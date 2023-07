Ces vélos électriques peuvent remercier le nouveau moteur léger de Bosch

La marque allemande Kalkhoff verse dans le vélo léger à l’occasion de la sortie du moteur Bosch SX, avec le Kalkhoff "L” décliné en trois versions, du VAE urbain au trekking.

Les tendances dans le vélo sont multiples, comme celle du vélo cargo prenant un essor considérable. Mais plus récent, c’est le vélo léger qui explose avec des dizaines de modèles révélés ces derniers mois. Dans le lot, la sérieuse marque allemande Kalkhoff entre en scène avec son “L”.

Vélo léger, mais design robuste

Comme ses autres vélos, Kalkhoff dérive son L en quatre versions différentes : un Image L Advance pour l’urbain, Entice L Advance en Trekking, Endeavour L Excite et Move en VTC. Nous avons découvert la moitié de la gamme, les Image L Advanced et Endeavour L Excite aux Pro Days à Paris, qui nous ont laissé une belle impression.

Le dessin est à l’allemande avec ses tubes aux arêtes vives et soudures visibles suggérant la robustesse, le tout disponible en version ouvert ou fermé. Leurs quelques différences résident dans la selle – confort en version Image, ferme et étroite (marque Fisik) en version Endeavour – et le guidon courbé à poignées ergonomiques en version Image, plus une potence réglable.

Guidon plus confort sur l’Image – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Un panier avant de série, c’est rare – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Le Kalkhoff Image L et sa selle rembourrée – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Un porte-bagages en plus du panier avant pour l’Image – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Au guidon du Kalkhoff Endeavour L 2024 – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Une selle plus ferme chez l’Endeavour – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Le Kalkhoff Image offre un panier avant et porte-bagages-arrière à filet tendeur de série, tandis que l’Endeavour n’adopte que les garde-boues. Les roues en 27,5 pouces revêtent des pneus polyvalents et larges Schwalbe G-One Overland montés en 50-622, munis de freins Shimano MT200.

Ces points entraînent une modification de poids, 22 kg pour le plus urbain, et 20 kg sur le plus tout-terrain.

Les Kalkhoff L bien équipés

L’ensemble reste rigide, pas de suspension pour ces deux vélos électriques légers, qui pensent toutefois aux équipements avec de nombreux points de fixation. Celui du tube arrière sous la selle pense aussi à la nouvelle batterie additionnelle Bosch PowerMore de 250 Wh, secondant celle amovible de 400 Wh intégrée dans le tube inférieur.

Pour que ce modèle “L” puisse naître, il fallait un moteur plus compact et léger. Le Kalkhoff L fait donc partie de ces cycles dévoilés simultanément avec son nouveau bloc, le Bosch Performance Line SX. Ici, le boîtier ne pèse que 2 kg, développant 55 Nm et 600 W en pointe. La connectivité Bosch Smart System fait aussi partie du lot.

Courroie et Nexus pour l’urbain – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Dérailleur 12 vitesses pour le tout-terrain – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Mais c’est le même moteur Bosch SX qui officie – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Pour la transmission, c’est une courroie avec Shimano Nexus 7 sur l’Image, et un dérailleur Deore XT 12 vitesses sur l’Endeavour. L’entre-deux et donc plus VTC Kalkhoff Entice L Advance se différenciera de ses cousins, intégrant un Cues 9 vitesses, reprise par l’Endeavour L Move ajoutant en sus une fourche avant suspendue.

Kalkhoff ne parle pas encore de tarif, puisque ses vélos électriques légers “L” n’arriveront pas avant le printemps 2024 en France.

