Le célèbre constructeur de vélos Cube prend une décision atypique pour produire certaines de ses pièces

Le fabricant allemand Cube Bikes a pour objectif d’implanter une usine en Égypte, afin de fabriquer des pièces en polymère renforcé de fibres de carbone (Carbon Fiber Reinforced Polymer). Les volumes de production pourraient atteindre 300 000 pièces par an. Un projet intéressant, lorsque l’on sait que le poumon productif de la filière se trouve en Asie.

Source : Cube

L’Asie – et plus spécifiquement la Chine, Taïwan ou encore le Vietnam – est la région principale où sont produits les composants de nos vélos électriques et vélos mécaniques, des transmissions aux freins en passant par les cadres, certains moteurs ou encore les pneus. C’est véritablement le centre névralgique du secteur en termes de production.

Cube s’intéresse de très près à l’Égypte

Voir Cube Bikes lorgner sur des terrains égyptiens pour y installer une usine de composants est donc une chose somme toute « étonnante ». Ce n’est du moins pas la norme, et cela reste quoi qu’il arrive intéressant de voir des acteurs allemands d’envergure s’implanter dans des zones jusque-là peu exploitées.

Comme nous l’apprend Bike EU, qui rapporte les éléments d’une agence de presse égyptienne, ce projet résulte d’entretiens entre le ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El Khatib, et des hauts responsables allemands, ainsi que des représentants d’entreprise, dont ceux de Cube Bikes.

Le Nuroad SLT 400X. // Source : Cube Bikes

L’idée est d’installer une usine capable de produire des pièces en polymère renforcé de fibres de carbone, à hauteur de 300 000 unités par an. Les exportations pourraient avoisiner la valeur symbolique de 10 millions d’euros, pour un investissement initial de 5 millions d’euros. Bref, tout ceci serait rapidement amorti.

Un terrain de 40 000 mètres carrés en vue

Cubes Bikes aurait déjà planifié une seconde visite en Égypte, afin de sécuriser un terrain de 40 000 mètres carrés dans la ville de Ramadan, au nord-est du Caire, rapporte Bike EU. La firme d’outre-Rhin pourrait même aller plus loin, puisqu’elle réfléchirait même à construire une usine de production de vélos.

À voir si cette initiative inspirera d’autres constructeurs européens, et si une dynamique davantage concentrée vers cette région d’Afrique se mettra progressivement en place au cours des prochaines années.