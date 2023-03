J’ai essayé pour la première fois un VTT électrique Moustache et j’ai pris une claque

Frandroid a été invité à prendre en main le Moustache Samedi 29 Trail 9 dans la forêt de Fontainebleau. Ce VTT électrique (VTTAE) équipé du Smart System de Bosch est aussi bien un monstre de puissance que d’agilité, mais dont le tarif s’adresse forcément aux amateurs très éclairés et passionnés, ainsi qu’aux professionnels. Voici notre récit de cette aventure.

La marque française Moustache a invité Frandroid à proximité de Fontainebleau pour prendre en main son VTTAE Samedi 29 Trail 9, le temps de deux sorties d’environ 2h dans la fameuse forêt éponyme. Un terrain de jeu ultra favorable à la pratique du VTT, où dénivelés positifs et négatifs, chemins, pierres et autres racines cohabitent tous ensemble.

Ce fut l’occasion pour votre serviteur d’expérimenter pour la première fois un vélo tout terrain électrique haut de gamme. Cette prise en main vise à la fois à exposer les capacités du modèle testé et à apporter un point de vue relativement frais et nouveau sur cette discipline bien plus excitante qu’elle n’y paraît.

Moustache sait y faire en VTT électriques

Moustache et les VTT électriques, c’est une histoire d’amour qui dure déjà depuis 10 ans. Dès le début, une première gamme de VTTAE faisait partie intégrante de l’offre, qui s’est par la suite étoffée pour former cinq grandes familles : les Samedi 26/27 Off, Samedi 27 Weekend, Samedi 27 Wide, Samedi 29 Trail et Samedi 29 Game.

Après avoir essayé le Samedi 29 Game 9 en juin 2022, dont les aptitudes sont davantage taillées pour l’enduro, nous nous devions de rouler au guidon du Samedi 29 Trail 9, à la fois destiné au grand public et aux professionnels. Des versions Trail 3, Trail 5, Trail 7 et Trail 11 coexistent au sein de la gamme, à des prix progressifs en fonction des caractéristiques.

Le Samedi 29 Trail n’est pas uniquement une compilation de composants premium. C’est un VTT électrique réfléchi, pensé pour le trail et les tracés techniques, qui mêle puissance, agilité et confort. Les ingénieurs de Moustache ont par exemple redessiné les fixations de la batterie et du moteur.

Ce faisant, Moustache est parvenu à positionner au maximum vers le bas ces deux composants, afin d’améliorer la stabilité globale du vélo.

Le Samedi 29 Trail profite aussi d’une conception maison à plusieurs échelles, à commencer par le cadre en aluminium 6061-T6 recyclable à l’infini. L’amortisseur arrière Magic Grip Control – qui se décline en 4 versions, selon la gamme de vélos – est conçu en propre, ce qui est suffisamment rare pour le souligner.

Moustache fabrique enfin ses propres jantes asymétriques, qui permettent d’avoir une tension équilibrée entre les différentes nappes de rayons. Selon Moustache, sa roue est plus durable sur le long terme. L’ensemble de ces ajustements maison rendrait le vélo plus dynamique et précis.

Un VTT électrique bluffant

« Faites confiance en votre VTT électrique » : ce conseil prodigué par l’un des membres Moustache au moment de présenter le Samedi 29 Trail fut l’un des plus précieux conseils entendus durant l’événement presse. Car au moment de prendre le guidon de votre premier VTT électrique, vous n’avez pas encore conscience de toutes ses capacités.

Pas à pas, vous apprenez à dompter cette bête relativement facile à prendre en main tant la stabilité et le confort sont au rendez-vous. Vous vous aventurez ensuite à franchir quelques premiers petits obstacles, de la pierre relativement plate à quelques bosses intermédiaires en passant par des dénivelés positifs plus ou moins marqués et autres racines.

Ce premier tour de chauffe permet en fait de prendre la température des équipements ultra haut de gamme qui équipent le Trail 9. Et de comprendre à quel point l’amortisseur arrière et la fourche suspendue FOX Float 36 Performance de 150 mm de débattement ont encore de la marge devant eux : les possibilités sont en fait bien plus grandes.

