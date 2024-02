Le dernier moteur Bosch ultra-compact s’inviterait sur ces nouveaux vélos électriques Winora

Comme beaucoup d’autres constructeurs européens, Winora prépare aussi un vélo de ville électrique doté du moteur central et compact Bosch SX, selon une fuite d’un site de revendeur.

Lors de la présentation du moteur Performance Line SX, la marque allemande Bosch semblait assez claire sur les segments de vélos visés : les VTTAE légers et les vélos électriques gravels, qui demandent de la puissance tout en cherchant à réduire leur poids.

Avec un volume bien moindre qu’un Performance Line CX, mais avec un couple plus timide (55 vs 85 Nm), le SX passe sous les 2 kg, de quoi intéresser aussi des vélos de ville plus sveltes. Kalkhoff avec les « L » ou le Riese & Müller Culture millésimes 2024 avaient montré l’exemple dès l’Eurobike en juin dernier, suivis récemment des modèles Vélo de Ville. Une autre marque allemande, Winora, va aussi céder à la tentation.

Un Winora iRide Pure se pliant en 4 versions

Le site eBike24 laisse clairement entrevoir les fiches techniques d’un futur iRide Pure. C’est un VAE urbain, rigide, avec une fourche à petit amortissement et une selle suspendue, mais globalement assez haut de gamme. Ce modèle fait le pont entre le fitness E-Flitzer doté d’un moteur arrière Mahle et le classique Sinus suspendu équipé du Bosch Performance Line.

La version X10 à cadre bas // Source : ebike24/Winora Le même en variante R5f à courroie et Nexus // Source : ebike24/Winora Et son compagnon cadre haut // Source : ebike24/Winora

Ce Winora iRide Pure dispose d’un cadre en deux versions : fermé et semi-ouvert, ainsi que deux déclinaisons R5f et X10. La base est commune avec donc, un moteur Bosch SX au pédalier, une batterie de 400 Wh amovible, un cintre courbé et une selle basse pour une position semi-active. La transmission est de type dérailleur Shimano Cues à cassette 10 vitesses sur le X10 (d’où le nom) associé à des freins MT410, contre un Nexus 5 vitesses avec courroie sur le R5f, qui s’appuie sur des freins Deore.

Un vélo haut de gamme et équipé

Ces différences auront un impact sur le prix, comme le laisse penser le site, bien qu’il faille attendre la présentation officielle pour en avoir le cœur net. Le Winora iRide Pure X10 est indiqué à 3 399 euros et le R5f à 3 999 euros, avec un équipement pratique inclus. Quatre tailles et une seule couleur par type de cadre sont possibles (parfois avec garde-boue peints !), mais nous devrons attendre pour vérifier ces informations. On a aussi hâte de connaître le poids, un enjeu important sur ce type de vélo électrique !