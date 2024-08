« De 1000 à 1500 euros en moyenne » : revendre son vélo électrique n’a jamais été aussi simple qu’avec Upway

Vous souhaitez revendre de votre vélo électrique mais n’avez pas envie de vous infliger la corvée d’une annonce Leboncoin ou Facebook Marketplace ? Upway est là avec une offre de reprise aussi simple que rapide, et qui peut vous rapporter en moyenne 1000 à 1500 euros.

Source : Upway

Ces dernières années, le parc de vélo électrique en France n’a cessé d’augmenter. En 2023 par exemple, il s’est écoulé la bagatelle de 678 500 unités, ce qui est loin d’être anodin. Une croissance qui impressionne, surtout au regard du coût d’entrée sur le marché. Avec un prix moyen situé aux alentours de 1 967 euros, le vélo électrique constitue encore un investissement important, capable de freiner le passage à l’acte.

C’est là qu’intervient Upway, une société spécialisée dans l’achat et le reconditionnement de VAE. Son but ? Donner accès à un vaste catalogue de vélos électriques reconditionnés à des tarifs abordables.

Mais Upway n’est pas seulement au service des nouveaux entrants sur le marché des VAE. Il s’agit aussi, pour les cyclistes désireux de se séparer de leur vélo, d’un bon moyen pour se simplifier la vie. Que vous n’ayez plus l’utilité de votre vélo, ou que vous cherchiez à remplacer votre modèle actuel par une référence plus récente, Upway vous offre un moyen efficace de revendre votre vélo à bon prix. Pas besoin d’écrire et poster une annonce ou gérer les multiples demandes de potentiels acheteurs : le processus de reprise est limpide, ne prend que quelques minutes et vous permet d’obtenir votre argent en quelques jours seulement.

Upway, une démarche écologique et économique

Avec la prise de conscience écologique, les mentalités évoluent. Depuis quelques années maintenant, la seconde main connaît un boom sans précédent et les consommateurs ne rechignent plus à abandonner le neuf pour adopter des appareils reconditionnés. Une démarche assez répandue sur le marché des smartphones ou de l’électroménager, et qui a gagné, en 2021, celui des vélos électriques avec la création d’Upway.

Une démarche logique lorsque l’on voit l’importance du parc de VAE en France, et qui permet de répondre à une problématique beaucoup plus large : celle des déchets électroniques. Les appareils électriques, que ce soit des ordinateurs, des smartphones, ou bien des vélos, sont extrêmement difficiles à recycler. Chaque année, la mise au rebut de ces appareils génère un nombre considérable de déchets aux émissions carbone catastrophique. Leur offrir une seconde vie à donc un impact positif sur la planète immédiatement quantifiable.

Source : Upway

La démarche adoptée par Upway a aussi un intérêt économique pour de nombreuses personnes. D’un côté, elle permet à bon nombre de personnes de troquer leur voiture pour un vélo électrique de grande marque à des tarifs beaucoup plus abordables que le neuf. De l’autre, cela permet à des possesseurs de VAE de se séparer de leur vélo dans les meilleures conditions. Ce qui évite aussi que des vélos inutilisés ne restent à sommeiller dans le fond d’une cave ou d’un garage jusqu’à ce qu’ils soient inutilisables.

Comment faire reprendre mon vélo électrique par Upway ?

Contrairement à la revente entre particuliers, qui est régulièrement jalonnée d’étapes pénibles et prend souvent un temps fou, le processus de reprise d’un VAE par Upway est extrêmement rapide et d’une simplicité déconcertante. Trois étapes suffisent à valider la reprise et obtenir le paiement de votre vélo :

tout commence par un questionnaire disponible sur le site d’Upway, et qui permet en deux minutes seulement de décrire le vélo et son état général. Des informations nécessaires pour qu’Upway puisse estimer la valeur de votre VAE, et vous faire une offre. Cette dernière est généralement transmise dans les 48 heures, et valable 14 jours ;

une fois que vous aurez accepté l’offre, vous pourrez envoyer votre vélo à Upway. La société propose un service d’enlèvement gratuit à l’endroit et moment de votre choix. Afin d’assurer la sécurité de votre vélo pendant son transport, Upway demande aux résidents hors de l’Île-de-France de l’emballer dans un carton, et propose même un kit d’expédition si vous n’avez pas de carton ad hoc ;

dès réception du vélo, les mécaniciens d’Upway contrôlent la conformité du vélo aux déclarations du questionnaire. Une fois tout en ordre, un virement du montant de l’offre de la reprise est versé par virement bancaire sur votre compte dans un délai de 24 heures.

Si Upaway reprend la très grande majorité des vélos électriques actuels, quelques restrictions s’appliquent toutefois. La société ne reprend en effet pas les vélos achetés avant 2014, ni les vélos débridés ou non conformes au cadre légal. Les dommages structurels, l’absence de batterie ou d’accessoires (chargeur, clefs) sont aussi rédhibitoires.

Source : Upway

Le prix de reprise est quant à lui la synthèse de plusieurs facteurs : marque du vélo, kilométrage, usure, état du marché, coût du reconditionnement. Tout est pris en compte afin de proposer un prix le plus juste possible pour le vendeur, tout en garantissant un tarif raisonnable au futur acheteur.

L’année passée, à l’occasion d’un entretien réalisé par Frandroid, Toussaint Wattinne (confondateur d’Upway), estimait que la revente d’un VAE auprès d’Upway rapportait entre 1 000 et 1 500 euros. À l’heure actuelle, plus de 3 000 clients ont déjà fait confiance à Upway pour donner une seconde vie à leur vélo électrique.

Un processus de reconditionnement poussé pour une nouvelle vie

La très grande force d’Upway, au-delà de la simplicité du processus de reprise, est sans conteste le soin apporté aux vélos que la société reconditionne. Upway possède en effet un gigantesque centre de recondtionnement à Gennevilliers qui lui permet de réceptionner, réparer et stocker tous les vélos qui lui sont confiés.

Sur place, une équipe de mécaniciens scrute méticuleusement chaque vélo qui arrive pour définir l’état général, l’usure, et les éventuelles pièces à changer. Un contrôle en 20 points qui permet de définir un plan d’action avant de pouvoir le remettre en circulation. Si la plupart des tests concernent l’intégrité physique du VAE, Upway prend aussi soin de tester l’électronique embarquée et la batterie. De quoi identifier le moindre problème et remplacer les pièces défaillantes si besoin est.

Source : Upway

Une fois remis en état, chaque vélo est ensuite nettoyé et envoyé au stand photo pour se faire tirer le portrait. S’ensuit un véritable shooting qui servira à le mettre en valeur sur le site d’Upway en vue de sa remise en vente. Un processus complet et détaillé qui permet à Upway de proposer des vélos reconditionnés d’excellente facture, dans un état aussi proche que possible du neuf. La société propose même une garantie d’un an sur les vélos qu’elle vend. Un procédé qui a amplement été détaillé l’année passée dans cet article réalisé par Frandroid.

Aujourd’hui, Upway propose plus de 1 700 vélos reconditionnés issus des plus grandes marques comme Moustache, Nakamura, Cube, Lapierre ou Giant.