Source : Moustache Source : Moustache Source : Moustache

Les pneus Maxxis Assegai 3C MaxxTerra de 29 pouces offrent quant à eux un excellent grip quelles que soient les conditions (cailloux, branches, feuilles humides, terrain sableux). C’est assez impressionnant en pratique. La seule petite difficulté est en fait de prendre conscience de son train arrière, qu’il faut idéalement placer selon un tracé bien défini.

Il m’est par exemple arrivé de me faufiler entre deux grosses roches, où le passage étroit et en virage n’est pas des plus évidents à prendre eu égard au gabarit de l’engin : dans ce cas, la roue arrière avait tendance à frotter, sans pour autant se dérober. Là où le Trail 9 fait fort, c’est qu’il parvient tout le temps à se rattraper tant que vous en avez un bon contrôle.

Sans surprise, le moteur Bosch Performance Line CX est de toute évidence l’allié idéal pour les terrains plus techniques. C’est ici un monstre de puissance, qui délivre un couple de 85 Nm idéal pour les côtes et le franchissement d’obstacles. Avec, tout vous réussit, de la côte moyenne à la plus pentue : il suffit de jouer avec votre rapport de vitesse et le mode d’assistance, et le tour est joué.

Pour pousser le vélo un peu plus loin dans ses retranchements, Moustache nous a emmenés sur des typologies plus ardues. « Faites confiance en votre VTT électrique ». C’est typiquement dans ce genre de situation que cette phrase prend tout son sens. Car au premier abord, certains passages me semblaient juste impossibles à franchir.

Source : Moustache Source : Moustache Source : Moustache

C’est à ce moment-là que le Trail 9 déploie alors toute son agilité et sa puissance pour essuyer d’imposants cailloux, des racines saillantes et des revêtements vicieux : le train avant est capable de bondir et d’outrepasser (presque) n’importe quoi, tout en amortissant votre réception sans s’écraser et anéantir le dynamisme du deux-roues.

Surtout que la puissance du Performance Line CX lui garantit une excellente vivacité, à condition évidemment de bien maîtriser l’intensité de vos coups de pédales. Pour rappel, en présence d’un capteur de couple, l’assistance électrique est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales.

L’absorption globale des chocs est probablement l’un de ses plus gros points forts : vous vous ne sentez jamais brusqué outre mesure, quelle que soit votre vitesse. En parlant de vitesse justement, et en tant que VAE, le Trail 9 est électroniquement capé à 25 km/h qu’il est extrêmement facile d’atteindre avec le mode Turbo.

Sur des descentes, des vitesses de 35 km/h, voire plus sont largement atteignables, sans pour autant craindre à la moindre glissade : il suffit de garder un bon contrôle de votre guidon, d’anticiper le tracé et de surélever votre séant vers l’arrière de la selle pour équilibrer le poids global et ajouter de la stabilité à votre train arrière.

Le Trail s’équipe d’un accessoire ultra-pratique qui n’est autre qu’une tige de selle télescopique, réglable depuis une petite gâchette fixée sur le guidon. Mettez du poids dessus, manipulez la gâchette et votre selle s’abaisse d’un coup. Levez votre fessier, réactivez la gâchette pour l’effet inverse.

Cet équipement pourrait paraître anodin pour le commun des mortels, mais s’avère en fait diablement essentiel pour la pratique du VTT. Car à chaque dénivelé relativement corsé, qu’il soit positif ou négatif, il est important de baisser votre selle afin d’adopter une position de conduite plus basse.

En descente, cette position offre par exemple un meilleur contrôle et un meilleur équilibre de l’engin. Une fois revenu sur un terrain plat, il suffit de jouer avec la gâchette pour surélever la selle et revenir à une posture de conduite plus classique. Vous y prenez très rapidement goût.

