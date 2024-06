Ce nouveau vélo électrique tout-chemin Cube impressionne par sa légèreté

Pesant entre 16 et 17 kg, le nouveau vélo électrique de randonnée Cube Kathmandu Hybrid C:62 mise sur le moteur compact Bosch SX et un format rigide combiné à un cadre carbone pour tenter de séduire son public.

Un vélo électrique pour la randonnée, c’est dans l’inconscient un vélo robuste, lourd et taillé pour amortir tous les terrains. Cela peut surprendre certains, mais le nouveau VTC Cube Kathmandu Hybrid C:62 est dépourvu de suspension (à l’instar du Decathlon Stilus E-Touring) et très léger sur la balance.

En effet, certains randonneurs puristes préfèrent un vélo électrique rigide ne rebondissant pas en permanence, effet qui peut fatiguer sur de longues distances. Pour les autres ne jurant que par le confort et l’amortissement, ils pourront toujours se tourner vers les Kathmandu Hybrid 625/750 possédant une fourche et une selle suspendues.

Un vélo de randonnée léger, mais puissant

Démuni de suspension, le Kathmandu Hybrid C:62 joue ainsi la carte de la légèreté : ce VAE affiche entre 16,2 et 17,2 kg grâce à son cadre carbone « C:62”. Le poids total supporté est de 150 kg, vélo inclus. Cube cède également à la mode du biton, un peu à la manière des Winora iRide Pure. Si les vélos de route ou VTTAE aiment se démarquer, les VTC sont plutôt conservateurs. Ici, la marque allemande reste prudente en termes de style, avec des livrées noir ou vert aux traitements mat/brillant.

De plus, le Cube Kathmandu Hybrid C:62 propose deux géométries totalement différentes : le cadre haut à position active et le cadre bas à position semi-active. Tous deux partagent néanmoins les mêmes composants – souvent de la marque maison ACID – et la même assistance électrique. Cette dernière repose sur le moteur Bosch Performance Line SX – déjà utilisé sur le gravel Nuroad – doté du Bosch Smart System et de l’écran Kiox 300. Quant à sa batterie de 400 Wh, elle est malheureusement non amovible, mais s’offre un chargeur rapide d’intensité 4 A.

Enfin, cette nouveauté VTC Cube propose deux variantes SLT et SLX. Elles diffèrent uniquement par leur groupe Shimano (transmission à 12 vitesses freins disque hydrauliques de 180 mm)

SLX : Deore M6100 :

SLT : Deore XT M8100 (plus haut de gamme).

Le Cube Kathmandu Hybrid C:62 sous 4 000 euros ?

Le Cube Kathmandu Hybrid C:62 n’indique pas ses tarifs en France. Mais après une courte recherche dans les pays voisins, son prix serait d’environ 3 999 euros en version SLX et 4 799 euros en SLT.

Il inclut l’équipement comprenant les garde-boue, la béquille, l’éclairage puissant (110 lux/550 lumens), et le porte-bagages arrière MIK HD. La disponibilité de ce vélo électrique de randonnée semble ainsi imminente dans le réseau de centaines de revendeurs en France.