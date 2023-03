Bosch Smart System : tout savoir sur le système intelligent pour vélos électriques

Le système intelligent de Bosch, nommé Smart System, comprend une série de technologies et de fonctionnalités à la fois pratiques, sécurisantes et ludiques pour les vélos électriques (VAE). Voici un dossier complet pour en présenter les grandes lignes et ses principaux avantages.

Vous l’avez peut-être remarqué, mais de plus en plus de constructeurs proposent parmi leurs offres de vélos électriques des versions « Bosch Smart System ». L’exemple de Moustache est probant, puisque ses familles de VAE classiques cohabitent aux côtés des gammes « Système intelligent », avec une distinction de prix de quelques centaines d’euros.

Pour rappel, Bosch est l’un des fournisseurs phares de batteries et moteurs dans le milieu des vélos électriques. Le fabricant allemand a donc conçu une version dite intelligente de ses composants, accompagnés de l’application mobile eBike Flow. Les premières annonces en la matière ont été faites à l’été 2021, suivi un an plus tard d’une première flopée de nouveautés.

Fonctions, avantages, accessoires, coûts : ce dossier vise à dépoussiérer tout ce petit écosystème.

Quelles batteries, quels moteurs et quels modules concernés ?

Sur le site de Bosch, le constructeur distingue ses batteries/moteurs de seconde génération, et celles équipées du Smart System. Au moment de rédiger cet article, cinq accumulateurs y sont éligibles : les PowerTube 500, 625 et 750 – c’est ici la valeur de leur capacité énergétique exprimée en kWh – et les PowerPack 545 et 725.

Du côté des moteurs, cinq d’entre eux sont compatibles : Cargo Line (juillet 2022) pour les vélos cargo électriques, Performance Line (juillet 2022), Performance Line Speed (juillet 2022), Performance Line CX et le petit dernier taillé pour les VTTAE ultra performants, le Performance Line CX Race Limited Edition. Les moteurs Active Line et Active Line Plus sont pour l’instant exclus.

Source : Bosch Source : Bosch Source : Louis Florin pour Moustache Source : Bosch

À l’avenir, Bosch pourrait très bien implémenter son Smart System dans ces derniers. En revanche, les moteurs Active Line et Active Line Plus de seconde génération ne pourront ni être mis à jour à distance ni être remplacés chez un spécialiste. Leur version Smart System serait des versions à part entière, conçues à partir de plateforme différente.

Certains ordinateurs de bord ne sont également pas concernés à l’heure d’écrire ces lignes, à l’image du Bosch Purion et Bosch Nyon. L’Intuvia et le Kiox 300 sont eux les deux premiers petits chanceux à pouvoir en profiter.

À leurs côtés, plusieurs modules les accompagnent : le LED Remote, qui permet de contrôler votre ordinateur de bord à l’aide de boutons, ou encore l’association System Controler (intégré au cadre) et Mini Remote (déporté sur le guidon). Le Smartphone Grip permet quant à lui de remplacer votre ordinateur de bord par un support de smartphone.

Une application ultra-riche en data

Disponible sur Android et iOS, l’application eBike Flow Connect est votre meilleure amie du quotidien si vous êtes propriétaire d’un vélo électrique équipé du Smart System de Bosch. C’est sur cette app’ que fourmille une tripotée d’informations et de fonctionnalités. Pour en profiter, il faut tout d’abord vous créer un compte Bosch puis appareiller votre vélo à votre smartphone.

Au total, quatre interfaces principales sont disponibles : Accueil, Conduire, Statistiques et Paramètres. Sur l’accueil, vous retrouvez en un coup d’œil l’état de votre monture (connecté, déconnecté), le pourcentage de batterie, l’autonomie restante selon le mode utilisé (l’autonomie varie en fonction du mode) ou encore votre kilométrage.

Le module kilométrage est intéressant, puisqu’il indique le nombre de km parcourus avec chaque mode d’assistance. Sur le VTT électrique Moustache que nous avons utilisé, le kilométrage est principalement réparti entre les modes Turbo et eMTB. Attention : selon votre modèle de vélo, le nombre de modes peut différer.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Au total, il en existe huit : Tour, Tour+, Sport, eMTB, Auto, Turbo, Cargo et Race. Forcément, un vélo électrique urbain classique exclut le mode Cargo, qui est justement réservé aux longtails, biporteurs et triporteurs. Tout comme le mode eMTB, qui est davantage taillé pour les VTT électriques comme le Moustache Trail 9.

À noter que le mode Race – encore rare sur le marché – offre des démarrages plus puissants et plus réactifs au démarrage, et profite, comme tous les autres modes, de la fonction Hill Hold. Cette dernière n’est autre qu’une assistance à la marche intelligente qui permet d’empêcher votre VAE de reculer involontairement lorsque vous le poussez à la main sur une côte.

De leur côté, les modes eMTB et Auto sont particulièrement utiles pour le VTT d’un côté, et les vélos urbains de l’autre : ce binôme s’adapte à vos besoins selon la typologie de terrain et la force du vent notamment. Nous avons pu essayer le premier en forêt : il s’est montré tout particulièrement satisfaisant et arrangeant en fonction des dénivelés. Il a aussi le mérite d’économiser de la batterie.

L’application va encore plus loin, puisqu’elle permet de personnaliser chaque mode d’assistance à partir de quatre paramètres : le niveau d’assistance, la vitesse maximale autorisée, la gestion du couple et le dynamisme. Et ce afin de customiser le plus possible le comportement électrique de votre modèle selon l’usage que vous en faites.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Pour terminer, l’Accueil est capable de vous rediriger vers un revendeur de VAE Bosch certifié par la marque et situé à proximité de votre localisation. Pratique, en cas de problème technique sur l’un des composants du fabricant.