Les freins sont d’une efficacité redoutable : il s’agit ici de Shimano XT BR-M8120, à l’avant comme à l’arrière, à 4 pistons et dotés de généreux disques de 203 mm. Chaque manette de frein peut être manipulée avec un seul doigt tant le mordant et la progressivité sont au rendez-vous. C’est très pratique pour garder vos autres doigts sur les poignées, et ainsi conserver un bon contrôle du vélo.

Un système intelligent à son bord

La version du Trail 9 essayée pendant quelques heures était équipée du Smart System de Bosch et du compteur Kiox 300. Ce système intelligent permet au vélo de recevoir des mises à jour à distance avec des nouvelles fonctionnalités. Le tout peut être connecté à votre smartphone en Bluetooth, via l’application eBike Flow.

Navigation GPS, statistiques de conduite (temps, distance, vitesse moyenne, etc.), personnalisation des modes d’assistance très fine, niveau de batterie et d’autonomie, eBike Lock, nature des tracés (dénivelé, type de sol) : l’application vous fournit tout un tas d’informations pratiques et intéressantes si vous êtes férus données.

Nous prévoyons d’écrire un dossier complet sur le Smart System de Bosch. Cet article sera mis à jour en fonction.

Une autonomie très confortable

L’autonomie d’un VAE urbain et d’un VTT électrique n’a probablement pas la même valeur : un vélo urbain est amené à être utilisé tous les jours, pour du vélo-taff par exemple. La portée peut donc être un critère plus qu’important pour l’utilisateur. Un vélo tout terrain sera principalement utilisé les WE, pour des sorties en forêt ou en montagne.

Le fait est que les distances parcourues lors de ces petites escapades peuvent atteindre plusieurs dizaines de km si vous prévoyez de vous amuser toute une journée. Lors de notre première sortie, nous avons par exemple roulé environ 10 km sur une durée d’à peine 50 minutes. Notre seconde sortie d’1h20 nous a amenés à boucler 15,5 km.

Fort heureusement, le Trail 9 est équipé des meilleures batteries de Bosch en termes de capacité énergétique : soit la version 625 Wh, soit la version 750 Wh, qui vous laisse une très bonne marge de manœuvre. En mode eMTB – s’adapte au terrain et à vos besoins –, 64 km d’autonomie restants sont affichés pour 84 % de batterie.

En mode Turbo, le plus puissant, le système indique une autonomie de 46 km avec 98 % d’énergie. Bref, c’est largement suffisant pour vous amuser toute une journée, voire tout un WE. Il suffit ensuite de le recharger pour le préparer pour votre prochaine sortie montagne/forêt. Sachez que la batterie est amovible pour plus de praticité.

Prix et cible d’utilisateurs

À 7499 euros (batterie de 750 Wh), le Samedi 29 Trail 9 n’est clairement pas adressé à toutes les bourses. Ni à tous les types de profils. Certes, Moustache n’hésite pas à rappeler que son modèle est à la fois destiné aux débutants et professionnels, mais force est de constater qu’il faut à la fois avoir les moyens, mais aussi la passion pour finaliser l’acte d’achat.

Les amateurs amoureux de VTTAE pourraient donc craquer pour ce petit bijou électrique, voire même économiser quelques milliers d’euros en se rabattant sur le Samedi 29 Trail 3 (batterie de 625 Wh) vendu 5299 euros. Le Trail 9 n’en reste pas moins un engin taillé pour les tracés techniques, dont le potentiel se doit d’être pleinement exploité pour en profiter au maximum.

Certes, son tarif pourrait paraître exorbitant, mais ce deux-roues a été conçu pour résister au temps et aux terrains délicats. Chaque composant savamment choisi constitue une dépense importante, en témoigne la fourche Fox vendue plus de 1000 euros dans le commerce – on imagine que Moustache a négocié ses prix avec le fabricant.

L’expérience de conduite et les sensations restent singulières, pour des possibilités d’évasion relativement uniques. Une seule question me hante : à quand le prochain ride en VTT électrique haut de gamme ?



