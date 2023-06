Des vélos électriques plus légers et à l’autonomie accrue grâce à ce nouveau moteur Bosch

Bosch vient tout juste de lever le voile sur ses nouveaux moteurs et batteries de l'année-modèle 2024, qui viendront prendre place sur les vélos électriques (VAE) dès la fin de l'année 2023. Au programme : des vélos plus légers, à l'autonomie accrue, et encore plus connectés, avec de nouvelles fonctionnalités très pratiques au quotidien.

Chaque année, le spécialiste du vélo à assistance électrique (VAE), Bosch, fait évoluer sa gamme de moteurs, batteries et accessoires. Cette année encore, l’équipementier allemand fait le plein de nouveauté.

Un nouveau moteur ultra-léger

On démarre par un tout nouveau moteur, baptisé Performance Line SX, comme on peut le lire dans le communiqué de presse dédié. Celui-ci est la « nouvelle référence pour les VAE légers » selon Bosch. Au programme : un excellent rapport poids / puissance avec un poids contenu à 4 kg pour l’ensemble du système (avec batterie comprise) et 2 kg pour le moteur seul. Attention toutefois, d’autres équipementiers produisent des moteurs plus légers, avec notamment 1,3 kg sur la balance chez Hyena.

Le constructeur allemand promet un pédalage semblable à celui d’un vélo traditionnel grâce à une puissance d’assistance finement ajustée. Il est prévu pour être monté sur des VTTAE légers, des vélos électriques Gravel, mais aussi Urbain.

Autre nouveauté du moteur Performance Line SX : la résistance au pédalage a été réduite de 50 % par rapport aux autres moteurs de la gamme. Ce qui signifie qu’au-delà de 25 km/h, lorsque le moteur se désactive et qu’il faut pédaler de toutes ses forces, le pédalage sera moins difficile.

Une puissance très élevée

La puissance maximale disponible est de 600 watts (250 watts en puissance nominale continue), avec un couple maximal de 55 Nm et un rapport poids / puissance de 300 watts par kg. L’autonomie n’est pas en reste non plus, avec la nouvelle batterie CompactTube 400, qui est la plus légère de toute la gamme. Bosch annonce 2 kg avec une capacité de 400 Wh. On peut s’attendre à une autonomie d’environ 100 km avec cette capacité.

Il est aussi possible de la coupler avec une batterie externe PowerMore 250 pesant 1,6 kg pour 250 Wh pour augmenter l’autonomie du vélo. Cette batterie prend alors la forme d’une gourde à installer sur le cadre.

Plus besoin de passer les vitesses

Bosch ne s’est pas arrêté en si bon chemin, et les motorisations Active Line et Active Line Plus font désormais partie du système intelligent (Bosch Smart System). Cela permet, d’annonce, à l’équipement que « grâce au concept de capteurs sensibles, les nouvelles motorisations réagissent de manière précise au pédalage et assurent ainsi des démarrages en douceur ».

Le système intelligent Bosch devient encore plus intelligent, avec l’arrivée de changement de vitesse électrique eShift. Plus concrètement, cela permet, pour les VAE dotés d’une transmission intégrée au moyeu, de changer automatiquement le rapport de vitesse selon l’effort fourni par le cycliste. C’est alors le vélo qui s’occupe de tout.

De nouvelles batteries

De nouvelles batteries font également leur apparition, avec la PowerPack 400 Frame, qui vient se fixer sur le cadre et qui est plus légère que les modèles existants (2,2 kg). Celles qui se fixent sur le porte-bagage (PowerPack 400 et 500 Rack) évoluent aussi avec une protection antivol améliorée.

Toutes les batteries compatibles avec le système intelligent de Bosch intègrent désormais la fonction DualBattery. Ce qui permet de relier deux batteries entre elles, pour doubler l’autonomie du vélo électrique. Un nouveau chargeur fait aussi son apparition (2A Charger), plus léger et plus petit que le 4A Charger, mais moins puissante, ce qui se traduira par un temps de recharge divisé par deux.

Des vélos encore plus connectés

Un nouvel écran fait son apparition : Kiox 500, 40 % plus grand que le Kiox 300, avec une diagonale de 2,8 pouces et un affichage en couleurs. La nouvelle commande déportée Purion 200 joue le rôle de deux en un : commande et écran.

Du côté de l’application eBike Flow, des nouveautés bienvenues font leur apparition. L’abonnement Flow+ fera son arrivée, avec les fonctions eBike Alarm et eBike Lock. Il en coûtera 4,99 euros par mois ou 39,99 euros par an, avec les 12 premiers mois gratuits. L’application permettra également (et gratuitement) de personnaliser l’affichage des écrans Kiox 300 et Kiox 500.

On peut ainsi lire sur le communiqué de presse que « les pilotes de VAE sportifs peuvent afficher la cadence de pédalage, la vitesse moyenne et la vitesse maximale, tandis que les amateurs de balades pourront sélectionner des informations concernant la distance, la pente ou l’autonomie ». Très pratique.

Toutes ces nouveautés matérielles et logicielles seront intégrées progressivement au cours de l’année 2023, entre l’été et l’automne, comme on peut le lire dans le troisième communiqué de presse.