La page « Conduire » donne un aperçu en temps réel de votre itinéraire, au travers d’un tracé bleu dessiné sur une carte. Une fenêtre indique en prime la durée du trajet, la distance parcourue, la vitesse moyenne et la cadence moyenne de pédalage. Via un carrousel, une seconde fenêtre indique le dénivelé positif et négatif, ainsi qu’une courbe des dénivelés.

Autre fonction ô combien pratique : le planificateur d’itinéraire, qui vous soumet trois types de trajets :

Leisure, qui vous fera prendre le maximum de petits chemins possibles, quitte à rallonger le trajet ;

Daily, le plus rapide et le plus court ;

eMTB, pour des tracés plus techniques plutôt réservés aux VTTAE.

L’itinéraire rentré sur votre smartphone est ensuite transféré sur votre ordinateur de bord. Attention : entre l’Intuvia 100 et le Kiox 300, seul le Kiox est capable d’afficher des indications visuelles matérialisées par des changements de direction sous forme de flèches.

Le mode Ride Screen a du sens que si vous êtes équipés d’un Smart Grip, qui permet de maintenir votre téléphone en mode portrait ou paysage. Sur un fond noir, sont affichés la vitesse, la puissance, l’heure, le pourcentage d’autonomie et le nombre de km restant, la durée, la distance et la vitesse moyenne. Un vrai tableau de bord.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

La page « Statistiques » fait la part belle – comme son l’indique – aux statistiques de vos déplacements avec une liste des trajets effectués : temps, distance, date, vitesse moyenne, localisation, tracé, dénivelé positif, puissance moyenne, cadence moyenne, voilà qui devrait ravir les férus de données.

Pour terminer, l’interface Paramètres vous mène vers votre profil, les services que vous souhaitez connecter (Komoot, Strava) ou encore la gestion de la communication Bosch (newsletter). De toute évidence, cet écosystème intelligent peut réceptionner des mises à jour logicielles à distance afin d’accueillir de nouvelles fonctions au fil du temps.

C’est ici un atout très intéressant, puisque votre monture peut s’améliorer au fil du temps et des fonctionnalités développées par le constructeur.

Des fonctions de sécurité gratuites et payantes

Le système intelligent de Bosch revêt plusieurs systèmes de sécurité regroupés sous la dénomination eBike Protect. Sachez que certaines fonctions sont mises à disposition gratuitement auprès des utilisateurs et utilisatrices, d’autres sont payantes.

eBike Lock est gratuite. En l’activant sur l’application, votre smartphone se transforme en une sorte de clé numérique. C’est avec votre téléphone seulement que vous pouvez activer l’assistance électrique. En cas de vol, la personne malveillante se retrouvera ainsi face un vélo électrique… sans aucune assistance.

Pour activer l’assistance, il suffit de se rapprocher de votre monture pour qu’elle détecte votre appareil mobile situé à proximité grâce au Bluetooth. C’est à ce moment-là que le vélo s’allume et lance l’aide électrique.

Pour être sûr que la fonction eBike Lock est bien active, des signaux sonores et visuels sont émis au niveau de la motorisation et des symboles LED intégrés à la commande déportée. Ces signaux sont désactivables, si vous le souhaitez, sur l’application eBike Flow.

L’eBike Alarm et le Connect Module sont étroitement liés : vous n’avez accès au premier que si vous achetez le second. Le Connect Module est un composant physique payant, que vous pouvez acheter a posteriori chez un revendeur spécialisé et capable de vous l’installer.

Cette technologie est composée d’un module radio GNSS, de capteurs et d’une batterie propre. Son but ? Localiser en temps réel votre vélo électrique sur votre smartphone. En cas de vol, cela peut être un excellent allié pour le retrouver avec l’aide des forces de l’ordre.

Acheter ce module vous donne ensuite accès à la fonction eBike Alarm. Grâce à elle, votre vélo est capable d’émettre une alarme sonore et visuelle en cas d’activité suspecte sur votre vélo. La détection des mouvements distingue si votre engin est légèrement ou fortement bougé, voire déplacé, indique le site officiel de Bosch.

Connectivité oblige, une notification est directement envoyée sur votre mobile pour vous alerter de la situation. À partir de ce moment-là, la localisation s’active automatiquement pour suivre en temps réel votre bien.

Facturé 100 euros, le ConnectMobule vous donne accès pendant 12 mois gratuitement à la fonction eBike Alarm. Ensuite, ce service vous coûtera la somme de 4,99 euros par mois, ou 39,99 euros par an.

Pour terminer, l’ABS de Bosch seconde génération – présenté en juillet 2022 – est un composant exclusif au système intelligent. Seuls le VAE embarquant le Smart System seront éligibles à cette technologie, que nous avons par ailleurs testé – pour un résultat plus que bluffant. L’ABS de Bosch peut être proposé en option – autour de 400 euros – chez certains constructeurs, comme Riese & Muller.

Quels smartphones compatibles avec l’application ?

Tous les smartphones ne sont pas compatibles avec l’application eBike Flow. Tout dépend du système d’exploitation embarqué.

Les iPhone à partir d’iOS 14.0 avec du Bluetooth Low Energy 5.0

Les téléphones Android à partir d’Android 7 avec du Bluetooth Low Energy 5.0

Si vous vendez votre vélo électrique équipé du Bosch Smart System, pensez à réinitialiser votre profil et supprimer le VAE de votre compte. En effet, un vélo électrique ne peut être connecté qu’à un seul compte utilisateur.

