panel d’accessoires.

Le gravel utilise un axe traversant (Boost) à l’arrière, et des protections de patte de dérailleur (UHD), ainsi qu’un guide de chaîne DirectMount.

Le cœur électrique du Cube Nuroad repose sur le moteur central Bosch SX. On ne présente plus ce bloc adulé par les derniers VAE en vogue, délivrant 55 Nm de couple dans un format léger et compact. Il s’associe sans surprise à une batterie 400 Wh non amovible, ainsi qu’à la petite console Mini Remote. Bon point, le Bosch Smart System est inclus, ce qui apporte une belle dose connectivité dont le suivi de trajets et la navigation GPS.

De l’aventure en légèreté

Sur cette base carbone et Bosch SX, la marque allemande a décliné son gravel en cinq versions. Enfin, il existe en fait 3, accompagnée de deux autres versions qui se différencient uniquement par leur panel d’équipement de série. Le haut de gamme se nomme Cube Nuroad C : 62 SLT 400X, doté d’une transmission performante SRAM XX Eagle à 12 vitesses. Il est aussi celui qui tire au maximum son poids vers le bas avec ses roues en carbone, atteignant 12,9 kg (sans pédales).

Le Nuroad SLX 400X. // Source : Cube Bikes Le Nuroad Race 400X. // Source : Cube Bikes Le Nuroad Race FE 400X. // Source : Cube Bikes

Le modèle intermédiaire SLX 400X pèse 13,8 kg, en raison de sa transmission SRAM GX Eagle, ses roues Kevlar et pneus Schwalbe G-One Bite Evo. Le gravel électrique d’entrée gamme est le Race 400X, doté d’une transmission Shimano GRX, d’un cintre et d’un tube de selle en aluminium. Son poids grimpe ainsi à 14,3 kg.

Deux versions tout équipées

On le disait, deux versions existent avec des équipements, les SLX FE et Race FE. Avec les mêmes caractéristiques que la variante « nue », ils intègrent des garde-boue, une béquille et des éclairages, tous de la filiale maison Acid. Le prix est cependant supérieur de 200 euros. Le Cube Nuroad C : 62 démarre au prix de 3 999 euros, dont voici la gamme complète.

SLT 400X : 6 999 euros

SLX 400X : 4 999 euros

SLX FE 400X : 5 199 euros

Race 400X : 3 999 euros

Race FE 400X : 4 199 euros