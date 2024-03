Vous allez adorer les couleurs de ce nouveau vélo électrique urbain équipé du dernier moteur Bosch

A-mi chemin entre le confort et les performances via son moteur central Bosch SX, le nouveau vélo électrique Winora iRide Pure mise sur la finesse et des couleurs originales pour percer. Présentation.

Bien que le groupe Accell soit en profondes difficultés, cela ne l’empêche pas de continuer de sortir des nouveautés. Dès février, nous vous dévoilions déjà un premier aperçu de l’inédit vélo électrique de Winora. Le VAE allemand arrive ce jour de manière officielle, et confirme son patronyme d’iRide Pure.

Force Bosch mais design zen ?

Ce vélo s’inscrit donc dans la gamme en tant qu’urbain performant et dynamique. Il laisse la dimension sport à l’E-Flitzer et la position plus confortable aux Sinus. Le Winora iRide Pure ne laisse pas de mystère quant à son objectif, le nom i suggérant « Interactif » ou « Intelligent ».

En effet, l’écosystème Bosch anime ce vélo avec le Smart System, via l’application eBike Flow aux nombreuses statistiques et fonctionnalités. On retrouve surtout le récent moteur Bosch SX, très vif et assez sport en raison de sa cadence élevée de fonctionnement. Il est guidé par deux boutons au guidon et profite d’une petite console en tête de tube (l’écran Intuvia 100 est en option).

C’est justement là que l’on sent la dimension « Pure ». Elle se retrouve dans le dessin sobre du cadre en aluminium, lequel contient la batterie de 400 Wh, amovible et avec un cache à retirer – couleur cadre, comme les garde-boue. Une sangle pratique pour le retrait et le transport a été ajoutée. Par contre, ce vélo montre bien qu’il est originaire d’Allemagne, des soudures bien visibles comme c’est souvent le cas chez les marques d’outre-Rhin. Les coloris, eux, sont originaux, avec du noir, du violet « velours », du rouge « gloss » et un bleu « Nil » qui possèdent des haubans et bases de teintes différentes.

Dérailleur ou Nexus

Derrière cette allure biton, le cadre se décline en deux versions fermées High – déjà à barre inclinée – et semi-ouverte Low pour un enjambement facilité. Plutôt urbain, le Winora iRide Pure possède toutefois un petit amortisseur en tête de fourche, d’un débattement 25 Nm, combiné à une selle télescopique. Un peu de confort donc, où les pneus Continental Contact Urban tenteront de filtrer les vibrations. Ces gommes viennent recouvrir les roues 27,5 pouces, dont les freins diffèrent selon le modèle.

En effet, le vélo électrique se décline en deux versions R5f et X10. Comme le suggèrent ces noms, le Winora iRide Pure R5f fonctionne avec une transmission Nexus 5 via une courroie et des freins Deore à étriers 2 pistons. Quand le X10 intègre un dérailleur Cues et une cassette 10 vitesses, et des freins MT410.

Le Winora iRide Pure débute au prix de 3 399 euros en variante X10, et tutoie les 4 000 euros en R5f. Quatre tailles (XS à L) sont disponibles en cadre Low et trois (M à XL) en High. L’équipement comprend le porte-bagages MIK 15 kg à l’arrière, l’adaptateur SP Connect, l’éclairage lié à la batterie ainsi que la béquille.